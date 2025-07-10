AutoNation

Hosted by

AutoNation

About this raffle

Wesley Chapel's Swing for a Cause Charity Golf Tournament Raffle

Chance to win - Foursome on Event Day
$10

Includes admission for 4 players to participate in golfing on event day.

Chance to Win - Tweeds Suit $1,000 Gift Certificate
$10

Retail Value: $1,000

Framed Baker Mayfield Signed Jersey
$10

Retail Value: $550

Framed Mike Evans Signed Jersey
$10

Retail Value: $700

Framed Ray Lewis Signed Jersey
$10

Retail Value: $450

Framed Taylor Swift Signed Eras Tour Poster TPD CD
$10

Retail Value: $450

Framed Shaquille O'Neal Signed Jersey
$10

Retail Value: $350

Goose Gossage signed HOF Baseball
$10

Retail Value: $200

Framed & Signed Tom Hanks "Forrest Gump" 8x10 Lithograph
$10

Retail Value: $400

Danica Patrick Signed NASCAR Helmet
$10

Retail Value: $400

Sammy Sosa Signed Baseball Bat 609 HRs
$10

Retail Value: $200

Pete Rose Signed Official MLB Baseball
$10

Retail Value: $200

Framed Emmitt Smith Signed Jersey
$10

Retail Value: $450

Michael Chandler Signed MMA Glove
$10

Retail Value: $150

Framed Nikola Jokic Signed Jersey
$10

Retail Value: $450

Framed Ladnian Tomlinson Signed Jersey
$10

Retail Value: $300

Framed Dallas Clark Signed Jersey
$10

Retail Value: $250

Taylor Swift Signed Guitar
$10

Retail Value: $550

Add a donation for AutoNation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!