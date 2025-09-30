Anthony Bates Foundation

Hosted by

Anthony Bates Foundation

About this event

WFHS Appt Reg (Gilbert)

2076 S Higley Rd

Gilbert, AZ 85295, USA

Youth Appt. - 10 AM
$15

10 AM - Youth Appointment

Adult Appt. - 10 AM
$115

10 AM - Adult Appointment

Youth Appt. - 10:30 AM
$15

10:30 AM - Youth Appointment

Adult Appt. - 10:30 AM
$115

10:30 AM - Adult Appointment

Youth Appt - 11 AM
$15

11 AM - Youth Appointment

Adult Appt, - 11 AM
$115

11 AM - Adult Appointment

Youth Appt. - 11:30 AM
$15

11:30 AM - Youth Appointment

Adult Appt. - 11:30 AM
$115

11:30 AM - Adult Appointment

Youth Appt. - 12 PM
$15

12 PM - Youth Appointment

Adult Appt. - 12 PM
$115

12 PM - Adult Appointment

Youth Appt. - 12:30 PM
$15

12:30 PM - Youth Appointment

Adult Appt. - 12:30 PM
$115

12:30 PM - Adult Appointment

Youth Appt. - 1 PM
$15

1 PM - Youth Appointment

Adult Appt. - 1 PM
$115

1 PM - Adult Appointment

Youth Appt. - 1:30 PM
$15

1:30 PM - Youth Appointment

Adult Appt. - 1:30 PM
$115

1:30 PM - Adult Appointment

Youth Appt. - 2 PM
$15

2 PM - Youth Appointment

Adult Appt. - 2 PM
$115

2 PM - Adult Appointment

Youth Appt. - 2:30 PM
$15

2:30 PM - Youth Appointment

Adult Appt. - 2:30 PM
$1,115

2:30 PM - Adult Appointment

Youth Appt. - 3 PM
$15

3 PM - Youth Appointment

Adult Appt. - 3 PM
$115

3 PM - Adult Appointment

Youth Appt. - 3:30 PM
$15

3:30 PM - Youth Appointment

Adult Appt. - 3:30 PM
$115

3:30 PM - Adult Appointment

Add a donation for Anthony Bates Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!