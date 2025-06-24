Wellness Sunset – Baja con Quimio

En el marco de la campaña Baja California con Quimio, te invitamos a vivir una tarde transformadora 100% a beneficio de nuestros pacientes de Fundación Castro Limón.



Wellness Sunset es una experiencia compartida por Karín Astiazarán y Margot Salido, de conexion interior, para cultivar el bienestar integral y nutrir el cuerpo, mente y alma en un espacio, seguro, amoroso y con propósito.