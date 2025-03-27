Sponsorships 2025

Includes LARGE Logo on Sponsor T-shirt and Sponsor Banner; Name and Contact Info announced AND individual Logo/Ad displayed on Scoreboard at each Home Game; 12 MONTHLY social media post with Logo or Ad; Recognized at Year End Banquet.
Includes LARGE Logo on Sponsor T-shirt and Sponsor Banner; Name and Contact Info announced AND individual Logo/Ad displayed on Scoreboard at each Home Game; 12 MONTHLY social media post with Logo or Ad; Recognized at Year End Banquet.
Platinum Sponsor
$500
Includes Logo on Sponsor T-shirt and Sponsor Banner; Name and Contact Info announced at each Home Game; Individual post with Logo or Ad on our Social Media.
Includes Logo on Sponsor T-shirt and Sponsor Banner; Name and Contact Info announced at each Home Game; Individual post with Logo or Ad on our Social Media.
Gold Sponsor
$250
Includes Printed Name on Sponsor T-shirt and Sponsor Banner; Name announced at each Home Game; Individual post on our Social Media.
Includes Printed Name on Sponsor T-shirt and Sponsor Banner; Name announced at each Home Game; Individual post on our Social Media.
Silver Sponsor
$100
Includes Printed Name on Sponsor T-shirt and Sponsor Banner; Group posting with other Silver Sponsors on our Social Media.
Includes Printed Name on Sponsor T-shirt and Sponsor Banner; Group posting with other Silver Sponsors on our Social Media.