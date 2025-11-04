We Care Fund's Silent Auction

Pick-up location

13024 Ballantyne Corporate Pl, Charlotte, NC 28277, USA

Beverage Cooler item
Beverage Cooler item
Beverage Cooler item
Beverage Cooler
$50

Starting bid

Sonos Roam2 Bluetooth Speaker item
Sonos Roam2 Bluetooth Speaker
$15

Starting bid

Keurig Express & Rolling Storage Drawer item
Keurig Express & Rolling Storage Drawer
$20

Starting bid

TV Stand item
TV Stand item
TV Stand
$15

Starting bid

https://a.co/d/fAwYULD

Peerless - PTS4X4 - Peerless-AV Universal TV Stand with Swivel for 32 to 60 TVs - 32 to 60 Screen Support - 60 lb Load

Lounge Chair & Footrest item
Lounge Chair & Footrest item
Lounge Chair & Footrest
$25

Starting bid

Insulated Travel Tumbler item
Insulated Travel Tumbler
$5

Starting bid

Yeti 20oz Travel Mug (Black) item
Yeti 20oz Travel Mug (Black)
$5

Starting bid

Yeti 20oz Travel Mug (Black) (Copy) item
Yeti 20oz Travel Mug (Black) (Copy)
$5

Starting bid

Yeti 14oz Mug (Black) item
Yeti 14oz Mug (Black)
$5

Starting bid

Yeti 14oz Mug (Black) item
Yeti 14oz Mug (Black)
$5

Starting bid

Yeti 14oz Mug (Black) item
Yeti 14oz Mug (Black)
$5

Starting bid

Yeti 14oz Mug (Black) item
Yeti 14oz Mug (Black)
$5

Starting bid

Yeti 10oz Wine Tumbler item
Yeti 10oz Wine Tumbler
$5

Starting bid

ESA star logo on white cup

Yeti 10oz Wine Tumbler item
Yeti 10oz Wine Tumbler
$5

Starting bid

ESA star logo on white cup

Yeti 10oz Wine Tumbler item
Yeti 10oz Wine Tumbler
$5

Starting bid

ESA star logo on white cup

Yeti 10oz Wine Tumbler item
Yeti 10oz Wine Tumbler
$5

Starting bid

ESA star logo on white cup

Yeti 10oz Wine Tumbler item
Yeti 10oz Wine Tumbler
$5

Starting bid

ESA star logo on white cup

Yeti 10oz Wine Tumbler item
Yeti 10oz Wine Tumbler
$5

Starting bid

ESA star logo on white cup

Blossom Kit with ESA logo item
Blossom Kit with ESA logo
$1

Starting bid

Blossom Kit with ESA logo item
Blossom Kit with ESA logo
$1

Starting bid

Insulated Wine Tumbler item
Insulated Wine Tumbler item
Insulated Wine Tumbler
$2

Starting bid

ESA notebook (1) item
ESA notebook (1)
$1

Starting bid

ESA notebook (1) item
ESA notebook (1)
$1

Starting bid

ESA notebook (1) item
ESA notebook (1)
$1

Starting bid

ESA notebook (1) item
ESA notebook (1)
$1

Starting bid

Pillow - Standard Size item
Pillow - Standard Size item
Pillow - Standard Size
$1

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Pillow - Standard Size (1 of 5) item
Pillow - Standard Size (1 of 5)
$1

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Pillow - Standard Size (2 of 5) item
Pillow - Standard Size (2 of 5)
$1

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Pillow - Standard Size (3 of 5) item
Pillow - Standard Size (3 of 5)
$1

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Pillow - Standard Size (4 of 5) item
Pillow - Standard Size (4 of 5)
$1

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Pillow - Standard Size (5 of 5) item
Pillow - Standard Size (5 of 5)
$1

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Duvet insert 78"x90" (1 of 7) item
Duvet insert 78"x90" (1 of 7)
$5

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Duvet insert 78"x90" (2 of 7) item
Duvet insert 78"x90" (2 of 7)
$5

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Duvet insert 78"x90" (3 of 7) item
Duvet insert 78"x90" (3 of 7)
$5

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Duvet insert 78"x90" (4 of 7) item
Duvet insert 78"x90" (4 of 7)
$5

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Duvet insert 78"x90" (5 of 7) item
Duvet insert 78"x90" (5 of 7)
$5

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Duvet insert 78"x90" (6 of 7) item
Duvet insert 78"x90" (6 of 7)
$5

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Duvet insert 78"x90" (7 of 7) - Out of original wrapping item
Duvet insert 78"x90" (7 of 7) - Out of original wrapping
$5

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Queen Sheet Set (1 of 2) item
Queen Sheet Set (1 of 2)
$4

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Queen Sheet Set (2 of 2) item
Queen Sheet Set (2 of 2)
$4

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Duvet cover 96"x96" (1 of 3) item
Duvet cover 96"x96" (1 of 3)
$5

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Duvet cover 96"x96" (2 of 3) item
Duvet cover 96"x96" (2 of 3)
$5

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Duvet cover 96"x96" (3 of 3) item
Duvet cover 96"x96" (3 of 3)
$5

Starting bid

Item donated from Purchasing team. Items were originally samples and never used.

Legal Copy Paper - 5 Reams
$1

Starting bid

Ledger Copy Paper - 5 Reams
$1

Starting bid

Mystery Box - Office Supplies
$1

Starting bid

May contain items like paper, folders, calculator, stapler, hole punch, tape dispenser, etc

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!