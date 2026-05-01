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Coptic Orthodox Church Archdiocese Of North America Inc

About this event

We Are One Retreat - Metropolitan/Bishop Registration

Single Occupancy
$411

We are blessed to have you among us. We kindly request that if for some reason you need to cancel to please let us know no later than August 15, 2026 in order to refund you.

Social Outing - Sept 20, 2026
$60

Price includes:

- transportation to/from hotel to boat

- 3 hr activities

- dinner

- 3:30 - 6:30 pm on Sept 20, 2026


We are blessed to have you among us. We kindly request that if for some reason you need to cancel to please let us know no later than August 15, 2026 in order to refund you.

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