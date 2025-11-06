Holy Redeemer Catholic School

Hosted by

Holy Redeemer Catholic School

About this event

Sales closed

WEDNESDAY NIGHT Christmas Program (5-8) Premium Seating Bidding 12/17

FRONT Middle Left Bench/Banco delantero central izquierdo item
FRONT Middle Left Bench/Banco delantero central izquierdo
$20

Starting bid

Seats 5-6 adults/Tiene capacidad para 5-6 adultos.

FRONT Middle Right Bench/Banco delantero medio derecho item
FRONT Middle Right Bench/Banco delantero medio derecho
$20

Starting bid

Seats 5-6 adults/Tiene capacidad para 5-6 adultos.

FRONT Left Bench/Banco delantero izquierdo item
FRONT Left Bench/Banco delantero izquierdo
$10

Starting bid

Seats 5-6 adults/Tiene capacidad para 5-6 adultos.

FRONT Right Bench/Banco delantero derecho item
FRONT Right Bench/Banco delantero derecho
$10

Starting bid

Seats 5-6 adults/Tiene capacidad para 5-6 adultos.

SECOND Middle Left Bench/SEGUNDO Banco Central Izquierdo item
SECOND Middle Left Bench/SEGUNDO Banco Central Izquierdo
$5

Starting bid

Seats 5-6 adults/Tiene capacidad para 5-6 adultos.

SECOND Middle Right Bench/SEGUNDO Banco central derecho item
SECOND Middle Right Bench/SEGUNDO Banco central derecho
$5

Starting bid

Seats 5-6 adults/Tiene capacidad para 5-6 adultos.

SECOND Left Bench/SEGUNDO Banco de la Izquierda item
SECOND Left Bench/SEGUNDO Banco de la Izquierda
$5

Starting bid

Seats 5-6 adults/Tiene capacidad para 5-6 adultos.

SECOND Right Bench/SEGUNDO Banco Derecha item
SECOND Right Bench/SEGUNDO Banco Derecha
$5

Starting bid

Seats 5-6 adults/Tiene capacidad para 5-6 adultos.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!