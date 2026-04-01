International Academy of Chaplaincy

Hosted by

International Academy of Chaplaincy

About this event

WASHINGTON, DC - U.S. CAPITOL LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Parking lot

107 D St NE, Washington, DC 20002, USA

General Admission
$195

Experiencia Todo Incluido:


Su participación en este exclusivo encuentro en Washington, D.C. incluye una experiencia integral de alto nivel, cuidadosamente diseñada para ofrecerle un ambiente de reconocimiento, conexión y distinción.

La entrada contempla:

  • Almuerzo exclusivo en el icónico restaurante The Monocle
  • Selección de vino, café, té y bebidas no alcohólicas
  • Postre gourmet
  • Participación en la ceremonia oficial de reconocimientos
  • Tour guiado dentro del Capitolio por personal autorizado
  • Sesión de fotografías oficiales en las emblemáticas escalinatas del Capitolio

Cada detalle ha sido preparado para brindarle una experiencia única, en un entorno donde convergen el liderazgo, la historia y el prestigio institucional.

Nominated for Recognition
$180

Experiencia Todo Incluido:


Su participación en este exclusivo encuentro en Washington, D.C. incluye una experiencia integral de alto nivel, cuidadosamente diseñada para ofrecerle un ambiente de reconocimiento, conexión y distinción.

La entrada contempla:

  • Almuerzo exclusivo en el icónico restaurante The Monocle
  • Selección de vino, café, té y bebidas no alcohólicas
  • Postre gourmet
  • Participación en la ceremonia oficial de reconocimientos
  • Tour guiado dentro del Capitolio por personal autorizado
  • Sesión de fotografías oficiales en las emblemáticas escalinatas del Capitolio

Cada detalle ha sido preparado para brindarle una experiencia única, en un entorno donde convergen el liderazgo, la historia y el prestigio institucional.

Sponsorship Package – Corporate Level This sponsorship level
$1,500

Sponsorship Package – Corporate Level


This sponsorship level has been thoughtfully designed for organizations and leaders seeking a strong and distinguished presence at our exclusive event in Washington, D.C., combining strategic visibility, brand positioning, and access to a high-level experience.

Includes:


  • 7 full event admissions, allowing your team or special guests to participate in this exclusive experience.
  • Full-page advertisement in the official event program/magazine, providing maximum brand exposure.
  • Corporate logo placement, ensuring visibility across event materials and designated spaces


This package represents a unique opportunity to align your brand with an environment of prestige, recognition, and leadership, strengthening your positioning among a select audience of business leaders, executives, and community influencers.

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