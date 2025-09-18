WARD RONEY JR AUXILIARY TO POST 7511 Membership Payments

Annual Membership Dues
$30

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Due annually by 12/31.

Life Membership Ages 16-20
$253

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 21-25
$242

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 26-30
$230

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 31-35
$219

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 36-40
$213

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 41-45
$201

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 46-50
$196

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee,non-refundable.

Life Membership Ages 51-55
$184

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 56-60
$173

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 61-65
$161

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 66-70
$150

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 71-74
$132

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 76-80
$109

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 81-85
$86

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 86-90
$69

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

Life Membership Ages 91 and over
$58

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

One time fee, non-refundable.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing