Watauga County GOP-Lincoln/Reagan Dinner

North End Zone Facility, 470 Stadium Heights Dr, Boone, NC 28607, USA
Program and dinner
VIP Reception and Dinner
Includes 2 guests, VIP reception, on screen recognition, reserved preferred seating
Includes 4 guests, VIP reception, on screen recognition, reserved preferred seating and 1/2-page program ad
Includes 6 guests, VIP reception, on screen recognition, reserved premier seating and 1/2-page program ad
Includes 8 guests, VIP reception, on screen recognition, reserved premier seating and full-page program ad
common:zeffyTipDisclaimerTicketing