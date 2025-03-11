Hosted by

Will Rogers Elementary School PTO

Welcome to the Wild West

Please head towards the front office to check out and pickup any items you won!

Cowboy Showdown at O'Brate: OSU vs. ASU item
Cowboy Showdown at O'Brate: OSU vs. ASU
$100

Starting bid

Give the gift of a classic American pastime! This silent auction item offers four tickets to an Oklahoma State Cowboys Baseball game against Arizona State on May 16, 2025, providing a perfect opportunity to create lasting memories with family and friends. In addition to baseball, you will receive $50 in gift cards from The Garage, which is just blocks from the stadium. And, a basket of amazing OSU Cowboy items! Immerse yourself in the energy of O'Brate Stadium, enjoy the competition, and support the OSU Cowboys.
High Plains Hospitality: Ellison Hotel Stay item
High Plains Hospitality: Ellison Hotel Stay
$150

Starting bid

This exclusive silent auction item offers a one-night stay at the prestigious Hotel Ellison in Oklahoma City. Immerse yourself in the hotel's modern elegance, enjoy top-tier amenities, and wake up to a delectable complimentary breakfast. Located in a prime location, Hotel Ellison provides easy access to OKC's vibrant attractions. In addition, you will receive a $25 gift card to Eddie's located nearby! Bid now for a truly unforgettable experience.
OKC Thunder's Wild West Shootout: Game & Dining item
OKC Thunder's Wild West Shootout: Game & Dining
$200

Starting bid

Experience the thrill of an OKC Thunder home game against the Chicago Bulls on 3/31 with two tickets to cheer on your team! Then, complete your evening with a delicious dining experience at Bricktown Brewery, courtesy of $200 in gift cards. This is the perfect package for sports fans and those who enjoy a great night out. Game date and seating location will be provided to the winning bidder.
Show Tunes & Grub: OKC Civic & Good Egg Gift Card item
Show Tunes & Grub: OKC Civic & Good Egg Gift Card
$150

Starting bid

Enjoy a fantastic night out with two tickets to OKC Broadway Presents "Some Like It Hot" on 4/1 at 7:30pm. Plus a $50 gift card to any Good Egg Dining Group restaurant (Cheever's, Iron Star, The Drake, Barrio's, Republic, and more!). Perfect for a date night or a fun evening with friends.
Will Rogers' Legacy Captured: Family Photo Session item
Will Rogers' Legacy Captured: Family Photo Session
$75

Starting bid

Enjoy a professional family photo session with Stephanie Crandall, our very own Will Rogers secretary and talented photographer! Create lasting memories with a beautiful portrait package.
Saddle Up for a Show & Supper! item
Saddle Up for a Show & Supper!
$150

Starting bid

Experience the best of both worlds! This package offers 2 tickets to Lyric Theatre Presents "Beautiful: The Carole King Musical" July 8-13, plus a $50 gift card to Provision Concepts. Choose from a wide selection of dining experiences at restaurants like Broadway 10, Birra Birra, Hatch, Sidecar, Riserva, and more!
Main Event's Wild West Family Adventure: $350 Value! item
Main Event's Wild West Family Adventure: $350 Value!
$150

Starting bid

Giddy up for a day of family fun at Main Event! This package, valued at $350, is your golden ticket to a Wild West adventure! Arcade action: Test your skills! Bowling: Show off your best bowling form! Delicious food: Refuel with a hearty meal! Bid now, and make your next family outing a legendary one!
Saddle Up for Serenity: An Edmond Experience! item
Saddle Up for Serenity: An Edmond Experience!
$150

Starting bid

Saddle Up for Some Serious Self-Care! Treat yourself to a full hour of pure relaxation with a massage from the expert hands of Anne Patterson at Broadway Wellness Studio, right in the heart of Downtown Edmond. Let her work her magic and melt away those aches and pains. But the pampering doesn't stop there! Keep that feel-good vibe going with a $35 gift card to Sweet Friends Bakery. Picture yourself enjoying their delicious treats, a perfect way to unwind after a long ride. And to top it all off, you'll get a $25 gift card to American Solera, a local brewery known for its lively atmosphere and mighty fine craft beer. Plus, a $100 gift card to Native Summit, It's the perfect place to find some new gear! This here's the ultimate self-care package, perfect for anyone who deserves a little R&R. Don't miss out on this chance to recharge your batteries and feel like a million bucks!
REED -Ms. Reed's Bubble Blast! item
REED -Ms. Reed's Bubble Blast!
$15

Starting bid

Ms. Reed's Magical Bubble Party! This is your chance to have a special, one-of-a-kind bubble celebration right in your classroom! Get ready for giggles, pops, and tons of bubbly excitement with your favorite teacher!
BOSWELL -Splat! Goes Mrs. Boswell! item
BOSWELL -Splat! Goes Mrs. Boswell!
$15

Starting bid

Who Wants to Pie Mrs. Boswell? Get ready for a splat-tacular moment! This is your chance to be the star pie thrower and give Mrs. Boswell a silly, whipped cream makeover! It's all for fun!
BOSWELL - The Ultimate Popsicle Party! item
BOSWELL - The Ultimate Popsicle Party!
$15

Starting bid

Cool Down with Mrs. Boswell! Get ready for a super fun popsicle party in Mrs. Boswell's class! Enjoy yummy, colorful popsicles with your friends. It's the perfect way to have a sweet treat and a fun time!
SMITH - Chill Out with Popsicles! item
SMITH - Chill Out with Popsicles!
$15

Starting bid

Popsicle Party Time! Who loves popsicles? Join Mrs. Smith for a special popsicle celebration! You'll get to enjoy delicious popsicles and have a blast with your classmates. Get ready for a frosty, fun-filled time!
SMITH - A Teacher-Student Lunch! item
SMITH - A Teacher-Student Lunch!
$15

Starting bid

Lunch and Laughs with Mrs. Smith! Get ready for a super fun lunch with Mrs. Smith! You can ask her questions, tell her your favorite jokes, and enjoy a delicious meal. It's a lunchtime adventure!
CUTHBERTSON - Whipped Cream Winner! item
CUTHBERTSON - Whipped Cream Winner!
$15

Starting bid

A Pie in the Face for Mrs. Cuthbertson! She's ready for a laugh! Mrs. Cuthbertson is a super fun teacher, and she's agreed to take a whipped cream pie for a good cause. Get your chance to be the pie thrower!
CUTHBERTSON - Cool Treats with Mrs. Cuthbertson! item
CUTHBERTSON - Cool Treats with Mrs. Cuthbertson!
$15

Starting bid

Who Wants Ice Cream Sandwiches? Mrs. Cuthbertson's class is in for a treat! Enjoy a special ice cream sandwich party with your classmates. You'll get to bite into sweet, creamy goodness and have a blast together!
CUTHBERTSON - Lunch and Laughs! item
CUTHBERTSON - Lunch and Laughs!
$15

Starting bid

Lunchtime Fun with Mrs. Cuthbertson! Enjoy a special lunch right in the classroom with your awesome teacher, Mrs. Cuthbertson! You'll get to share stories, laugh, and have a yummy meal together. It's a chance to spend some extra special time with Mrs. Cuthbertson!
SCHENCK - Mrs. Schenck's Picnic Adventure! item
SCHENCK - Mrs. Schenck's Picnic Adventure!
$15

Starting bid

Picnic Fun with Mrs. Schenck! Who wants to have a playground picnic? Join Mrs. Schenck for a special lunchtime adventure outside! You'll get to eat, play, and have a picnic under the blue sky. It's going to be so much fun!
EDWARDS - A Special Lunch: Chick-fil-A with Ms. Edwards item
EDWARDS - A Special Lunch: Chick-fil-A with Ms. Edwards
$15

Starting bid

Give your child the gift of quality time with Ms. Edwards. This unique auction item offers a special Chick-fil-A lunch, where your child can enjoy delicious food and meaningful conversation with their favorite teacher.
EDWARDS - The Good Sport Event item
EDWARDS - The Good Sport Event
$15

Starting bid

Ms. Edwards is a great sport, and has agreed to take a pie to the face! Your child can be the one to do it! This is a fun, lighthearted event that everyone will enjoy.
COFFMAN - Connect with Ms. Coffman! item
COFFMAN - Connect with Ms. Coffman!
$15

Starting bid

Lunch and Conversation with Ms. Coffman! Your child will share a special lunch with Ms. Coffman. This is a chance for your child to ask questions, hear fun stories, and enjoy a relaxed meal with one of their favorite teachers.
COFFMAN - The Classroom Leader Opportunity item
COFFMAN - The Classroom Leader Opportunity
$15

Starting bid

Lead the Learning: Teacher for a Day with Ms. Coffman! Give your child the chance to shine as a classroom leader! This auction item grants a current student of Ms. Coffman the exciting opportunity to take on the role of 'Teacher for a Day.'
COFFMAN - A Doughnut Dream Come True! item
COFFMAN - A Doughnut Dream Come True!
$15

Starting bid

Ms. Coffman's Donut Extravaganza! Ms. Coffman will host a fantastic donut party for the class. This is a great way to reward the class for all of their hard work this year!
JAMES - The Special Time Lunch with Mrs. James item
JAMES - The Special Time Lunch with Mrs. James
$15

Starting bid

"Cherished Moments: Lunch with the Wonderful Mrs. James! This auction item offers your child the opportunity to spend quality time with Mrs. James over a special lunch. It's a chance to create lasting memories and enjoy a unique, personal experience that goes beyond the regular school day.
JAMES The Pie-tacular Moment with Mrs. James! item
JAMES The Pie-tacular Moment with Mrs. James!
$15

Starting bid

A Hilarious Highlight: Pie Mrs. James! Get ready for a laughter-filled moment! Your child will have the chance to create a truly unforgettable school memory by giving Mrs. James a whipped cream pie in the face.
CHANCEY - Howdy Partners! Pizza Round-Up item
CHANCEY - Howdy Partners! Pizza Round-Up
$15

Starting bid

Get ready for a rootin' tootin' good time! One lucky winner will lasso up a pizza party for Mrs. Chancey's class. Think cheesy slices, yummy toppings, and a whole lotta fun with your classmates! Yeehaw!
O'NEAL - Lunchtime Fun Chat with Mrs. O'Neal! item
O'NEAL - Lunchtime Fun Chat with Mrs. O'Neal!
$15

Starting bid

Let's Chat and Munch! Want to have a super cool lunch with Mrs. O'Neal? Now's your chance! You'll get to eat lunch and have a fun chat about your favorite things! It's going to be a super fun lunchtime hang out!
O'Neal - Round Up the Fun...and the Donuts! item
O'Neal - Round Up the Fun...and the Donuts!
$15

Starting bid

Howdy folks! Want to be the hero who brings the best donut party to Mrs. O'Neal's class? Bid now for a chance to win a super fun, western-style donut bash! Think of all the happy smiles and sticky fingers as you all chow down on yummy donuts together. It's gonna be a real blast!
Lunch with ALL 1st grade teachers and a friend! item
Lunch with ALL 1st grade teachers and a friend!
$15

Starting bid

Unlock the Secrets of First Grade! Give your child and a friend the chance to enjoy a fun-filled lunch with all the first-grade teachers! This is their opportunity to ask burning questions, hear funny classroom stories, and enjoy a relaxed, informal meal with the people who make learning so much fun.
BROWN Let's Scoop Some Fun item
BROWN Let's Scoop Some Fun
$15

Starting bid

Treat your child's class to a classic ice cream social! This delightful auction item includes everything needed for a frosty and fun-filled celebration. It's the perfect way to add a sprinkle of happiness to the school year!
Doughnut You Want This? A Delicious Donut Class Party! item
Doughnut You Want This? A Delicious Donut Class Party!
$15

Starting bid

Give the gift of a truly fun class party! This auction item provides a fantastic donut party for one lucky 2nd grade class. This will be a party they won't soon forget!
REES - The VIP Lunch Break with Ms. Rees and 1 friend! item
REES - The VIP Lunch Break with Ms. Rees and 1 friend!
$15

Starting bid

Skip the Line and Share a Smile: VIP Chick-fil-A Lunch with Ms. Rees and 1 friend! Imagine your child enjoying a special, lunch with Ms. Rees, complete with their favorite Chick-fil-A food!
ABELE - Friends and Chicken Nuggets! item
ABELE - Friends and Chicken Nuggets!
$15

Starting bid

A Special Lunch with Mrs. Abele! Imagine your child and their friend enjoying a special Chick-fil-A lunch with Mrs. Abele! This exclusive experience offers a chance for them to bond with their teacher and each other in a relaxed and fun setting. It's a fantastic way to create cherished memories and strengthen friendships, all while enjoying their favorite Chick-fil-A treats.
SORRELLS - Beyond the Classroom: Lunch and Conversation! item
SORRELLS - Beyond the Classroom: Lunch and Conversation!
$15

Starting bid

Treat your child to a special lunchtime experience where they can connect with Mrs. Sorrells in a casual setting. This is a chance to learn more about their teacher, share stories, and enjoy a delightful meal together.
SHARP - Beyond the Bell: Lunch with Ms. Sharp! item
SHARP - Beyond the Bell: Lunch with Ms. Sharp!
$15

Starting bid

Give your child the gift of focused time with Ms. Sharp. This exclusive lunch provides a rare opportunity for your child to connect with their teacher on a personal level, sharing stories and creating cherished memories outside the classroom setting.
Triple the Fun: Extra Recess & Popsicle Party for 3rd Grade! item
Triple the Fun: Extra Recess & Popsicle Party for 3rd Grade!
$15

Starting bid

Give the gift of pure joy to the 3rd-grade class! This winning bid unleashes an extended recess period filled with extra playtime, followed by a refreshing popsicle party. Imagine the smiles and laughter as the class enjoys the perfect blend of active fun and sweet treats. It's the ultimate school day celebration!
The Big Screen Fun 3rd Grade Event item
The Big Screen Fun 3rd Grade Event
$15

Starting bid

A Movie Party for the Top Bidder's Class! Transform the 3rd-grade classroom into a movie theater! The class with the highest bid will enjoy a special movie party. It's the perfect way to bring the magic of the movies to school
The Donut Social 3rd Grade Treat item
The Donut Social 3rd Grade Treat
$15

Starting bid

Donut Stop the Fun: A donut party for the Winning Class! This auction item provides a donut party creating a sweet and social atmosphere for the class to enjoy. It's the perfect way to reward their enthusiasm and create lasting memories.
FOSHEE - Lunchtime with Ms. Foshee: Bid Now! item
FOSHEE - Lunchtime with Ms. Foshee: Bid Now!
$15

Starting bid

This auction item offers your child the opportunity to spend quality time with Ms. Foshee during a special lunch. It's a chance to create lasting memories and enjoy a unique, personal experience that goes beyond the regular school day.
FOSHEE - The Sweet Surprise with Ms. Foshee! item
FOSHEE - The Sweet Surprise with Ms. Foshee!
$15

Starting bid

A Moment of Mischief: Pie Ms. Foshee! Does your child love a good laugh? Here's their chance to participate in a fun and memorable school event. Ms. Foshee has graciously agreed to be the recipient of a whipped cream pie, delivered by your child! It's a silly, unforgettable moment that will bring smiles to everyone's faces.
MENDENHALL - The Super Star Lunch with Mrs. Mendenhall! item
MENDENHALL - The Super Star Lunch with Mrs. Mendenhall!
$15

Starting bid

Be a Lunchtime Super Star! You and Mrs. Mendenhall are going to have the coolest lunch ever! It's your chance to be a super star and have a fun lunch with a very special teacher. Get ready for fun conversation and a great time!
COOKE - The Collaborative Masterpiece from Cooke's Class! item
COOKE - The Collaborative Masterpiece from Cooke's Class!
$20

Starting bid

A Symphony of Color: A Collaborative Masterpiece from Mrs. Cooke's 4th Grade! This isn't just artwork; it's a vibrant expression of creativity and teamwork! Mrs. Cooke's talented 4th graders have poured their hearts into creating this unique piece. This is your chance to own a one-of-a-kind treasure that captures the spirit of youthful artistry.
FOSHEE - Art from the Classroom! item
FOSHEE - Art from the Classroom!
$20

Starting bid

A Burst of Youthful Expression: This Unique Art Piece from Ms. Foshee's Class. This is your chance to own a one-of-a-kind treasure that captures the spirit of youthful artistry.
SIMONSEN - 4th Grade: Original Art for Auction! item
SIMONSEN - 4th Grade: Original Art for Auction!
$20

Starting bid

A snapshot of 4th grade creativity! Mrs. Simonsen's 4th grade class has created a wonderful piece of art. This piece shows the combined creativity of the entire class. This is a unique and wonderful item.
MENDENHALL - Support the Young Artists from 4th Grade! item
MENDENHALL - Support the Young Artists from 4th Grade!
$20

Starting bid

Bring Home Inspiration: Art Created by Mrs. Mendenhall's 4th Grade Students.
BISHOP - Student Art: Created by Ms. Bishop's Class! item
BISHOP - Student Art: Created by Ms. Bishop's Class!
$20

Starting bid

Behind the Brushstrokes: A Glimpse into the Creativity of Mrs. Bishop's 4th Grade Class!
4th - The Classroom Game Challenge! item
4th - The Classroom Game Challenge!
$15

Starting bid

Challenge Accepted! Get ready for an epic game challenge! The highest bidding class will have a special afternoon filled with fun card and board games. You can team up with your friends, play your favorite games, and see who's the ultimate game champion! It's going to be a super exciting afternoon!"
4th - The Classroom Movie Magic! item
4th - The Classroom Movie Magic!
$15

Starting bid

Lights, Camera, Action! Movie Magic in Your Classroom! The highest bidding class wins a super-duper movie party! We'll turn your classroom into a cozy movie theater with a super fun movie, yummy popcorn, and maybe even some surprise treats! Get ready to snuggle up with your friends and enjoy a magical movie afternoon!
4th - TheUltimate Cozy Classroom Adventure! item
4th - TheUltimate Cozy Classroom Adventure!
$15

Starting bid

Pajama Party Power! Get ready for the coziest classroom day ever! The highest bidding class wins a super-duper PJ and Stuffy Day! Imagine your classroom filled with comfy pajamas and cuddly stuffies. It's going to be the best cozy day ever!
4th - The Pizza Party & Playtime Palooza! item
4th - The Pizza Party & Playtime Palooza!
$15

Starting bid

Party Time! Playtime! Pizza Time! Get ready for a super fun day! The highest bidding class wins a pizza party AND extra recess! We'll have a yummy pizza party and then get to play outside for even longer! It's going to be a super exciting day with friends!
YEAGER - The Comfy & Cuddly Day! item
YEAGER - The Comfy & Cuddly Day!
$15

Starting bid

Wear Your PJs to School! Mrs. Yeager's class is having a super fun PJ Day! Bring your favorite pajamas and get ready for a day of cozy fun. It's going to be the most comfortable school day ever!"
DILLEY-WISSLER - The Super Lunch! item
DILLEY-WISSLER - The Super Lunch!
$15

Starting bid

Super Lunch Time! You and Mrs. Dilley-Wissler are going to have the coolest lunch ever! It's your chance to be a super star and have a fun lunch with a very special teacher. Get ready for fun conversation and a great time!
MUSIC - 4 Front Row Seats to 2nd Grade Program 25-26 item
MUSIC - 4 Front Row Seats to 2nd Grade Program 25-26
$20

Starting bid

Front Row Fun! Want to see the 2nd grade music show from the BEST seats in the whole school? You'll get 4 amazing front-row seats for the 25-26 school year! You'll be so close, you'll feel like you're part of the show! Get ready for a super fun time with lots of music and smiles!"
MUSIC - 4 Front Row Seats to 3rd Grade Program 25-26 item
MUSIC - 4 Front Row Seats to 3rd Grade Program 25-26
$20

Starting bid

Be a Music VIP! Get ready to see the 3rd grade music show from the BEST seats ever! You and your family will get 4 awesome front-row seats for the 25-26 school year! It's like being right on stage, but even better!
MUSIC- 4 Front Row Seats to 4th Grade Program 25-26 item
MUSIC- 4 Front Row Seats to 4th Grade Program 25-26
$20

Starting bid

Up Close Musical Adventure! Get ready to be front and center for the 4th grade music show! You and your family will get 4 super special front-row seats for the 25-26 school year! You'll get to see all your friends sing and dance from the best spot ever!
MUSIC - 4 Front Row Seats to 5th Grade Program 25-26 item
MUSIC - 4 Front Row Seats to 5th Grade Program 25-26
$20

Starting bid

Get Your VIP Pass to the Front Row! The 5th grade music program is going to be a blast, and you can see it from the best seats! 4 front row seats are up for grabs for the 25-26 school year! See all the action up close, and be the biggest VIP in the room!
MUSIC -The Lunchtime Rhythm & Rhyme item
MUSIC -The Lunchtime Rhythm & Rhyme
$15

Starting bid

Rhythm & Rhyme Lunch! Get ready to tap your feet and have a blast! You'll get to have a special lunch with Ms. Schick and talk about all the cool things. You might even get to hear a musical story or two! It's going to be a super fun lunchtime rhythm and rhyme!
EDGE -The "Pie-tastic" Fun with Mrs. Edge! item
EDGE -The "Pie-tastic" Fun with Mrs. Edge!
$15

Starting bid

Get Ready for a Pie-tastic Moment! Here's your chance to make Mrs. Edge laugh! The winning bidder's kid gets to give Mrs. Edge a whipped cream pie right in the face! Imagine the silly faces and giggles!
EDGE -The Lunchtime Secret Mission! item
EDGE -The Lunchtime Secret Mission!
$15

Starting bid

Top Secret Lunch Meeting! Want to go on a secret lunchtime mission with Mrs. Edge? You'll get to have a special lunch and talk about all sorts of fun things! It's going to be a super exciting and mysterious lunchtime adventure!
WHITEFIELD -Pretty Nails with Mrs. Whitefield item
WHITEFIELD -Pretty Nails with Mrs. Whitefield
$15

Starting bid

Get Your Nails Pretty! Mrs. Whitefield is going to paint your nails! Get ready for lots of fun colors, and maybe even some sparkles! This will be a very fun time!
WHITEFIELD - The Ultimate Pizza Party Crew! item
WHITEFIELD - The Ultimate Pizza Party Crew!
$15

Starting bid

Pizza Time with Friends! Get ready for the best pizza party ever! You and TWO of your best friends get to have a super fun lunch with Mrs. Whitefield! We're talking yummy pizza, and lots of laughs. It's going to be the ultimate pizza party crew!"
PE - The PE Day Takeover! item
PE - The PE Day Takeover!
$15

Starting bid

Take Over PE! Get ready to be the boss of PE! You will get to plan the games, lead the warm ups, and show the class your best moves! This is going to be a very fun day of being the PE Teacher!
PE - The Sonic Slushy Surprise! item
PE - The Sonic Slushy Surprise!
$15

Starting bid

Slushy Time! Want a super yummy drink? Mrs. Mellott is buying someone a Sonic drink! You can pick a slushy,, a shake, or whatever your favorite drink is! It's going to be a super fun and delicious surprise!
PE - The Epic PIG Showdown! item
PE - The Epic PIG Showdown!
$15

Starting bid

PIG Challenge Time! Get ready for the ultimate PIG game with Mr. Hicks! It's going to be an epic showdown and trying to avoid getting a P-I-G! If you win, you're the PIG champion! If you lose, you get to wear a silly hat for the rest of the day! It's going to be a super fun and funny challenge!
PE - The Ultimate PE DJ Party! item
PE - The Ultimate PE DJ Party!
$15

Starting bid

Get Ready to Groove! The winning bidder gets to be the PE DJ for the Day! Imagine picking all the coolest songs for PE class! You'll be in charge of the music, making everyone dance, run, and have a super fun time! It's going to be the ultimate PE dance party!
GATE - Pizza & Board Game Bonanza with Mrs. Inga! item
GATE - Pizza & Board Game Bonanza with Mrs. Inga!
$15

Starting bid

Board Game Fun & Pizza Yum with Mrs. Inga! Get ready for a super fun time with your friends and Mrs. Inga! You'll get to eat yummy pizza and play super fun board games with Mrs. Inga! It's going to be a pizza and board game bonanza you won't want to miss!
SCHROEDER -Yummy Lunch & Ice Cream with Mrs. Schroeder item
SCHROEDER -Yummy Lunch & Ice Cream with Mrs. Schroeder
$15

Starting bid

Choose Your Delicious Adventure! Get ready for a super fun Lunch with Mrs. Schroeder! You get to pick either Chick-fil-A or McDonald's, and then you are going to have ICE CREAM! Imagine eating yummy food and then having a sweet treat with Mrs. Schroeder! It's going to be the best lunch and ice cream adventure ever!
CRANDALL - Pie-tastic Office Surprise! item
CRANDALL - Pie-tastic Office Surprise!
$15

Starting bid

Get Ready for a Giggle Fest! Here's your chance to give Mrs. Crandall a super silly surprise! The winning bidder's kid gets to give Mrs. Crandall a whipped cream pie right in the face! Imagine the funny faces and lots of laughs! It's going to be a super memorable moment!
CRANDALL - Mrs. Crandall's Lunchtime Surprise! item
CRANDALL - Mrs. Crandall's Lunchtime Surprise!
$15

Starting bid

Surprise Lunch with the School Superstar! Get ready for a super fun lunch with Mrs. Crandall! She makes our school run smoothly and knows everyone! You'll get to eat lunch and have special time with the school's helper! It's going to be a lunchtime surprise you'll love!
WILLIAMS - The Ultimate Lunch Adventure! item
WILLIAMS - The Ultimate Lunch Adventure!
$15

Starting bid

Treat your child to a special lunchtime experience where they can connect with Mrs. Williams in a casual setting. This is a chance to share stories, and enjoy a delightful lunch together.
PRINCIPAL - Lunchtime Chat with Mrs. Angier-Dunn! item
PRINCIPAL - Lunchtime Chat with Mrs. Angier-Dunn!
$15

Starting bid

Talk and Eat with the Principal! Want to have a super special lunch with Mrs. Angier-Dunn? Now's your chance! You'll get to eat lunch and have a fun chat with our awesome principal! It's going to be a super cool lunchtime adventure!
PRINCIPAL - Wildcat Wakeup Star! item
PRINCIPAL - Wildcat Wakeup Star!
$15

Starting bid

Be a Morning Star! Get ready to be the voice of the school! You'll get to help Mrs. Angier-Dunn do the morning announcements at Wildcat Wakeup! Imagine everyone listening to YOUR voice! It's like being a super important news reporter for the whole school! Get ready to shine!"

