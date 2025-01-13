eventClosed

WE Hoover Elementary' s Annual Silent Auction

auction.pickupLocation

484 Sandy Beach Rd, Azle, TX 76020, USA

Office aide for a day with Mrs. Lacy & one friend! item
Office aide for a day with Mrs. Lacy & one friend!
$10

auctionV2.input.startingBid

Want to be a cool kid and see what it's like to be Mrs. Lacy? Now you can! You and 1 friend will hangout and do all the front office excitement!! Value: Priceless
Student Vs. Staff Matball item
Student Vs. Staff Matball
$10

auctionV2.input.startingBid

Student's Homeroom VS. Staff Matball!!! Value: Priceless
Be Coach Auvenshine for the day! item
Be Coach Auvenshine for the day!
$10

auctionV2.input.startingBid

You can be Coach Auvenshine for the Day!! LET's GOOOO! Value: Priceless
Whatburger w/ a friend AND Mrs. Conditt!! item
Whatburger w/ a friend AND Mrs. Conditt!!
$10

auctionV2.input.startingBid

WHAT!? Whataburger with a friend AND Mrs. Conditt?? LET'S GO!!!!! Value: Priceless
Enjoy a lunch from Subway with Mrs. Preston & one friend. item
Enjoy a lunch from Subway with Mrs. Preston & one friend.
$10

auctionV2.input.startingBid

Love Mrs. Preston AND some Subway? Enjoy a yummy lunch from Subway with Mrs. Preston & one friend!! Value Priceless
Enjoy your lunch with a friend & Mrs. Graeber item
Enjoy your lunch with a friend & Mrs. Graeber
$10

auctionV2.input.startingBid

Student plus one friend, bring your lunch and enjoy it with Mrs. Graeber. Value: Priceless
Pizza & Dessert with Mrs. Conditt item
Pizza & Dessert with Mrs. Conditt
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy some pizza & desserts with Mrs. Conditt!! Value: Priceless
2 FRONT row seats to the 5th grade EOY awards item
2 FRONT row seats to the 5th grade EOY awards
$20

auctionV2.input.startingBid

2 reserved seats in the front row for 5th grade's EOY awards on May 22nd 8-9AM Value: Priceless
2 FRONT row seats to the 5th grade EOY awards item
2 FRONT row seats to the 5th grade EOY awards
$20

auctionV2.input.startingBid

2 reserved seats in the front row for 5th grade's EOY awards on May 22nd 8-9AM Value: Priceless
*Staff Bid ONLY** Jeans pass for a month! item
*Staff Bid ONLY** Jeans pass for a month!
$25

auctionV2.input.startingBid

Wear jeans for a whole month with this pass! Staff bid only.
*Staff Bid ONLY* Jeans pass for a month item
*Staff Bid ONLY* Jeans pass for a month
$25

auctionV2.input.startingBid

Wear jeans for a whole month with this pass! Staff bid only!
2 FRONT row seats to the 6th grade EOY awards item
2 FRONT row seats to the 6th grade EOY awards
$20

auctionV2.input.startingBid

2 reserved seats in the front row for 6th grade's EOY awards on May 22nd 9:30- 10:30am Value: Priceless
2 FRONT row seats to the 6th grade EOY awards item
2 FRONT row seats to the 6th grade EOY awards
$20

auctionV2.input.startingBid

2 reserved seats in the front row for 6th grade's EOY awards on May 22nd 9:30- 10:30am Value: Priceless
Birthday Announcement on the marquee item
Birthday Announcement on the marquee
$10

auctionV2.input.startingBid

Shoutout your student's birthday!! If the birthday is from 4/1 through 5/22... OR a returning student next year!!! Value: Priceless
Birthday Announcement on the marquee item
Birthday Announcement on the marquee
$10

auctionV2.input.startingBid

Shoutout your student's birthday!! If the birthday is from 4/1 through 5/22... OR a returning student next year!!! Value: Priceless
Front Door Drop Off!! item
Front Door Drop Off!!
$15

auctionV2.input.startingBid

No need to wait in the parent drop off line! Pull to the front, only stipulation, KISS AND GO and mind the buses!!
Parking Spot in the Front **Staff Bid Only** item
Parking Spot in the Front **Staff Bid Only**
$25

auctionV2.input.startingBid

Have your own designated parking spot in the front!!
Enjoy pizza for lunch w/ one friend & BOTH COACHES! item
Enjoy pizza for lunch w/ one friend & BOTH COACHES!
$10

auctionV2.input.startingBid

student plus 1 friend can enjoy some yummy pizza with Coach Auvenshine & Coach Ortiz!! Value: Priceless
Mini session w/ Marissa Lanaye Photography item
Mini session w/ Marissa Lanaye Photography
$25

auctionV2.input.startingBid

mini session w/ Marissa Lanaye Photography. Valued at $150.00.
Dinner Catering for up to 6 people item
Dinner Catering for up to 6 people
$20

auctionV2.input.startingBid

Dinner catering for up to 6 people provided by Simply Southern Catering.
Dinner Catering for up to 6 people item
Dinner Catering for up to 6 people
$20

auctionV2.input.startingBid

Dinner catering for up to 6 people provided by Simply Southern Catering.
5 General Admission Football Tickets to any AHS Home Game item
5 General Admission Football Tickets to any AHS Home Game
$15

auctionV2.input.startingBid

5 GA tickets to any AHS FB home game during the 25-26 season.
$20 gift certificate to El Cerrito item
$20 gift certificate to El Cerrito
$10

auctionV2.input.startingBid

A $20.00 gift certificate to El Cerrito's in Springtown.
$20 Gift Certificate to El Cerrito's item
$20 Gift Certificate to El Cerrito's
$10

auctionV2.input.startingBid

A $20.00 gift certificate to El Cerrito's in Springtown.
Haircut, Blowdry/Style item
Haircut, Blowdry/Style
$10

auctionV2.input.startingBid

A haircut, blow-dry/style with Tosha Godwin located at Salon 76020. A $55 value.
Haircut, blowdry/style item
Haircut, blowdry/style
$10

auctionV2.input.startingBid

A haircut, blow-dry/style with Tosha Godwin located at Salon 76020. A $55 value.
1 Month FREE Art Class at "The Azle Academy" item
1 Month FREE Art Class at "The Azle Academy"
$15

auctionV2.input.startingBid

1 month of art classes at "The Azle Academy" $150.00 value
1 Month FREE Music Classes at "The Azle Academy" item
1 Month FREE Music Classes at "The Azle Academy"
$15

auctionV2.input.startingBid

1 month of music lessons at "The Azle Academy" $150.00 value.
1 Month FREE of STEM classes at "The Azle Academy" item
1 Month FREE of STEM classes at "The Azle Academy"
$15

auctionV2.input.startingBid

1 month of STEM classes at "The Azle Academy" valued at $150.00
1 FREE week of Taylor Swift summer camp at The Azle Academy item
1 FREE week of Taylor Swift summer camp at The Azle Academy
$20

auctionV2.input.startingBid

1 week of the Taylor Swift summer camp at "The Azle Academy". Value of $250.00
Donut Party for your Homeroom! item
Donut Party for your Homeroom!
$25

auctionV2.input.startingBid

Have a yummy donut party with your homeroom. Value: Priceless
Student Homeroom VS. Staff Dodgeball item
Student Homeroom VS. Staff Dodgeball
$10

auctionV2.input.startingBid

Homeroom VS. Staff dodgeball. Pick the staff team!! Value: Priceless
Popsicle Party with your Homeroom item
Popsicle Party with your Homeroom
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy popsicles with your homeroom! Value: Priceless
Donuts with Mrs. C. AND one friend in the science lab item
Donuts with Mrs. C. AND one friend in the science lab
$10

auctionV2.input.startingBid

Donuts with Mrs. C in the lab! Value: Priceless
Favorite Sonic drink with Mrs. Dingler & 1 friend item
Favorite Sonic drink with Mrs. Dingler & 1 friend
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy your fav sonic drink with Mrs. Dingler & 1 friend! Value: Priceless
Donuts with Mrs. Hamilton item
Donuts with Mrs. Hamilton
$10

auctionV2.input.startingBid

Donuts with Mrs. Hamilton Value: Priceless
Dutch Bros. with Mrs. Hamilton item
Dutch Bros. with Mrs. Hamilton
$10

auctionV2.input.startingBid

Dutch Bros. with Mrs. Hamilton Value: Priceless
Registration for Fall OR Spring for ABSA item
Registration for Fall OR Spring for ABSA
$15

auctionV2.input.startingBid

Value $150-$250
Donuts with The Red team & 2 friends!! item
Donuts with The Red team & 2 friends!!
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy donuts with The Red Team & 2 friends!! Value: Priceless
Lunch with Mrs. Dingler & 1 friend. item
Lunch with Mrs. Dingler & 1 friend.
$10

auctionV2.input.startingBid

Mrs. Dingler will provide lunch for student & 1 friend. Value: Priceless
Pizza lunch with Mr. Frawley item
Pizza lunch with Mr. Frawley
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy some pizza for lunch with Mr. Frawley! Value: Priceless
Yaps With Yingling item
Yaps With Yingling
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a pizza lunch with 2 of your friends in Mrs. Yingling's room for a yapping good time. Value: Priceless
Ramen lunch with Graeber for 11:00 am item
Ramen lunch with Graeber for 11:00 am
$10

auctionV2.input.startingBid

Ramen with Graeber!! Value: Priceless
Ramen lunch with Graeber for 11:30 am item
Ramen lunch with Graeber for 11:30 am
$10

auctionV2.input.startingBid

Ramen with Graeber Value: Priceless
Ramen lunch with Graeber for 12:00 pm item
Ramen lunch with Graeber for 12:00 pm
$10

auctionV2.input.startingBid

Ramen with Graeber Value: Priceless
Ramen lunch with Graeber for 12:30 pm item
Ramen lunch with Graeber for 12:30 pm
$10

auctionV2.input.startingBid

Ramen with Graeber Value: Priceless
Pizza Hut Lunch with Mrs. Ivette and one friend item
Pizza Hut Lunch with Mrs. Ivette and one friend
$10

auctionV2.input.startingBid

Pizza Hut with one friend & Mrs. Ivette Value: Priceless
$25.00 Gift Certificate to Red's Burger House item
$25.00 Gift Certificate to Red's Burger House
$10

auctionV2.input.startingBid

$25.00 Gift Certificate to Red's Burger House item
$25.00 Gift Certificate to Red's Burger House
$10

auctionV2.input.startingBid

Ride with Officer Cannon item
Ride with Officer Cannon
$20

auctionV2.input.startingBid

Officer Cannon will pick you up AND take you to school! HOW AWESOME! **Must be an Azle ISD student** VALUE: PRICELESS
TCU Volleyball TICKETS item
TCU Volleyball TICKETS
$15

auctionV2.input.startingBid

4 tickets for any TCU home volleyball game **games subject to TCU calendar rules**
TCU Soccer TICKETS item
TCU Soccer TICKETS
$15

auctionV2.input.startingBid

4 tickets to any TCU home Soccer games. ** games subject to TCU calendar rules **
Be Principal Bettis for a day!! item
Be Principal Bettis for a day!!
$10

auctionV2.input.startingBid

Be Mrs. Bettis for 1 day!! Value: Priceless
Feelin' Lucky? $100 worth of scratch offs item
Feelin' Lucky? $100 worth of scratch offs
$20

auctionV2.input.startingBid

Popsicle Party for Ms. Jones' Homeroom item
Popsicle Party for Ms. Jones' Homeroom
$10

auctionV2.input.startingBid

Donuts with Mrs. Bent & 2 friends! item
Donuts with Mrs. Bent & 2 friends!
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy some donuts with Mrs. Bent & 2 friends!! Value: Priceless
Green Hornets Trucker Hat item
Green Hornets Trucker Hat
$8

auctionV2.input.startingBid

Adjustable green Hornets trucker style hat
Hornets Beanie item
Hornets Beanie
$6

auctionV2.input.startingBid

Hornets Glass Tumbler, bamboo top. item
Hornets Glass Tumbler, bamboo top.
$5

auctionV2.input.startingBid

YS Hornet Pouch Hoodie item
YS Hornet Pouch Hoodie
$8

auctionV2.input.startingBid

Adult Small Hornet shirt- glitter item
Adult Small Hornet shirt- glitter
$8

auctionV2.input.startingBid

Hornet Canvas Bag item
Hornet Canvas Bag
$5

auctionV2.input.startingBid

YL Hornet Hoodie with Pouch item
YL Hornet Hoodie with Pouch
$8

auctionV2.input.startingBid

Conversations & Lunch with Counselors! item
Conversations & Lunch with Counselors!
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy lunch with Mrs. Abbott & Ms. Hayley with one friend. Choose from whataburger, subway, taco casa or pizza. Value: Priceless
4 starter plants item
4 starter plants
$13

auctionV2.input.startingBid

Your green thumb is calling!!! Arrowhead ivy, Snake ivy, Pathos ivy & Aloe.
3 starter plants item
3 starter plants
$10

auctionV2.input.startingBid

Arrowhead ivy, Snake Ivy & Aloe.
Hair by Carolynn Moore item
Hair by Carolynn Moore
$10

auctionV2.input.startingBid

Hair by Carolynn Moore item
Hair by Carolynn Moore
$10

auctionV2.input.startingBid

Hair by Carolynn Moore item
Hair by Carolynn Moore
$10

auctionV2.input.startingBid

Hair by Carolynn Moore item
Hair by Carolynn Moore
$10

auctionV2.input.startingBid

Hair by Carolynn Moore item
Hair by Carolynn Moore
$10

auctionV2.input.startingBid

Hair by Carolynn Moore item
Hair by Carolynn Moore
$10

auctionV2.input.startingBid

Fun Leopard Earrings item
Fun Leopard Earrings
$5

auctionV2.input.startingBid

Earrings donated by Southern Honey!
Black Earrings item
Black Earrings
$5

auctionV2.input.startingBid

Earrings donated by Southern Honey
Hornet Earrings item
Hornet Earrings
$5

auctionV2.input.startingBid

Earrings donated by Southern Honey
Buzzy wristlet/keychain item
Buzzy wristlet/keychain
$5

auctionV2.input.startingBid

Donated by Southern Honey
Fun Pen with ink refill item
Fun Pen with ink refill
$5

auctionV2.input.startingBid

Donated by Southern Honey
AHS Youth Volleyball Camp for K-6 item
AHS Youth Volleyball Camp for K-6
$15

auctionV2.input.startingBid

AHS Boys Basketball Youth Camp item
AHS Boys Basketball Youth Camp
$15

auctionV2.input.startingBid

AHS Girls Basketball Youth Camp item
AHS Girls Basketball Youth Camp
$15

auctionV2.input.startingBid

AHS Youth Golf Camp item
AHS Youth Golf Camp
$15

auctionV2.input.startingBid

AHS Baseball Youth Camp item
AHS Baseball Youth Camp
$15

auctionV2.input.startingBid

AHS Boys Soccer Youth Camp item
AHS Boys Soccer Youth Camp
$15

auctionV2.input.startingBid

AHS Girls Soccer Youth Camp item
AHS Girls Soccer Youth Camp
$15

auctionV2.input.startingBid

AHS Tennis Youth Summer Camp item
AHS Tennis Youth Summer Camp
$15

auctionV2.input.startingBid

AHS Track Youth Camp item
AHS Track Youth Camp
$15

auctionV2.input.startingBid

$20.00 Gift Certificate to Karma Apple in Azle item
$20.00 Gift Certificate to Karma Apple in Azle
$10

auctionV2.input.startingBid

$25.00 Gift Certificate to Orange Leaf In Azle item
$25.00 Gift Certificate to Orange Leaf In Azle
$10

auctionV2.input.startingBid

$25.00 Gift Certificate to Orange Leaf In Azle item
$25.00 Gift Certificate to Orange Leaf In Azle
$10

auctionV2.input.startingBid

5TH Grade Homeroom Popcorn Party item
5TH Grade Homeroom Popcorn Party
$10

auctionV2.input.startingBid

6TH Grade Homeroom Popcorn Party item
6TH Grade Homeroom Popcorn Party
$10

auctionV2.input.startingBid

Football Wreath item
Football Wreath
$15

auctionV2.input.startingBid

Football Wreath Donated from Fun's Creations. Value: $55.00
Hornet Basket from Fun's Creation's Various Vendors item
Hornet Basket from Fun's Creation's Various Vendors
$35

auctionV2.input.startingBid

Various vendors from Fun's Creation. Hornet gear & decorations. Value: Over $300
Wooden Chapel Birdhouse item
Wooden Chapel Birdhouse
$10

auctionV2.input.startingBid

Handmade Wooden Chapel Birdhouse
Wooden TX Home Vertical Sign item
Wooden TX Home Vertical Sign
$15

auctionV2.input.startingBid

Wooden TX Home Sign item
Wooden TX Home Sign
$20

auctionV2.input.startingBid

Handmade Birdhouse item
Handmade Birdhouse
$10

auctionV2.input.startingBid

AHS GOLF HAT item
AHS GOLF HAT
$10

auctionV2.input.startingBid

Candy Arrangement item
Candy Arrangement
$5

auctionV2.input.startingBid

Candy Arrangement item
Candy Arrangement
$5

auctionV2.input.startingBid

Candy Arrangement item
Candy Arrangement
$5

auctionV2.input.startingBid

Chick-fil-A Basket item
Chick-fil-A Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

Holy Cow! A basket filled with Chick-fil-A goodies! Novelty items & Meal cards. Value: $120.00
One Dozen Custom Cookies From "The Tasty Cookie" item
One Dozen Custom Cookies From "The Tasty Cookie"
$15

auctionV2.input.startingBid

One dozen custom cookies from "The Tasty Cookie". Value: $54.00
Kendra Scott Necklace item
Kendra Scott Necklace
$15

auctionV2.input.startingBid

Beautiful silver necklace with opal like stone. Value: $60.00
Couple's Getaway!! item
Couple's Getaway!!
$50

auctionV2.input.startingBid

Check out this perfect, cozy get away for 2 at "The Southern Sycamore". Located in Azle. Valid from 9/1/25 - 4/1/26. Value: $350.00
Meals for Two at "Black Bear Dinner" item
Meals for Two at "Black Bear Dinner"
$10

auctionV2.input.startingBid

Two adult entrees & two beverages! Expires: 3/11/26 Value: $60.00
One Dozen Custom Cookies From "Dough & CO" item
One Dozen Custom Cookies From "Dough & CO"
$15

auctionV2.input.startingBid

One dozen custom cookies from "Dough & CO." Value: $50.00
ONE Football Registration for the 2025 Season item
ONE Football Registration for the 2025 Season
$20

auctionV2.input.startingBid

Azle Youth Athletics- Value: over $250.00
ONE Cheer Registration for the 2025 Season item
ONE Cheer Registration for the 2025 Season
$20

auctionV2.input.startingBid

Azle Youth Athletics- Value: Over $250.00
Breakfast With Bargsley & One Friend item
Breakfast With Bargsley & One Friend
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy breakfast with Bargsley & one friend!!! YUM! Value: PRICELESS

common:zeffyTipDisclaimerTicketing