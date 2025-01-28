2025 Silent Auction

Pick-up location

150 Campground Ln, Wilmore, KY 40390, USA

#1 CORE Fitness - 6 Month Membership & T-shirt
$75

Starting bid

Calling all gym lovers! CORE Fitness 6 month membership plus a Large black CORE Fitness T-Shirt. Value: $600
#2 Keeneland Fall Meet Tickets
$25

Starting bid

Keeneland is a local must do attraction. 4 reserved grand stand seats, general admission included. Fall Race meet dates are October 3-25, 2025. Not valid on Saturdays. Value: $120
#3 Mindy's JSCD 1 Semester Tuition
$35

Starting bid

Does your student dance at Mindy's? This is a great way to support our auction and get a great deal on your 2025-2026 dance tuition! This is for one semester of dance for one student at Mindy's! Value: $190
#4 RD1 Kentucky Bourbon
$25

Starting bid

Calling all bourbon lovers! RD1 Kentucky Straight Bourbon. Bourbon whiskey double finished in oak and maple barrels. Value: $69
#5 Reds Baseball Tickets for 2025 Season
$15

Starting bid

Enjoy a ball game at The Great American Ball Park this 2025 season! You have your pick of 2 Terrace line tickets OR 4 View level tickets from a list of pre-selected games. Value: $60
#6 Kings Island - 2 General Admission Tickets
$35

Starting bid

Enjoy Kings Island this summer with 2 general admission tickets to the park. Tickets expire Labor Day of 2025. This is a great way to kick off summer! Value: $140
#7 Cincinnati Zoo - 4 General Admission Tickets
$20

Starting bid

Enjoy the Cincinnati Zoo this summer with 4 general admission tickets! Expires 10/31/25 Value: $124
#8 Glow Skin Signature Facial
$15

Starting bid

Come relax and enjoy being pampered by Wilmore's own, Heather with Glow Skin Studios. This gift certificate is for one Glow Skin Signature Facial. This makes a great gift (Mother's Day is coming up!), or enjoy for yourself. Value: $87
#9 N Salon Hair Care Basket
$25

Starting bid

N Salon Hair Care Basket! Basket includes: Shibui peptide polish anti-humidity treatment Shibui taming lotion Shibui Everydayness travel sizes shampoo & conditioner Shibui Ultra hydrating travel sizes shampoo & conditioner Wet hair brush - travel size Value: $90
#10 Bluegrass Walking Food Tours $100 Gift Card
$25

Starting bid

Are you looking for something unique to do this summer? Maybe you consider yourself a "foodie" and want to experience all that our area has to offer. Do you have guests coming into town and want something fun and different to do with them? This is your answer! Enjoy a walking food and drink tour in Lexington! With a variety of tour options available there is something for everyone! Value: $100
#11 Simply Serving Kids Cooking Class $35 Gift Certificate
$8

Starting bid

Do your kids love to bake? Have you experienced the magic that is Simply Serving? Your child will love their time baking with Bailey at Simply Serving! This certificate includes a FREE cooking class. Classes are offered throughout the year with a variety of choices to pick from. This makes the best gift! Value: $35
#12 Amsden Play + Create 1 Month Membership
$10

Starting bid

Gift Certificate is for one month membership to Amsden Play + Create space in Versailles. This is a great space for toddlers, and preschool aged to explore and create while you sip a cup coffee from Amsden. Value: $45
#13 Body Shop Yoga Gift Basket
$35

Starting bid

The Body Shop, Yoga Barre & Pilates is the newest boutique workout experience in downtown Nicholasville. It is more than just a yoga studio, it’s a community dedicated to wellness, balance, and strength. Gift basket includes, yoga mat, water bottle and 1 month unlimited mat classes. Call to set up. Value: $180
#14 UK Swag Basket
$20

Starting bid

BBN this one is for you! Checkout this awesome UK basket full of everything you need! Basket includes: outdoor picnic blanket, stainless steel tumbler, Tervis tumbler, can coozie, clear tote bag, UK hat, UK kids t-shirt (10/12), & car emblem Value: $100
#15 Asbury Basketball Camp June 16-19
$25

Starting bid

Asbury basketball camp is June 16-19, 2025 (half days) and is open to kids of all ages. Come learn from the best and perfect your skills with the amazing Asbury coaches. This is always a good time! Value: $120
#16 4 UK Men's Basketball Tickets
$25

Starting bid

Section 214, Row U, Seats 1-4 Offered one of the first 4 games *Excludes Indiana game Value: $160
#17 Set of Tires & 4 Oil Changes
$75

Starting bid

Get a set of Tires (or $500 towards a set of your choice) PLUS 4 oil changes with S&S Tire. Since 1974, S&S Tire has been Central Kentucky’s locally owned tire and auto service center! Visit our S&S Tire locations in Brannon Crossing or Beaumont Center. Value: $600
#18 $300 Gift Card for Window or Gutter Washing
$35

Starting bid

Get your windows and or gutters ready for summer with a fresh cleaning! Cleaning for inside and or outside windows. David with Affordable Window and Gutter Cleaning has donated $300 for you to put towards either service he offers. Expires 12/31/25 Value: $300
#19 8 Oil Changes
$40

Starting bid

2 packs of 4 oil changes (totaling 8) at S&S Tire at Brannon Crossing or Beaumont Center. Value: $200
#20 Zaxby's Gift Basket
$75

Starting bid

Calling all Zaxby's lovers! This swag basket is for you! Basket includes: $100 in gift cards, pickleball, leather folder, 2 cinch bags, 2 hoodies (S&L), 3 t-shirts (M,L, XL), 4 tumblers, 10 keychains, 10 bookmarks, 2 notebooks, 4 bracelets, & 5 squishy chickens Value: $400
#21 Starbucks Gift Basket
$25

Starting bid

Calling all coffee lovers! Make your mornings special with this Starbucks gift basket! Basket includes: $25 Starbucks card, Kentucky Starbucks Collector's mug, limited edition Brown Sugar Cinnamon coffee, coffee pods, and pink tumbler Value: $85
#22 Dolly Parton Gift Basket
$30

Starting bid

Calling all Dolly fans! This amazing basket includes: Dolly Parton: -Cookbook, Guide to Dolly book, Children's book, puzzle, brownie mix & frosting, and Rose' candle Value: $110
#23 1 Month Membership to Elite Fitness
$10

Starting bid

1 month membership to Elite Fitness. ELITE Fitness is a 24/7 access Facility that provides you an opportunity to attain your fitness goals. Our equipment will always be clean and kept in good condition. Machines and classes available. Value: $35
#24 Ramsey's Diner $50 Gift Card
$10

Starting bid

A true Kentucky tradition. Join at any Ramsey's location. Dinner for 2. valued at $50.
#25 Ruby Mae's Boutique $25 Gift Card
$8

Starting bid

Ruby Mae's is the newest clothing boutique and tea room to hit downtown Nicholasville! This gift certificate is for the store only (does not include the tea room). But be sure to checkout both! Value: $25
#26 J Render's BBQ Basket
$15

Starting bid

Get ready to ring in summer with this grilling basket! It includes: - $25 J Render's gift card, BBQ sauce, pork rub, chili mix, kitchen towel, and apron Value: $50
#27 The Pottery Place Gift Basket
$15

Starting bid

The Pottery Place gift basket. Basket includes 2 mugs, 2 figurines, and 1 small trophy cup. Winning bidder will take pottery to The Pottery Place (Fayette Mall) and paint for free. Value: $100
#28 Bluegrass Hospitality Group $25 off
$10

Starting bid

Enjoy this $25 off (when you spend $50) at any one of the many Bluegrass Hospitality Group restaurants! Pick from: Malones, Harry's, Drake's, OBC Kitchen, or Aqua! Value: $25
#29 Shaker Village - 4 day passes
$20

Starting bid

Shaker Village is the perfect place to take the kids/family this summer. Enjoy 4 day passes to Shaker Village to enjoy. Explore the beautiful grounds, shops, farm, horseback riding, hiking, exploring, and so much more! Great for the whole family. Value: $80
#30 Cozy Gift Basket
$10

Starting bid

Curl up with this Cozy Gift Basket! It includes: - Cozy blanket, rechargeable hand warmers, honey pot, honey, and assortment of teas Value: $40
#31 MLB Ballpark Bucket List Water Bottle
$15

Starting bid

Checkout all of the MLB baseball stadiums on this water bottle! Great for your biggest baseball fanatic. Value: $58
#32 Principal for the Day
$20

Starting bid

Spend part of your day with Ms. Thompson!
#33 Student Resource Officer (Officer Toms) for the Day
$15

Starting bid

Spend part of your day with Officer Toms around the school.
#34 Marley's Buddy for the Day
$20

Starting bid

Hangout with Ms. Sasha & Marley during the day (class visits, potty breaks, treat time, & doggy snuggles
#35 Reserved Parking for 5th Grade Graduation (1)
$15

Starting bid

Save the time and have the peace of mind with a reserved parking spot for 5th grade graduation
#36 Reserved Parking for 5th Grade Graduation (2)
$15

Starting bid

Save the time and have the peace of mind with a reserved parking spot for 5th grade graduation
#37 6 Reserved Seats for 5th Grade Graduation (1)
$15

Starting bid

Save time and have the peace of mind knowing you have 6 reserved seats for 5th grade graduation.
#38 6 Reserved Seats for 5th Grade Graduation (2)
$15

Starting bid

Save time and have the peace of mind knowing you have 6 reserved seats for 5th grade graduation.
#39 Skip the Car Line Pass!
$20

Starting bid

Avoid the long lines for PM pick up and enjoy a reserved pick up spot just for you! (PM Drive line only). You'll be in and out by 3pm! The spot is near the bus pick up line. With Kindergarten being added to the school next year you know this will come in handy and save a LOT of time in the already busy afternoons!
#40 Guest Announcement Reader for the Week
$10

Starting bid

Enjoy reading the school announcements for one week!
#41 Cafe Lunch Seating for you & a Friend for ONE Week
$10

Starting bid

Enjoy cafe seating for lunch for one week with a friend. Bring a new friend with you each day if you would like.
#42 Silly String the Office Staff!
$10

Starting bid

Pick three friends and silly string the office staff!
#43 Lunch Table with 5 Friends ALL Week
$10

Starting bid

Pick 5 friends to have lunch with ALL week long inside the cafeteria.
#44 Outdoor Summer Fun Basket- 1st Grade
$15

Starting bid

Have fun this summer with this basket! Includes, games, snacks, candy, 2 water bottles, books, side walk chalk, and more!
#45 Game Night Basket - 2nd grade
$15

Starting bid

Games include, Ticket to Ride, Dabble, Sorry, Connect 4, Dominos, Uno, card games, and MORE!
#46 Trading Card Basket - 3rd grade
$15

Starting bid

The Bullpen Sports Cards $25 Gift Card, Sports trading cards, Michael Jorden Gold collector card, Pokemon cards, card protector sleeves, & 2 mini card binders
#48 Gift Card Basket - 5th Grade
$15

Starting bid

Great variety of gift cards! 4 Oil Changes, Netflix, Roblox, Diary Queen (2), Chick-Fil-A (3), Starbucks, Xbox, Sonic, McDonalds, Pet Wash, WW Nutrition & Youth Baseball business donation card with many discounts available

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!