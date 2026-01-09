Offered by

Weathersfield Historical Society, Inc.

About the memberships

Weathersfield Historical Society Membership Application and Renewal

Life-Individual
$200

No expiration

One-Time payment for permanent membership.

Life-Family
$300

No expiration

One-Time payment for permanent membership.

Individual
$20

Renews yearly on: September 1

Annual dues for single membership.

Family
$35

Renews yearly on: September 1

Annual dues for family membership.

Sustaining
Pay what you can

Renews yearly on: September 1

Commit to an annual donation of at least $100.

Publication Purchases
Pay what you can

No expiration

Please enter the amount of your WHS publications order.

Add a donation for Weathersfield Historical Society, Inc.

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!