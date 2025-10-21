eventClosed

Wesley United Methodist Church's Silent Auction

2718 River Rd, Johns Island, SC 29455, USA

Sweetgrass Gift Basket Set item
Sweetgrass Gift Basket Set
$125

Handcrafted Sweetgrass Basket Set with Roses

Belk Gift Certificate item
Belk Gift Certificate
$40

Bagel Nation item
Bagel Nation
$35

April's 360 Booth item
April's 360 Booth
$75

Winner of bid will responsible for additional hours after 1 hour of Photo Booth captures.

Charleston 11x14 print - Water Fall item
Charleston 11x14 print - Water Fall
$15

Coach Bag item
Coach Bag
$50

Colorful Sweetgrass Basket item
Colorful Sweetgrass Basket
$125

Bennett Hotel Lunch or Dinner Certificate item
Bennett Hotel Lunch or Dinner Certificate
$60

Four Restaurants Gift Certificate item
Four Restaurants Gift Certificate
$40

You may use this gift certificate for either of the restaurants listed.

Gold Corral Gift Certificate item
Gold Corral Gift Certificate
$40

Hand crocheting Cell Phone bag item
Hand crocheting Cell Phone bag
$15

Crochet Hat and Scarf item
Crochet Hat and Scarf
$25

Pink Zirconia matching necklace and earrings item
Pink Zirconia matching necklace and earrings
$35

Seaglass Emerald Necklace and earring set item
Seaglass Emerald Necklace and earring set
$25

Silver Necklace and Earring Set by Zi-Collection item
Silver Necklace and Earring Set by Zi-Collection
$40

Starbucks Certificate item
Starbucks Certificate
$35

Target Gift Certificate item
Target Gift Certificate
$40

Massage Envy Gift Certificate item
Massage Envy Gift Certificate
$140

Top Golf Gift Certificate item
Top Golf Gift Certificate
$35

11X14 Charleston Arthur Ravenel Bridge item
11X14 Charleston Arthur Ravenel Bridge
$25

Royal Tern Restaurant item
Royal Tern Restaurant
$100

Royal Tern Restaurant located on Johns Island.

Sease The Moment Photography item
Sease The Moment Photography
$75

$250 Sitting Fee Waived for a 1 hour session. Each image cost $25.00.

NFL Tickets item
NFL Tickets
$100

NFL Tickets (Saints vs. Panthers) November 9, 2025 at 1:00 p.m. Bank of America Stadium. Row 16 | Seats 5 and 6. Tickets must be used for this game.

P-80A XPOWER FAN item
P-80A XPOWER FAN
$60

XPOWER P-80A Mini Mighty 138 W 600 CFM Centrifugal Air Mover, Carpet Dryer, Floor Fan, Blower, Stackable, Daisy Chain, for Water Damage Restoration, Janitorial, Plumbing, Home Use

Fleet Landing Restaurant item
Fleet Landing Restaurant
$50

