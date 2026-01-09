Weathersfield Historical Society Membership Application and Renewal

Offered by
About the memberships
No expiration
One-Time payment for permanent membership.
No expiration
One-Time payment for permanent membership.
Renews yearly on: September 1
Annual dues for single membership.
Renews yearly on: September 1
Annual dues for family membership.
Renews yearly on: September 1
Commit to an annual donation of at least $100.
No expiration
Please enter the amount of your WHS publications order.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!