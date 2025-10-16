Battle Creek Area Chamber Of Commerce

Battle Creek Area Chamber Of Commerce

We are CHAMBER CHAMPIONS

51 W Michigan Ave A

Battle Creek, MI 49017, USA

Supporter
$1,000

Join us as a Chamber Champion Supporter:

Name listing on Chamber website (sponsor scroll)

Name listing in Chamber Directory and Business Resource Guide

Recognition on Chamber Lobby Display Screen During Events

Thank you social media mention (grouped)

Bronze Champion
$5,000

Name listing on Chamber website (sponsor page)

Name listing in events programs

Name listing in Chamber Directory and Business Resource Guide

Annual recognition in Chamber e-newsletter

Social media recognition (1 post)

Recognition on Chamber lobby display screen during events


Silver Champion
$10,000

Logo on Chamber website (sponsor page)

Recognition in event programs

Business card-size ad in the Chamber Directory and Business Resource Guide

Recognition in Chamber e-newsletter twice annually

logo inclusion in event digital slideshows

Social media recognition (2 posts)

Recognition on Chamber lobby display screen


Gold Champion
$15,000

Logo on Chamber website (sponsor page)

Recognition in event programs

1/4 page ad in the Chamber Directory and Business Resource Guide

Quarterly Recognition in Chamber e-newsletter annually

logo inclusion in event digital slideshows

3 months of complimentary digital banner ads on Chamber website

Social media recognition (3 posts)

Recognition on Chamber lobby display screen

