Wauwatosa Rotary Foundation - Eric Diamond Concert Silent Auction

1626 N Wauwatosa Ave, Milwaukee, WI 53213, USA

Leffs Gift Basket item
Leffs Gift Basket
$30

Bottle of Suburban single barrel bourbon, $40 gift card and few other Leffs items. Value $100+
Barbeque Gift basket item
Barbeque Gift basket
$30

A cornucopia of barbeque seasonings and accouterments! Value $120. Donated by Rotarian Robert Niederman.
Greenfield Park Golf Course item
Greenfield Park Golf Course
$50

Foursome 18 holes plus carts. Value $200+
New Berlin Hills Golf Course item
New Berlin Hills Golf Course
$70

Round of golf -18 holes- for 4 players includes carts. Value $200+
Nora Fleming platter plus item
Nora Fleming platter plus
$30

Nora Fleming 13" square porcelain platter with 6 seasonal "minis" as decorative additions along with 4 packages of cocktail napkins. Retail value: $140.00
Out and about basket #1 item
Out and about basket #1
$40

$50 Leffs gift card, 4 zoo tickets+parking, small batch coffee, Titleist golf balls, water bottle. Valued about $150. Donated by Horicon Bank.
Out and about basket #2 item
Out and about basket #2
$40

$50 Golden Nest Pancakes and Cafe gift card, 4 zoo tickets+parking, small batch coffee, Titleist golf balls, water bottle. Valued at about $150. Donated by Horicon Bank.
Out and about basket#3 item
Out and about basket#3
$40

$50 Lions Tail Brewing gift card, 4 zoo tickets+parking, small batch coffee, Titleist golf balls, water bottle. Valued at about $150. Donated by Horicon Bank.
Out and about basket #4 item
Out and about basket #4
$40

$50 Chocolate Factory gift card, 4 zoo tickets+parking, small batch coffee pouches, Titleist golf balls, water bottle. Valued at about $150. Donated by Horicon Bank.
Out and about basket #5 item
Out and about basket #5
$40

$50 Coffeeville Company gift card (Brookfield, WI), 4 zoo tickets+parking, small batch coffee pouches, Titleist golf balls, water bottle. Valued at about $150. Donated by Horicon Bank.
2 Brewers tickets +parking for 6/7 game item
2 Brewers tickets +parking for 6/7 game
$40

Brewers Tickets (2) retail value $119 ea. Preferred Parking Pass $25 Total retail value = $263. Offered by Unisource Insurance. Tickets will be transferred electronically.
2 Mid court Bucks tickets 2025/26 season item
2 Mid court Bucks tickets 2025/26 season
$50

Great mid court tickets around 20th row. Value of at least $350 for both. The tickets are offered by Rotarian John DenBoer and will coordinate a time when the new schedule is out to transfer.
2 club level Brewers tickets for Tuesday 7/8 game item
2 club level Brewers tickets for Tuesday 7/8 game
$30

Sec 337/Row 4. Value $130. Donated by Attorney Rick Steinberg.
Sprecher Brewery basket item
Sprecher Brewery basket
$25

4 tour tickets at $12ea, 1 half gallon beer growler, various Sprecher products and swag. Value $70.
Fairways of Woodside Golf Course gift box item
Fairways of Woodside Golf Course gift box
$30

Single barrel Jack Daniels bourbon, 1 medium golf shirt, golf towel and other. Value $120+
HF Massage item
HF Massage
$30

1 hour therapeutic massage designed to rejuvenate both the body and mind at Hope Fortune Massage, Brookfield, WI. Value $70
Western Racquet Club certificate item
Western Racquet Club certificate
$30

One hour of court time plus 8 drink tickets expiring 8/31/25. Value $70+
Wisconsin Athletic Club certificate item
Wisconsin Athletic Club certificate
$40

90 days of fitness at any of the Wisconsin Athletic Clubs. Value $300+
Balistreri's certificate #1 item
Balistreri's certificate #1
$25

$50 gift certificate for either Balistreri's restaurants in Wauwatosa
Balistreri's certificate #2 item
Balistreri's certificate #2
$25

$50 gift certificate for either Balistreri's restaurants in Wauwatosa

