Volunteer - The UnMasquerade Charity Gala 2026

Manage entrance & admissions
Free
Security on site
Free
Decor Prep
Free

Responsibilities:

  • Assemble or sort centerpieces, candles, signage, banners
  • Help with crafting or collecting theme items (masks, ribbons, etc.)
  • Organize décor bins for easy setup on event day

May assist with venue walk-throughs or mood board development

Event Set Up Crew
Free

Responsibilities:

  • Set-up tables
  • Set up auction items or materials
  • Set up signage, décor
  • Unload vehicles or coordinate with venue
Event Take Down Crew
Free

Responsibilities:

  • Clean-up tables
  • Pack up auction items or materials
  • Collect lost and found, signage, décor
  • Load vehicles or coordinate with venue
Entertainment
Free
Catering
Free
Professional Photographer
Free
Planning Committee
Free

Responsibilities:

  • Attend planning meetings (weekly or biweekly)
  • Assist with decisions on decor, program flow, vendor coordination
  • Liaise with charity teams (Widower Inc & Ignite Her)
  • Help assign other volunteers to tasks

Ideal for: Reliable, organized individuals with leadership or event experience


Auction & Donation Procurement Team
Free

Responsibilities:

  • Research and contact local businesses for donated auction items
  • Track pledged items in a shared spreadsheet
  • Pick up physical donations or deliver sponsor packets
  • Photograph auction items for Zeffy listing
  • Write descriptions or assist with uploading to Zeffy
Ticketing & RSVP Support
Free

Responsibilities:

  • Monitor Eventbrite ticket sales
  • Assist with outreach to guest lists, follow-up reminders
  • Help create and organize RSVP lists & seating charts
  • Print name tags or table signs as needed

Ideal for: Detail-oriented admin helpers


Promotions & Street Team
Free

Responsibilities:

  • Distribute flyers to local businesses, gyms, salons, and cafes
  • Post event posters in community hubs and bulletin boards
  • Help design or post social media reels/stories (coordinated with content plan)
  • Invite community groups or mailing lists to attend or support
Media & Marketing
Free

Responsibilities:

  • Help create social media content (graphics, reels, countdowns)
  • Schedule posts in Later, Meta Planner, or Canva
  • Send email drafts or design
  • Monitor event hashtags and audience questions

Ideal for: Anyone with Canva, IG, TikTok, or copywriting experience


Sponsor Outreach
Free

Responsibilities:

  • Help send sponsor pitch emails and follow-up calls
  • Organize sponsorship packages, logo files, and tracking
  • Confirm benefits (seating, social media inclusion, signage needs)

Coordinate with auction team if businesses donate goods or services

Swag Bag Assembly Helpers
Free

Responsibilities:

  • Sort branded giveaways, brochures, or treats
  • Assemble VIP or general gift bags
  • Pack and label bags for efficient delivery to venue
  • Track inventory of items and quantities
Logistics & Supply Helpers
Free

Responsibilities:

  • Track checklist of items to be transported to the venue
  • Confirm rentals (tables, linens, chairs, lights)
  • Help load and unload items the day before and day of
  • Assist with inventory, packing, labeling supplies
Photo Ops & Social Media Volunteers
Free

Responsibilities:

  • Assist at photo booth / red carpet area
  • Take behind-the-scenes photos or Instagram stories
  • Support on-the-ground content for social posting

Optional: Tag team with professional photographer


