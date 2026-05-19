Hosted by

Perrin-Lansing Trout Unlimited

About this event

Wa Wa Sum weekend

377 Wa Wa Sum

Grayling, MI 49738, USA

One-night stay
$55

Good for any one night (Thurs-Sun). Remember to bring your own sheets and pillow.

Two-night stay
$110

Good for any two nights (Thurs-Sun). Remember to bring your own sheets and pillow.

Three-night stay
$165

Good for any three nights (Thurs-Sun). Remember to bring your own sheets and pillow.

Four-night stay
$220

Good for all four nights (Thurs-Sun). Remember to bring your own sheets and pillow.

Saturday Morning Breakfast
$10

Breakfast on Sat, July 4

Saturday Afternoon Lunch
$10

Lunch on Saturday, July 4

Saturday Evening Steak Dinner
$20

Dinner on Saturday, July 4

Sunday Morning Breakfast
$10

Breakfast on Sunday, July 5

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