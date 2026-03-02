Oxford House Of Central Florida

Welcome Home Movie Premiere

541 N Alafaya Trail

Orlando, FL 32828, USA

Premier Recognition
$3,000

(Multiple Sponsors Available)

Premier Recognition

  • Top billing as a Venue Sponsor
  • Largest logo placement on pre-show sponsor video
  • Logo featured on event signage and step-and-repeat backdrop
  • Prominent placement on printed program (if applicable),
  • Opportunity to provide a branded item for guest swag or table

On-Site Presence

  • Opportunity to display a banner at the event
  • Table space for marketing materials
  • Verbal recognition during opening remarks as a premier sponsor
  • Time to address the audience

Tickets

  • 6 complimentary tickets
🏆 Platinum – “Housing Champion” Food Sponsor
$2,000

(Multiple Sponsors Available)

Recognition & Visibility

  • Logo featured on pre-show sponsor video
  • Logo placement near red carpet/photo area (you can bring a pull-up banner)
  • Recognition in the printed program

On-Site Presence

·       Table space for marketing materials

·       Verbal acknowledgment during welcome remarks

·       Opportunity to provide a branded item for guest swag or table

Tickets

4 complimentary tickets

🥇 Gold – “Outreach” Red Carpet Sponsor
$1,000

(Multiple Sponsors Available)

Recognition & Visibility

  • Logo featured on pre-show sponsor video
  • Logo placement (you can bring a pull-up banner)
  • Recognition in the printed program
  • Table space for marketing materials

On-Site Presence

  • Opportunity to provide a branded item for guest swag

Tickets

  • 3 complimentary tickets
🥈 Silver – “Greeter” Check-In Table Sponsor
$500

(Multiple Sponsors Available)

Recognition & Visibility

  • Logo displayed at the event (you can bring a pull-up banner)
  • Logo included in pre-show sponsor video
  • Recognition in the printed program

On-Site Presence

  • Opportunity to provide a branded item for guest swag

Tickets

  • 2 complimentary tickets
🤝 In-Kind – “Local Supporter” Decorations Sponsor
$250

Recognition

  • Logo included in pre-show sponsor video
  • Recognition in printed program

Tickets

  • 1 complimentary ticket
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!