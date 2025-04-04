Hosted by

Warhawk Gridiron Club Inc

Arrowhead Football 2025 Golf Outing Auction

If you are not on-site at Ironwood, please contact Shannon Foley (262-443-9141) to arrange a pick-up of your items.

#1 Football Helmet Signed by Arrowhead D1 Football Alumni item
#1 Football Helmet Signed by Arrowhead D1 Football Alumni
$100

Starting bid

Truly a one-of-a-kind! Signed today by a some of Arrowhead's most talented Football alum. Badgers, Wolverines, Wildcats and more! Donated by: Arrowhead Football FMV: Priceless
#2 Football Helmet signed by Arrowhead Football Alumni item
#2 Football Helmet signed by Arrowhead Football Alumni
$100

Starting bid

Arrowhead Football alumni are second to none! Signed today by former Arrowhead football players - doctors, coaches, teachers, bankers and even an NFL player or two. Donated by: Arrowhead Football FMV: Priceless
#3 Helmet signed by 2025 Arrowhead Football Team item
#3 Helmet signed by 2025 Arrowhead Football Team
$100

Starting bid

The future of Arrowhead Football is now. Are there any future Hall of Famers on this helmet? Signed today by members of the 2025 Football team. Donated by: Arrowhead Football FMV: Priceless
#4 Signed Ben Bredesen Arrowhead Football Jersey item
#4 Signed Ben Bredesen Arrowhead Football Jersey
$100

Starting bid

Warhawk. Wolverine. And now a Tampa Bay Buccaneer. Signed today by Ben Bredesen Donated by: Arrowhead Football FMV: Priceless
#5 First Pick Graduation Seats (8) item
#5 First Pick Graduation Seats (8)
$200

Starting bid

One of the top auction items every year! Pick your preferred spot for viewing the 2025 graduation ceremony. No waiting in line or arriving extra early - your spots will be reserved! You are offered First Pick on a Set of 8 graduation seats. Place your bid now so the best seats in the stadium are yours! Donated By: Arrowhead High School FMV: $800
#6 VIP Student Parking Pass item
#6 VIP Student Parking Pass
$250

Starting bid

Give your student the gift of convenience with a VIP Parking Pass at AHS North campus. Front row parking assures that your student will be on time for class every day and will also be able to avoid the traffic jam after school. Parking valid for 2025-2026 school year and includes the cost of an AHS parking pass. Donated by: Arrowhead High School FMV: Parking pass - $210 Convenience - Priceless
#7 AHS Football Skybox item
#7 AHS Football Skybox
$250

Starting bid

Stay warm in the fall weather and watch Arrowhead football action from the comfort of a skybox at Taraska Stadium. Enjoy your choice of any football game played during the 2025 Fall season. Up to 12 guests. Donated By: Arrowhead High School Activities Department FMV: $500
#8 Masters 2025 Exclusive Fan Collection item
#8 Masters 2025 Exclusive Fan Collection
$350

Starting bid

Bring the prestige of Augusta National home with this premium Masters 2025 collection — a must-have for any golf enthusiast or collector! Straight from the iconic tournament, this bundle includes: *2 official Masters hats *Masters pillow *2 whiskey tumbler glasses *XL Masters T-shirt *Masters golf shirt *Soft hoodie *Golf towel *Set of 2 commemorative glasses featuring past Masters champions *Sleeve of Masters golf balls Each item is sourced directly from the 2025 Masters — items not sold online and only available on-site at Augusta National. A perfect gift or collector’s item, this set is both functional and deeply collectible. Item Value $545.00 Donated by: The Schewe Family
#9 BSN Sports Custom Warhawk Nike Gear (Up to $250) item
#9 BSN Sports Custom Warhawk Nike Gear (Up to $250)
$150

Starting bid

Show your Warhawk pride with this exclusive opportunity to customize your own Nike apparel! This auction item includes a $250 credit toward custom Warhawk-branded gear through BSN Whether you're outfitting for game day, workouts, or everyday wear, this is your chance to gear up in style. Note: Apparel options and availability subject to BSN’s current Warhawk catalog.
#10 Warhawks “Fans of the Game” Experience item
#10 Warhawks “Fans of the Game” Experience
$75

Starting bid

Give your kids the ultimate game day memory! This certificate grants 2 kids (4th grade & under) the chance to participate in an exclusive Warhawks Football Fans of the Game experience during the 2025 season. Experience Includes: *Official Field Pass Lanyard *Run out of the tunnel with the team *Stand with the team during the National Anthem *Sideline access for the first half *Personalized halftime announcement *Photo and names on the scoreboard *A once-in-a-lifetime memory for your future Warhawks! Estimated Value: Priceless
#11 Green Bay Packers Wooden Bird Feeder item
#11 Green Bay Packers Wooden Bird Feeder
$35

Starting bid

Bring team spirit to your backyard with this handcrafted Green Bay Packers wooden bird feeder — perfect for the ultimate fan who loves nature and football! Made of durable wood, features the official Packers logo, and great for year-round feeding and outdoor décor and easy to hang and fill whether you're tailgating or bird-watching, this unique feeder adds a touch of Lambeau pride to your garden or porch. Estimated Value: $50.00 Let your team colors fly — even with the birds!
#12 Wisconsin Badgers Wooden Birdhouse item
#12 Wisconsin Badgers Wooden Birdhouse
$35

Starting bid

Show your Badger pride in the backyard! This charming, handcrafted Wisconsin Badgers birdhouse is both a functional nesting spot and a spirited décor piece for any fan of UW-Madison. Features the official Wisconsin Badgers logo Made of quality, weather-resistant wood Ready to hang – perfect for porches, trees, or garden hooks Great gift for bird lovers and college sports fans alike! A fun way to support wildlife and your favorite team at the same time. Estimated Value: 50.00 Let your team spirit take flight — one bird at a time!
#13 Neon Mini – Tween Gift Bag & $25 Gift Card item
#13 Neon Mini – Tween Gift Bag & $25 Gift Card
$15

Starting bid

Downtown Hartland’s Trendy Spot for Stylish Kids Treat your favorite tween to a fun and fashionable surprise from Neon Mini, a popular children’s boutique known for on-trend styles and playful accessories and toys. Gift Bag Includes: *Cute Bracelet *Sticker Maker Set *$25 Gift Card to Neon Mini *Mega Pop *Hair Scrunchie Perfect for birthdays, rewards, or just a little sparkle in their day! Total Value: $35 Let your mini shine in style!
#14 Liquid Fuel Basket of Goodies item
#14 Liquid Fuel Basket of Goodies
$25

Starting bid

Start your day right with this cozy, caffeine-fueled basket filled with treats for coffee lovers — donated by Diane Drummy - Prestige Realty, your trusted real estate partner in Southeast Wisconsin. Basket Includes: *Starbucks Breakfast Blend Coffee *Set of Reusable To-Go Cups *2 Prestige Realty Mugs *$15 Birch & Banyan Gift Card (downtown Hartland’s favorite coffee shop!) *$20 Kwik Trip Gas Gift Card (donated by Kwik Trip). Brew it, sip it, enjoy it on the go — this basket is perfect for busy mornings and relaxing weekends alike. Estimated Value: $50.00 Fuel up — compliments of Diane Drummy and your local real estate experts!
#15 Delafield BrewHaus Backyard Grilling & Chill Basket item
#15 Delafield BrewHaus Backyard Grilling & Chill Basket
$50

Starting bid

Fire up the flavor with this ultimate Wisconsin-themed gift set — perfect for grill masters and beer lovers alike! Basket Includes: *Gourmet Hot Sauce Collection *Signature BBQ Sauce *Haus Seasoning *Tri-Mustard Sampler *2 Pub Beer Glasses *Wisconsin-Shaped Cutting Board *$20 Delafield BrewHaus Gift Card *Kwik Trip (5-count) Car Wash Gift Card (donated by Kwik Trip). Whether you're prepping for a backyard BBQ or just want to stock your kitchen with local favorites, this basket brings the heat and heart of Delafield straight to you. Cheers to local flavor!
#16 Chick-fil-A Fan Favorite Pack item
#16 Chick-fil-A Fan Favorite Pack
$80

Starting bid

Calling all Chick-fil-A fans! This family-friendly basket includes *a $130 gift certificate, *a “Be Our Guest” Salad Entrée Card, and *fun branded swag like rubberized sunglasses, a Vertex water bottle, a Chick-fil-A koozie, red flyer frisbee, and of course, the beloved plush "Eat More Chicken" cow mascot. Great for lunch lovers and collectors alike! Estimated Value: $160
#17 Private Wine Tasting for 12 -Waterford Wine & Spirits item
#17 Private Wine Tasting for 12 -Waterford Wine & Spirits
$90

Starting bid

Raise a glass and enjoy an exclusive wine tasting experience for up to 12 guests — the perfect outing for friends, colleagues, or a special celebration. Details: Private Wine Tasting for 12 Hosted by Waterford Wine & Spirits, Delafield. Learn about and enjoy a curated selection of wines Great for beginners or seasoned wine lovers Expires: 05/09/2026 Estimated Value: 180.00
#18 Lake Country Bed Barn $100 Gift Certificate item
#18 Lake Country Bed Barn $100 Gift Certificate
$60

Starting bid

Donated by: Elise Miller, Owner of The Good Morning Store Upgrade your sleep with this $100 gift certificate to Lake Country Bed Barn in Hartland. Explore a wide selection of mattresses and bedding accessories. Value: $100 Expires: May 2025 Not redeemable for cash Visit: www.bedbarnwi.com Contact: [email protected] | (262) 563-1647 Location: 600 Hartbrook Dr, Ste 112, Hartland, WI 53029
#19 Milwaukee Wave Game Night Experience item
#19 Milwaukee Wave Game Night Experience
$35

Starting bid

Donated by: Milwaukee Wave Enjoy the excitement of professional indoor soccer with two (2) complimentary preferred tickets (valued at $31.50 each) to a 2025–2026 Milwaukee Wave regular season home game at the UW-Milwaukee Panther Arena. Game selection based on availability Additional tickets can be purchased for $28.50 each and will be seated next to the complimentary ones Redeem your tickets at: milwaukeewave.com/certificate-redemption Not redeemable for cash or resale Certificate must be completed and submitted with your selected game options. Estimated Value: $63
#20 $1,000 Gift Certificate for Orthodontic Treatment item
#20 $1,000 Gift Certificate for Orthodontic Treatment
$500

Starting bid

Donated by: Reichl & Kolstad Orthodontics Begin your smile journey with expert care! This $1,000 gift certificate can be applied toward a new patient orthodontic treatment fee at Reichl & Kolstad Orthodontics. New patients only. Convenient locations in Hartland, Mukwonago, Oconomowoc, and Waukesha Learn more: reichlkolstadortho.com Contact: 262-547-2827
#21 Caymus 50th Anniversary Wine & Steakhouse Experience item
#21 Caymus 50th Anniversary Wine & Steakhouse Experience
$100

Starting bid

Caymus 50th Anniversary Wine & Steakhouse Experience Indulge in a luxurious evening with this premium wine and dining package, perfect for celebrating or gifting: *Caymus 50-Year Anniversary 2022 Napa Valley Cabernet Sauvignon *Two Mikasa red wine glasses *Waiter’s corkscrew *$50 Gift Certificate to Palmer’s Steakhouse (see card for details). Palmer’s is Hartland’s beloved destination for exceptional steaks and service. A toast-worthy experience combining the bold elegance of Napa wine with a top-tier Wisconsin steakhouse. Estimated Value: $200+ Donated by: The Puskas Family (wine) and Palmers Steakhouse (gift card).
#22 90-Day Membership to the Wisconsin Athletic Club item
#22 90-Day Membership to the Wisconsin Athletic Club
$75

Starting bid

Donated by: Wisconsin Athletic Club (WAC) Find your fit and experience one of Wisconsin’s premier fitness destinations with this 90-day membership to the Wisconsin Athletic Club! Perfect for individuals or families looking to jump-start a healthier lifestyle. Membership includes: Access to 8 convenient locations, 700+ group fitness classes each week, Complimentary towels and lockers, Full access to state-of-the-art facilities and equipment *Valid for non-members only* Estimated Value: Varies by membership.
#23 Aveda “Shampure” Basket item
#23 Aveda “Shampure” Basket
$50

Starting bid

PEFECT MOTHERS DAY GIFT! Relax and indulge with this calming collection from Aveda, featuring their signature “Shampure” line. This basket includes: *Shampure Calming Pure-Fume Aroma *Vegan Soy Wax Candle (8 oz / 226g) – a clean-burning candle infused with soothing plant essences, Aveda Cherry *Almond softening shampoo, conditioner, phomollient styling foam, and air control light hold hair spray. Beautifully packaged, this gift offers a serene sensory experience—perfect for self-care or gifting. Value: $75+ Donated by: Beth Ketterhagen
#24 Kim’s Gourmet Pizza and Pub Basket item
#24 Kim’s Gourmet Pizza and Pub Basket
$40

Starting bid

Spice up your night with this fun basket donated by Kim’s Gourmet Pizza & Pub! Enjoy a *bottle of Early Times Kentucky Whiskey and a *$25 restaurant gift card—perfect for your next pizza and cocktail night. It also includes a *Kim’s branded t-shirt (size M), and an *assortment of refreshing canned beverages including Peach Carbliss, Orange-Cran Riviera Spritz, and Three Floyds Vodka & Soda in Coconut Lime. Estimated Value: $75
#25 DockHounds VIP Fan Experience + Swag Pack — “Priceless” item
#25 DockHounds VIP Fan Experience + Swag Pack — “Priceless” item
#25 DockHounds VIP Fan Experience + Swag Pack — “Priceless”
$75

Starting bid

Get the ultimate Doc Hounds game day experience with this exclusive package! Includes: *Certificate for 4 stadium seats (your choice of location- Donated by The DockHounds. *Opportunity to throw out the First Pitch at a DockHounds game (donated by The Schewe Family). Doc Hounds also included: *3 Bucket Hats *1 Trucker Hat *Doc Hounds Mascot Bobblehead *Collectible Snow Globe *Mini Sport Ball Whether you're a die-hard fan or gifting a unique memory, this priceless package delivers big-time excitement and hometown pride.
#26 One Month of Semi-Private Strength Training item
#26 One Month of Semi-Private Strength Training
$100

Starting bid

One Month of Semi-Private Strength Training – Sports AdvantEdge (Value: $300) Train like a champion with this gift certificate for one free month of semi-private strength training at Sports AdvantEdge, with locations throughout Wisconsin. Perfect for athletes of all ages or fitness levels looking to improve performance, strength, and conditioning. Valued at $300 Valid at all Sports AdvantEdge facilities Must be redeemed by May 10, 2026 Contact: TJ Patt – 608-931-4321 | [email protected] Donated by Sports AdvantEdge – Oconomowoc
#27 Pamper Mom – Mother’s Day Luxury Spa Basket item
#27 Pamper Mom – Mother’s Day Luxury Spa Basket
$130

Starting bid

Treat a special mom to the ultimate moment of self-care and celebration! This beautifully curated Mother’s Day basket includes: *Sleeping Beauty eye mask for peaceful rest *Bottle of Veuve Clicquot champagne *Motherhood-themed candle with the quote: “Motherhood makes you realize that you can do almost anything one-handed” *Two elegant champagne flutes *Magnolia-scented soaps from Italy *Rose-shaped bath soaps & soothing bath salts *White fuzzy spa socks & warm vanilla moisturizing lotion *A stylish journal for reflection or planning *$50 Posh Nails Gift Certificate for the perfect finishing touch A heartfelt and luxurious gift perfect for Mother’s Day—or any day she deserves a break. Estimated Value: $200 Donated by: Gift Certificate (Posh Nails), Champagne/Glasses (Puskas Family), Bath essential items (Schewe Family).
#28 Red Wine Indulgence Basket item
#28 Red Wine Indulgence Basket
$90

Starting bid

Unwind in style with this elegant red wine basket, perfect for cozy evenings or entertaining friends. This curated collection includes: 5 bottles of fine red wine: *2021 Esteban Martin Garnacha-Syrah *Meiomi Pinot Noir *Decoy Red Wine Blend *Pure Paso by J. Lohr *Stormy Night Red Blend *Beautiful “Stormy Night” candle for ambiance *Two wine glasses *Charcuterie serving board set – ideal for pairing *Ghirardelli chocolates for a sweet touch A rich and thoughtful gift for wine lovers or anyone who enjoys a relaxing night in. Estimated Value: $175 Donated by: The Puskas Family
#29 Milwaukee Brewers Fan Basket item
#29 Milwaukee Brewers Fan Basket
$175

Starting bid

Milwaukee Brewers Fan Basket Hit a home run with this ultimate fan basket for any baseball enthusiast! Enjoy America’s favorite pastime with: *4 Infield Box Tickets to any Monday–Friday 2025 Milwaukee Brewers regular season home game *Knob Creek Single Barrel Select Bourbon Official Brewers gear including: *Brewers insulated tumbler *Brewers baseball cap *Bag of Brewers peanuts *Dill pickle popcorn *“Man Cave” essential oil–infused candle. The perfect basket for game-day excitement, backyard barbecues, or the ultimate man cave. Donated by: Milwaukee Brewers (Tickets), Knob Creek Bourbon (Millstone) and the edibles and memorabilia (The Schewe Family). Estimated Value: $300+
#30 Tark & Family Booyah Swag Basket item
#30 Tark & Family Booyah Swag Basket
$100

Starting bid

Celebrate local flavor and family pride with this fun-filled basket from Tark and Family Booyah, a beloved local brand rooted in community and tradition. Perfect for fans of booyah culture or anyone who loves cozy apparel and a bit of local charm! Includes: *XL Sweatshirt *XL T-Shirt *Branded Hat *3 Branded Koozies *Mason Jar of Candies *Cast Iron Pot What is Booyah? Booyah is a hearty, slow-simmered stew-like dish that’s a local staple in Green Bay, brought to Northeastern Wisconsin by Belgian immigrants. It’s a rich, thick, and flavorful potage made with chicken, beef, or pork, simmered for hours with fresh vegetables and a mix of secret family spices. It's more than food—it's tradition in a bowl. Source: https://booyahco.com Estimated Value: $150.00
#31 Chic & Chill White Wine Basket item
#31 Chic & Chill White Wine Basket
$125

Starting bid

Perfect for the white wine lover, this elegant basket combines premium vintages with stylish accents for a relaxing and sophisticated experience. It includes: 6 bottles of exceptional white wine: *King Estates Pinot Gris *Santa Margherita Pinot Grigio *Rieslingfreak No.44 *La Crema Chardonnay *Duckhorn Sauvignon Blanc *Fess Parker Chardonnay *Relaxing lavender-scented candle *Two Mikasa white wine glasses *Decorative silver French Bulldog statue – a playful touch for pet lovers or modern décor fans This basket pairs great taste with great style—ideal for gifting or savoring yourself. Estimated Value: $225 Donated by: The Puskas Family
#32 “Cooler of Cheer” by Prestige Real Estate item
#32 “Cooler of Cheer” by Prestige Real Estate
$250

Starting bid

Get the party started with this Igloo cooler fully loaded with top-shelf spirits! Perfect for your next tailgate, backyard BBQ, or celebration, this cooler is packed with a spirited variety of popular liquors to please every palate. Includes favorites such as: *RumChata *Fireball *Tito’s Handmade Vodka *Grey Goose Vodka *Jameson Irish Whiskey *Patrón Tequila *Jägermeister *Captain Morgan Rum *Bourbon *Baileys Irish Cream ...and more surprises tucked inside! Whether you're restocking your bar or gifting it to a party host, this is one cool prize that everyone will be eyeing. Estimated Value: $600.00 Donated by Diane Drummy, Prestige Real Estate
#33 Two Arrowhead Adult Activities Passes item
#33 Two Arrowhead Adult Activities Passes
$50

Starting bid

Admission to all regular season athletic events for the 2025-26 school year. Be a fan at football, basketball, hockey and more. Donated by: Arrowhead High School Activities Department FMV: $150 ($75 each)
#34 Authentic Autographed Baseball – Robin Yount item
#34 Authentic Autographed Baseball – Robin Yount
$115

Starting bid

Take home a piece of baseball history with this authentic Rawlings baseball signed by Hall of Famer Robin Yount. A legendary Milwaukee Brewer and two-time MVP, Yount’s autograph makes this a must-have for collectors and fans alike. Authenticated and genuine, this baseball is perfect for display or as a standout addition to any memorabilia collection.
#35 Authentic Autographed Pro Baseball Bat – Robin Yount item
#35 Authentic Autographed Pro Baseball Bat – Robin Yount
$150

Starting bid

Authentic Autographed Rawlings Pro Baseball Bat – Robin Yount Step up to the plate with this authentic Rawlings Pro model baseball bat signed by Milwaukee Brewers legend and Hall of Famer Robin Yount. This sleek black bat features Yount’s signature in silver and is a true collector’s item for any baseball fan. Whether displayed in a sports room or added to a memorabilia collection, this piece celebrates the legacy of one of baseball’s all-time greats.
#36 Authentic JJ Watt Autographed Wisconsin Badgers Helmet item
#36 Authentic JJ Watt Autographed Wisconsin Badgers Helmet
$500

Starting bid

Own a piece of football greatness with this authentic full-size Wisconsin Badgers helmet signed by NFL superstar and Wisconsin alum JJ Watt. This official helmet celebrates Watt’s legendary college career and is a must-have for any Badgers or NFL fan. A perfect centerpiece for your sports memorabilia collection or a standout display item in any fan cave.
#37 Authentic Autographed Full-Size Helmet – Jordy Nelson item
#37 Authentic Autographed Full-Size Helmet – Jordy Nelson
$380

Starting bid

Take home this piece of Green Bay Packers history with this authentic full-size helmet autographed by legendary wide receiver Jordy Nelson. Known for his clutch catches and championship spirit, Nelson remains one of the most beloved Packers of all time. This signed helmet is a premium collector’s item and a standout tribute to an unforgettable career in Green Bay.
#38 Authentic Signed Mini Helmet: Donald Driver “Bears Suck” item
#38 Authentic Signed Mini Helmet: Donald Driver “Bears Suck”
$140

Starting bid

This unique authentic autographed mini helmet features Green Bay Packers legend Donald Driver—complete with a bold “Bears Suck” inscription. A perfect blend of rivalry fun and fan-favorite memorabilia from one of the most beloved Packers in history.
#39 Authentic Signed Mini Camo UW Helmet – Ron Dayne item
#39 Authentic Signed Mini Camo UW Helmet – Ron Dayne
$70

Starting bid

Celebrate Wisconsin Badger greatness with this authentic signed mini camouflage helmet from Ron Dayne, the 1999 Heisman Trophy winner and NCAA all-time leading rusher. A standout in college football history and former NFL first-round draft pick, Dayne remains a beloved icon for Badger fans. This collectible is a must-have for any serious Wisconsin fan or sports memorabilia collector!
#40 Framed 16x20 Autographed Clay Matthews Photo item
#40 Framed 16x20 Autographed Clay Matthews Photo
$130

Starting bid

Own a piece of Packers history with this striking, authentically autographed photo of Clay Matthews, Green Bay’s iconic linebacker (#52). Beautifully framed and matted, this collector’s item features Matthews in an electrifying game-day pose, with vivid green and gold color highlighting the black-and-white background. The commemorative plaque highlights his legendary career: Green Bay Packers (2009–2018) 6× Pro Bowler Super Bowl XLV Champion 2024 Green Bay Packers Hall of Fame Inductee. A must-have for any diehard Packers fan or sports memorabilia collector!
#41 Autographed Jordan Love Framed 8x10 Photo item
#41 Autographed Jordan Love Framed 8x10 Photo
$190

Starting bid

Celebrate the rise of the Green Bay Packers’ newest leader with this authentic, framed autographed photo of quarterback Jordan Love. Captured in a powerful moment with his back to the crowd and hands raised high, proudly displaying his iconic #10 jersey. This professionally matted and framed piece is a must-have for any Packers fan or football memorabilia collector, symbolizing the start of a promising new era in Green Bay.
#42 Autographed Jordan Love Framed 8x10 Action Photo item
#42 Autographed Jordan Love Framed 8x10 Action Photo
$190

Starting bid

Capture the energy and promise of the Packers’ future with this authentic, framed autographed photo of Jordan Love in action on the field. This dynamic image features Love mid-play, showcasing his athleticism and determination as he runs the ball—perfectly highlighting his rise as Green Bay’s starting quarterback. Elegantly framed and ready for display, this piece is a standout addition to any football fan’s collection.
#43 Framed Autographed Photo – Jackson Chourio, MKE Brewer item
#43 Framed Autographed Photo – Jackson Chourio, MKE Brewer
$190

Starting bid

Celebrate one of baseball’s rising stars with this authentic framed autographed photo of Jackson Chourio, Milwaukee Brewers’ standout outfielder. Beautifully presented and signed, this collector’s item is perfect for Brewers fans and memorabilia enthusiasts who want to own a piece of the team’s bright future.
#44 Authentic Donald Driver Autographed Framed 8x10 Portrait item
#44 Authentic Donald Driver Autographed Framed 8x10 Portrait
$150

Starting bid

Celebrate the legacy of Green Bay Packers legend Donald Driver with this authentic autographed framed portrait. A fan favorite and one of the franchise’s all-time greats, Driver’s passion, perseverance, and leadership are captured in this striking image. Elegantly matted and framed, this signed piece is a timeless tribute to the beloved wide receiver—perfect for any Packers fan or memorabilia collector.
#45 Authentic Signed & Framed 8x10 Giannis Antetokounmpo item
#45 Authentic Signed & Framed 8x10 Giannis Antetokounmpo
$390

Starting bid

Own a piece of NBA greatness with this authentic autographed and professionally framed photo of Giannis Antetokounmpo, two-time NBA MVP and NBA Champion. This collectible features Giannis in action wearing his iconic Milwaukee Bucks jersey, capturing the energy and dominance he brings to the court. Perfect for any Bucks fan, sports collector, or basketball enthusiast. A stunning tribute to one of the league’s most electrifying players!
#46 CJ’s Organic Dip & Salad Mix Basket item
#46 CJ’s Organic Dip & Salad Mix Basket
$25

Starting bid

CJ’s Organic Dip & Salad Mix Basket Add bold, homemade flavor to your next gathering with this delicious collection from CJ’s Spices! This basket includes: 4 Packets of Organic Onion Dip Mix 4 Packets of Organic Dill Dip Mix 4 Packets of Organic Potato Salad Mix All mixes are made with wholesome organic ingredients—perfect for picnics, parties, tailgates, or simply elevating your everyday meals. A flavorful gift for the home cook or entertainer! Estimated Value: $60
#47 Take Me Out to the Ballgame Mke Milkmen Dugout Exper item
#47 Take Me Out to the Ballgame Mke Milkmen Dugout Exper
$10

Starting bid

Enjoy America's pastime up close with 2 MOSH Dugout Seats to a 2025 regular season Milwaukee Milkmen home game at Franklin Field! These premium seats put you right near the action for an unforgettable minor league baseball experience. Great for families, sports fans, or a fun summer. Certificate includes redemption instructions. Additional tickets may be purchased adjacent to the complimentary ones for $18 each. Estimated Value: $36 Donated by: The Milwaukee Milkmen

