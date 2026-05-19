Wa Wa Sum weekend

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About this event
Good for any one night (Thurs-Sun). Remember to bring your own sheets and pillow.
Good for any two nights (Thurs-Sun). Remember to bring your own sheets and pillow.
Good for any three nights (Thurs-Sun). Remember to bring your own sheets and pillow.
Good for all four nights (Thurs-Sun). Remember to bring your own sheets and pillow.
Breakfast on Sat, July 4
Lunch on Saturday, July 4
Dinner on Saturday, July 4
Breakfast on Sunday, July 5
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