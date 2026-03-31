Offered by

Westpark Neighborhood Association

About the memberships

West Roseville Neighborhood Association Sponsorship 2026

Platinum (1 Time Payment)
$1,500
Platinum (9 Monthly Payments)
$175

Renews monthly

If you would like to spread out your 2026 sponsorship into 9 equal monthly payments, please select this option. Total sponsorship = $1575 for 2026. Commitment to 9 auto-charge payments required, starting in April - ending in Dec 2026.

Gold (1 Time Payment)
$1,000
Gold (9 Monthly Payments)
$117

Renews monthly

If you would like to spread out your 2026 sponsorship into 9 equal monthly payments, please select this option. Total sponsorship = $1053 for 2026. Commitment to 9 auto-charge payments required.

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