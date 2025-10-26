VSBC "Joshua" Bus Trip at Sight & Sound Theatre

Valley Stream, NY
Includes show ticket, buffet, shopping, and transportation.
Adult Ticket cost: $200 per ticket
Installment #2: $40
Balance due: $120
Installment #3: $40
Balance due: $80
Installment #4: $40
Balance due: $40
Installment #5: $40
Balance due: $0
PAID IN FULL
Child Ticket cost: $150 per ticket
