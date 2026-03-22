Hosted by

Western Region Black Deaf Advocates Chapters

About this event

Western Regional BDA Conference 2026

1736 Franklin St

Oakland, CA 94612, USA

Early Bird Registration
$50
Available until Jun 13

For current members.


Register by 6/13/26 at 11:59 AM PST. Includes full access to all main program activities.

Early Bird + Membership
$75
Available until Jun 13

For non-members to join a BDA chapter. Includes conference registration + $25 BDA chapter membership.


Register by 6/13/26 at 11:59 AM PST. Includes full access to all main program activities.

Regular Registration
$75
Available until Sep 7

For current members.


Regular registration period: 6/14 - 9/7. Includes full access to all main program activities.

Regular + Membership
$100
Available until Sep 7

For non-members to join a BDA chapter. Includes conference registration + $25 BDA chapter membership.


Regular registration period: 6/14 - 9/7. Includes full access to all main program activities.

Late / On-Site Registration
$100

For current members.


Late registration period: 9/7–9/27. Includes full access to all main program activities.

Late + Membership
$125

For non-members to join a BDA chapter. Includes conference registration + $25 BDA chapter membership.


Late registration period: 9/7–9/27. Includes full access to all main program activities.

Add a donation for Western Region Black Deaf Advocates Chapters

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!