eventClosed

WMHS Band & Choir Silent Auction Fundraiser for London!

auction.pickupLocation

1954 Warrior Way SW, Etna, OH 43062, USA

2 Tickets to Blue Jackets Game! item
2 Tickets to Blue Jackets Game! item
2 Tickets to Blue Jackets Game!
$45

auctionV2.input.startingBid

2 tickets to CBJ vs NY Islanders on April 17th (Section 210, Row G), PLUS a 5th Line commemorative picture and rally towel. Tickets will be sent via email. Thank you to the Anderson Family for the donation!
Family Movie Pack item
Family Movie Pack
$20

auctionV2.input.startingBid

This Family Movie Pack includes a $100 gift card to Marcus Theatres plus 6 assorted boxes of candy in a fun popcorn themed tub!
2 Tickets to COSI item
2 Tickets to COSI item
2 Tickets to COSI item
2 Tickets to COSI
$5

auctionV2.input.startingBid

COSI has graciously donated TWO ADULT OR YOUTH GENERAL ADMISSION TICKETS. (Valued at $36.75 each) Tickets must be used by 7/31/26. (This is the 1st set of tickets that COSI donated.)
2 Tickets to COSI item
2 Tickets to COSI item
2 Tickets to COSI item
2 Tickets to COSI
$5

auctionV2.input.startingBid

COSI has graciously donated TWO ADULT OR YOUTH GENERAL ADMISSION TICKETS. (Valued at $36.75 each) Tickets must be used by 7/31/26. (This is the 2nd set of tickets that COSI donated.)
AUTOGRAPHED "For the Love of Europe" book by Rick Steves item
AUTOGRAPHED "For the Love of Europe" book by Rick Steves
$5

auctionV2.input.startingBid

Author, travel expert and host of his own NPR show, Rick Steves graciously donated an AUTOGRAPHED copy of his book, "For the Love of Europe". This is a great book for anyone traveling to Europe and we appreciate the donation!
Pest Control Service item
Pest Control Service item
Pest Control Service
$10

auctionV2.input.startingBid

JJ Pest Solutions will provide the winner with a one time pest control service. The estimated value is $139.00! Thank you to JJ Pest Solution for this donation.
Adult Warrior Season Pass to all Watkins Athletic Events item
Adult Warrior Season Pass to all Watkins Athletic Events
$10

auctionV2.input.startingBid

The winner will receive one ADULT WARRIOR PASS to all athletic events for the 2025-26 school year!
Handmade Quilt item
Handmade Quilt item
Handmade Quilt item
Handmade Quilt
$45

auctionV2.input.startingBid

Handmade twin sized quilt with bright polka dot fabrics. It is valued at over $150. Thank you to Sharon Sheridan for her beautiful donation!
$50 Olive Garden Gift Card item
$50 Olive Garden Gift Card
$5

auctionV2.input.startingBid

$50 Gift Card to Olive Garden. Thank you to the Miller Family for the donation!
Pataskala & Ohio Vintage Love! item
Pataskala & Ohio Vintage Love! item
Pataskala & Ohio Vintage Love! item
Pataskala & Ohio Vintage Love!
$5

auctionV2.input.startingBid

This Pataskala & Ohio Vintage Love pack includes: Ohio felt pennant, Wood St. sports Pataskala t-shirt (size medium), 3 stickers, vintage felt Pataskala hanging banner (18 in x 22 in), large felt OHIO banner (4 ft x 2 1/2 ft.) Total Value: $161! Thank you to Wood St. Sports for this donation!
Vera Bradley Basket item
Vera Bradley Basket item
Vera Bradley Basket item
Vera Bradley Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

This Vera Bradley basket includes a Vera Bradley blanket, make up bags, travel mug, candle, lotions, soaps and more!
10 Yoga Classes, Yoga Mat and Bag item
10 Yoga Classes, Yoga Mat and Bag item
10 Yoga Classes, Yoga Mat and Bag item
10 Yoga Classes, Yoga Mat and Bag
$20

auctionV2.input.startingBid

The winner gets a 10 class certificate to Rasa Yoga, located in Gahanna. Winner also gets a brand new yoga mat and yoga bag. You'll be all ready to go do yoga while supporting the WMHS band and choir!
Botox & Hydrate Me Medspa Basket item
Botox & Hydrate Me Medspa Basket item
Botox & Hydrate Me Medspa Basket
$50

auctionV2.input.startingBid

Experience the best in rejuvenation from Hydrate Me Med Spa, a premier medical space located in Granville and New Albany. Known for cutting-edge IV therapy, ozone therapy, and medical aesthetics, Hydrate Me specializes in helping you look and feel your best with personalized treatment plans! This exclusive basket includes: -20 units of Botox to smooth fine lines and wrinkles -A revitalizing anti-aging IV therapy, designed to hydrate your body, boost collagen, and enhance your glow. Total Value: Over $500!!! Bid now to enjoy the science of hydration and beauty from trusted experts! Thank you to Sarah Dorsky, aunt of a band student and owner of Hydrate Me, for this very generous donation!
Columbus Symphony Orchestra Tickets item
Columbus Symphony Orchestra Tickets
$20

auctionV2.input.startingBid

Winner will get TWO tickets via a voucher to attend one Columbus Symphony Orchestra Masterworks performance during the 2025-2026 season! You get to turn in the voucher for any performance of your choice!
Acoustic Guitar from Music Go Round item
Acoustic Guitar from Music Go Round item
Acoustic Guitar from Music Go Round item
Acoustic Guitar from Music Go Round
$25

auctionV2.input.startingBid

Thanks to Kevin Johnson at Music Go Round for this generous donation of an acoustic guitar! It is a used Laurel Canyon brand acoustic guitar with 3 guitar pics. (Note: It does not come with a case or stand.) Make a bid and start jammin'!
Texas Roadhouse Bundle item
Texas Roadhouse Bundle item
Texas Roadhouse Bundle item
Texas Roadhouse Bundle
$15

auctionV2.input.startingBid

This Texas Roadhouse gift basket includes 2 vouchers for 2 "dinner for two," 2 vouchers for a free appetizer, steak seasoning, rib seasoning, steak sauce and a koozie. Valued at over $85!
UPaint Pottery Studio - $100 Gift Card item
UPaint Pottery Studio - $100 Gift Card item
UPaint Pottery Studio - $100 Gift Card
$15

auctionV2.input.startingBid

Just in time for Mother's Day! $100 Gift Card to UPaint Pottery Studio located beside Kroger at Polaris with easy parking. The studio provides it all and cleans up. There is a great selection of pottery and fun for all ages!
Starbucks Gift Basket item
Starbucks Gift Basket
$10

auctionV2.input.startingBid

Large basket with ALL Starbucks items, including a coffee press, pour over set, 3 bags of coffee and several cups/mugs!
WICKED themed Starbucks Gift Basket item
WICKED themed Starbucks Gift Basket
$10

auctionV2.input.startingBid

This gift basket includes THREE Starbucks limited edition Wicked themed cups and Starbucks treat.
Gift Card Trio! item
Gift Card Trio!
$10

auctionV2.input.startingBid

Thank you to Gro Green Lawns for this generous donation of gift cards. The winner receives a: $25 Lowe's Gift Card $25 Starbucks Gift Card $25 Amazon Gift Card
Thirty-One Gift Basket item
Thirty-One Gift Basket item
Thirty-One Gift Basket
$20

auctionV2.input.startingBid

This gift basket from Thirty-One includes: *Large Utility Tote *Small Utility Tote *All In Organizer Tote *Stand Tall Tote *Cool Clip Thermal Pouch *Bring A Bottle Thermal *Sand N' Shore Thermal Tote *Total Retail Value $198! Thank you to Karla Smith for this generous donation.
Park Lane Jewelry - SILVER basket item
Park Lane Jewelry - SILVER basket item
Park Lane Jewelry - SILVER basket
$15

auctionV2.input.startingBid

This basket full of beautiful silver jewelry is from Park Lane Jewelry and includes two pairs of earrings, a necklace and bracelet. Valued at $164. Thank you to Jami Karjala, a Pataskala community member, for this donation!
Dog Training Basket and More! item
Dog Training Basket and More! item
Dog Training Basket and More!
$25

auctionV2.input.startingBid

An awesome gift basket for a dog lover! Thanks to Carrie Ohlinger at Heritage Canine, this awesome basket includes: A Dog Training Certificate (worth $150), dog blanket (size medium), dog picture frame, dog treats & chew, dog toy, leather leash, dog bandanna, and a dog toy basket! Valued at over $245!
Park Lane Jewelry - GOLD basket item
Park Lane Jewelry - GOLD basket item
Park Lane Jewelry - GOLD basket
$15

auctionV2.input.startingBid

This basket full of gorgeous gold jewelry is from Park Lane Jewelry and includes two pairs of earrings, a necklace and 2 bracelets. Valued at $172. Thank you to Jami Karjala, a Pataskala community member, for this donation!
Paint Parties for Fun DIY Craft Kit item
Paint Parties for Fun DIY Craft Kit item
Paint Parties for Fun DIY Craft Kit item
Paint Parties for Fun DIY Craft Kit
$10

auctionV2.input.startingBid

Paint Parties for Fun has donated this gift basket that offers you hours of crafting/painting fun! It includes: 2 blank paint canvases, 2 butterfly cutouts, 2 wood rope shelves kits, mini birdhouse kit, build your own teacher crayon/pencil gift card holder, mix of wood cutouts in the shape of Barbie heads and Barbie logo and princess style mirrors, 2 wooden princess wands, hanging wood birdhouse, paint brushes and 6 acrylic paints!
"Just For You" Gift Box to Make Someone's Day item
"Just For You" Gift Box to Make Someone's Day item
"Just For You" Gift Box to Make Someone's Day item
"Just For You" Gift Box to Make Someone's Day
$11

auctionV2.input.startingBid

This gift box contains everything to make someone's day! It includes a 32 oz. "Hug in a Mug" tumbler and straw, fluffy socks, blanket, satin sleep mask, rose scented candles, rose scented bath soap and a rose bomb. Valued at over $50!
Warriors Tie Dye T-Shirt item
Warriors Tie Dye T-Shirt item
Warriors Tie Dye T-Shirt item
Warriors Tie Dye T-Shirt
$5

auctionV2.input.startingBid

Buy this NEW Tie Die Warriors T-Shirt, size Adult SMALL. You can show your Warrior pride while helping the WMHS band and choir!
Owala Water Bottle - London themed! item
Owala Water Bottle - London themed! item
Owala Water Bottle - London themed! item
Owala Water Bottle - London themed!
$15

auctionV2.input.startingBid

Enjoy this London Invasion Water Bottle! It's a 24 oz. Owala Leak Proof Water Bottle.
London Here We Come! SMALL T-Shirt, Earrings and Bracelet item
London Here We Come! SMALL T-Shirt, Earrings and Bracelet item
London Here We Come! SMALL T-Shirt, Earrings and Bracelet item
London Here We Come! SMALL T-Shirt, Earrings and Bracelet
$10

auctionV2.input.startingBid

This is a 3-piece combo including an adult small London custom trip t-shirt, British flag earrings and a London clay bead bracelet. Valued at over $30!
London Here We Come! MEDIUM T-shirt, Earrings and Bracelet item
London Here We Come! MEDIUM T-shirt, Earrings and Bracelet item
London Here We Come! MEDIUM T-shirt, Earrings and Bracelet item
London Here We Come! MEDIUM T-shirt, Earrings and Bracelet
$10

auctionV2.input.startingBid

This is a 3-piece combo including an adult medium London custom trip t-shirt, British flag earrings and a London clay bead bracelet. Valued at over $30!
London, Here We Come! LARGE T-Shirt, Earrings and Bracelet item
London, Here We Come! LARGE T-Shirt, Earrings and Bracelet item
London, Here We Come! LARGE T-Shirt, Earrings and Bracelet item
London, Here We Come! LARGE T-Shirt, Earrings and Bracelet
$10

auctionV2.input.startingBid

This is a 3-piece combo including an adult large London custom trip t-shirt, British flag earrings and a London clay bead bracelet. Valued at over $30!

common:zeffyTipDisclaimerTicketing