Waves & Woodstock Signature Social 2025

Available for all active SLTWYC members, includes dinner plate as well as access to all event activities.
Available for all active SLTWYC members, includes dinner plate as well as access to all event activities.
Guest Ticket
$30
Available to guests of active SLTWYC Members, includes dinner plate as well as access to all event activities. All guest tickets require a confirmed member sponsor, please contact [email protected] for more information.
Available to guests of active SLTWYC Members, includes dinner plate as well as access to all event activities. All guest tickets require a confirmed member sponsor, please contact [email protected] for more information.
Junior Ticket
$15
Available for attendees 12 and under, includes dinner plate as well as access to all event activities.
Available for attendees 12 and under, includes dinner plate as well as access to all event activities.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!