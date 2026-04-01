WASHINGTON, DC - U.S. CAPITOL LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

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About this event
Experiencia Todo Incluido:
Su participación en este exclusivo encuentro en Washington, D.C. incluye una experiencia integral de alto nivel, cuidadosamente diseñada para ofrecerle un ambiente de reconocimiento, conexión y distinción.
La entrada contempla:
Cada detalle ha sido preparado para brindarle una experiencia única, en un entorno donde convergen el liderazgo, la historia y el prestigio institucional.
Experiencia Todo Incluido:
Su participación en este exclusivo encuentro en Washington, D.C. incluye una experiencia integral de alto nivel, cuidadosamente diseñada para ofrecerle un ambiente de reconocimiento, conexión y distinción.
La entrada contempla:
Cada detalle ha sido preparado para brindarle una experiencia única, en un entorno donde convergen el liderazgo, la historia y el prestigio institucional.
Sponsorship Package – Corporate Level
This sponsorship level has been thoughtfully designed for organizations and leaders seeking a strong and distinguished presence at our exclusive event in Washington, D.C., combining strategic visibility, brand positioning, and access to a high-level experience.
Includes:
This package represents a unique opportunity to align your brand with an environment of prestige, recognition, and leadership, strengthening your positioning among a select audience of business leaders, executives, and community influencers.
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