Walmart Chromebook

This will purchase your family or a person you are sponsoring 1 new or lightly used Chromebook from Walmart. The exact make and model varies, depending on availability. The pictures are only examples. Yours will be similar, will have a webcam and the ability to run Zoom.





Con esto, tu familia o la persona a la que apadrinás recibirá un Chromebook nuevo o en buen estado de Walmart. La marca y el modelo exactos pueden variar según la disponibilidad. Las imágenes son solo ejemplos. El tuyo será similar, tendrá una cámara web y podrá ejecutar Zoom.