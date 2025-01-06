eventClosed

Whitcomb Elementary PTA's Silent Auction

900 Reseda Dr, Houston, TX 77062, USA

4 Guest Admission Tickets to Houston ZOO item
4 Guest Admission Tickets to Houston ZOO
$30

The Houston Zoo is a 55-acre zoological park located within Hermann Park in Houston, Texas, United States. The zoo houses over 6,000 animals from more than 900 species. Total value $100
Sanded Smooth by Antoinette Facial and skincare item
Sanded Smooth by Antoinette Facial and skincare
$40

Indulging in total relaxation or getting Red Carpet ready. Each facial is customized with the best ingredients and the proper modalities for your skin type, to reach the results you crave. Basket Includes: Luxury Red Carpet Facial, Coconut and Lime Body Scrub, Red Poppy and Hemp Relaxing Bath Salts, Collagen Face Mask, Lip Service Lip gloss, Guasha, candle. Total Basket value - $250
3C Scents Candle Co. Basket item
3C Scents Candle Co. Basket
$20

Paramedic, veteran, fireman, fisherman, uncle, and dog dad owned business. All natural products and clean burning. Basket includes: 7fl. oz. wood wick candle in the scent escape. 5.5 fl. oz wax melts in the scent leather. Custom made T-Shirt and, a $50 gift voucher. Total Item value-$94
Kendra Scott Valentine Package #1 item
Kendra Scott Valentine Package #1
$35

Valentine's Day wouldn't be complete without Dinner and Jewelry. Basket Includes: Mini Elisa Silver Satelite Short Pendant Necklace in Ivory, Grayson Silver Stretch Bracelet in Ivory Mother-of-Pearl, $50 Gift Card to Longhorn Steakhouse. Total Basket Value- $135
Kendra Scott Valentines Package #2 item
Kendra Scott Valentines Package #2
$40

Fall in love over Dinner and Jewelry. Basket Includes: Mini Ari Heart Gold Satelite Short Pendant Necklace in Bubblegum Pink, Mini Ari Heart Gold Earrings in Bubblegum Pink Kyocera Opal, $50 gift card to Longhorn Steakhouse. Total Basket Value - $150
Posh Salon - Friendswood Gift Basket item
Posh Salon - Friendswood Gift Basket
$30

Nothing exudes confidence like a new do!! Basket includes: Lanza Healing Moisture Hair care Hair Brush $50 gift card Total Value-$145
Aida Aesthetics & Wellness item
Aida Aesthetics & Wellness
$60

Premier Aesthetics Services Voucher Includes: 10 for 10: Super MIC Lipo B12 Shots ($150 value) Methionine/Inositol/Choline/B12/L-Carnitine/Thiamine/Pyridoxine $50 voucher Total Value- $200
Xovsesthetic Lash and Brow Bundle item
Xovsesthetic Lash and Brow Bundle
$45

Voucher includes: Brow Shaping Lash lift and tint Brow lamination and tint Total Value- $205
Chicken n Pickle Family Fun item
Chicken n Pickle Family Fun
$45

Fun for the whole family!!! Chicken n Pickle voucher includes Sunday Brunch for 4, 60 minutes of court time with Paddle and ball rental. Plus 2, 2 player sets of Fiberglass paddles and balls in a convenient carrying case. Total Basket Value - $250
Painting With a Twist - Friendswood item
Painting With a Twist - Friendswood
$25

Give your night a twist!! Sip, Socialize, and Create. Total Item Value - $100
Painting with a Twist Night Out Package #1 item
Painting with a Twist Night Out Package #1
$25

Date Night or Girls Night!!! Basket Includes: 2, $20 gift voucher to Painting with a Twist, One Painting, and a $25 gift card to Gringos or Jimmy Changas. Total Basket Value-$85
Painting with a Twist Night Out Package #2 item
Painting with a Twist Night Out Package #2
$25

Fun Night Out!! Basket Includes: 2, $20 gift voucher ,One Painting, and a $25 Gift card to Gringos or Jimmy Changas. Total Basket Value- $85
Houston Zoo 2 Pack general admission item
Houston Zoo 2 Pack general admission
$15

The Houston Zoo is a 55-acre zoological park located within Hermann Park in Houston, Texas, United States. The zoo houses over 6,000 animals from more than 900 species. Total Item Value -$50
Total Wine 20 Person Wine Tasting Class item
Total Wine 20 Person Wine Tasting Class
$180

Total Wine & More will host an event that is certain to impress you and your guests. Enjoy a tour of the land, and learn about the famed appellations and grape variety of our premium, hand-selected wines. Total Value-$600
Mathnasium Scholarship Certificate
$75

Don't struggle in Math!! One Free Month of Instruction, including free registration fee and assessment. That is 2, one hour sessions per week for 1 month, (8 sessions). Buyer must be a new Client and redeem the voucher By Feb 25th, 2025 Total Value-$618
Whitcomb Giraffe Basket
$20

Basket full of Whitcomb Giraffe Spiritwear, Includes, T-Shirt (m), Tumbler, koozi, mouse pad, keychain, socks, and Car Coasters. Total Value- $80
Camp-Cho-Yeh Summer Camp item
Camp-Cho-Yeh Summer Camp
$450

Transforming lives through faith-filled summer camps and year-round retreats. Voucher redeemable for one week of Summer Camp Total Value- $1499
Axe Masters, Axe Throwing item
Axe Masters, Axe Throwing
$15

Channel your inner Viking!! Certificate includes 2 Hours Axe Throwing. Total Value - $50
Yellow Rose Baking Co. item
Yellow Rose Baking Co.
$35

Beautiful Cakes, Cookies, and desserts!! Basket includes 1 dozen Bread and Butter Cookies and a Voucher for Custom 8in Cake. Total Value- $117
Skydive spaceland and Waterstone Turkish Ranch item
Skydive spaceland and Waterstone Turkish Ranch
$175

Voucher includes 1 Tandem Jump from Skydive Spaceland. and One Night Stay & Unlimited Turkish Breakfast for 4 at Waterstone Ranch. In Rosharon. Total Value - 575
Principal for a 1/2 Day With Lunch
$5

Spend a 1/2 Day being Ms. Horner, school Principal and enjoy lunch together. Total Value- Priceless
AP for a 1/2 Day with Lunch
$5

Spend a 1/2 Day being Mrs. Smith, school Assistant Principal and enjoy lunch together. Total Value- Priceless
Admin for a 1/2 Day with Lunch
$5

Spend a 1/2 Day being Mrs. Russell, school Administrator and enjoy lunch together. Total Value- Priceless
Lunch With Ms. Margaret
$5

Enjoy a fun Lunch with Mrs. Margaret!!! Total Value- Priceless
Lunch for you and a friend with Ms. Hightower
$5

You and a friend of your choice enjoy a McDonalds Lunch with Mrs. Hightower. You can pick her office or the stage. Total Value- Priceless
Parry's Pizza with the 2nd grade Team
$5

Parry's Pizza night after school with Ms. Alesna, Mrs. Munns, Ms. Davis and Ms. Rademacher. You can bring 3 friends. (4 kids total). Total Value- Priceless
Whitcomb 2024-2025 Spiritwear Basket
$20

You will be totally set for the next few years with this spirit wear. Basket Includes: Adult and Child size T-Shirt, adult and child size socks, ponytail hair ribbon, rubber bracelet, key chain, Tumbler. Total Value- $80
1st Grade Ice Cream Party
$5

Attention all 1st graders!! Enjoy an Ice Cream Party with your 1st grade teacher and 3 friends during Lunch. The student that wins the Auction item, that teacher will host the Party in her room. Total Value- Priceless
4 Art Classes with Ms. Jones
$5

You and 1 classmate will enjoy 4 Potter's wheel/ Clay Lessons with Ms. Jones. You will build, use the potter's wheel, explore clay textures and glaze/ paint your favorite pieces. Dates TBD, 7:45-8:30am. Total Value- Priceless
Movie Sing-Along with Mrs. Hoevelman
$5

Movie Sing-Along after school with Mrs. Hoevelman!! Bring your stuffies, pillows, and blankets and enjoy a Disney sing-along for you and 5 friends!! Proposed Date: 4/24/2025. Total Value - Priceless
Michael Kors Purse
$20

Beautiful, Charlotte Large Saffiano Leather Top-Zip Tote Bag. Black Total Value - $448
Family Game Night item
Family Game Night
$10

Fun family entertainment!! Monopoly Jr., Life, 100th anniversary Silver Select Mickey Through the Years 1000pc Puzzle, 4-n-1 Multipack David McLean (4) 500pc jigsaw puzzles. Total Value - $80
Playhouse Tent Kitchen
$10

Imagination can run wild in this Playhouse Tent Kitchen. Star String Lights are included to enhance the magic. Total Value- $105
Electronic Dartboard
$15

No Man Cave or game room is complete with this Win Max Electronic Dartboard. 3 Big size LCD Scoring Displays, 8 Signature Lightening Colors, Cyber Match Function, 3 Languages Available. Total Value- $150
Cozy and Comfy Valentine Special
$10

Basket Includes: 40 oz Pink glitter Stanley with Handle, Threshold Rose Bud Faux Shearling Throw, Threshold Mixed Pattern Heart Garland. Total Value - $65
Articulating Dragon item
Articulating Dragon
$10

Beautiful Green and Purple iridescent Color. 3D printed, and graciously donated by Mrs. Margaret. Value- $80
SMS Drone
$25

The SMS Drone Avoid Obstacles is a foldable drone with a 4K HD camera and an obstacle avoidance system. It's designed to be easy to fly and can capture high-quality images and videos. Total Value- 300
Geronimo Adventure Park item
Geronimo Adventure Park
$20

Zipline canopy tour with 3 unique Zipline courses - including a 42-foot freefall simulation and a high ropes aerial park. Voucher good for 2 Passes for 1 zipline Course. Total Value - $110
Galaxy Buds FE item
Galaxy Buds FE
$20

Powerful speakers with deep, rich bass help you hear every word, while Ambient sound mode lets in outside noises so you can still stay alert of your surroundings. Total Value - $95
Outdoor Weekend Essentials item
Outdoor Weekend Essentials
$20

Galveston Bay Brewing Company Swag Basket, complete with Hat, koozies, sunglasses, shot glasses, boat key float, and stickers. Also includes Mini Fridge. Total Value - $140
Google Nest Mini
$5

The little speaker that's a huge help around the house. Play your go-to music, podcasts and more. Stream your favorite audio content on the improved speaker. Total Value - $50
Longhorn Date Night In #1 item
Longhorn Date Night In #1
$25

Go to LongHorn Steakhouse for the best steaks done right. Our restaurant serves the highest quality beef, ribs, chops, chicken & more. You Can't Fake Steak! Basket Includes: 2- 20 oz bone in Ribeyes, a bottle of Cabernet, and a bottle of Moscato, 2 wine glasses, a Tumbler, a moscow mule glass, Longhorn seasoning, a steak book and apron and a $25 Gift Card. All wrapped up in a Cute Tote. Total Basket Value $100
Enchanted Rock Vodka Party Basket
$25

This Texas Vodka is produced in small, hand-crafted batches using a copper distillation system. The vodka undergoes the functional equivalent of 10 distillations to produce a clean, neutral base while retaining the sweetness that comes from the use of premium midwestern corn. Basket Includes: 3 Bottles pf Vodka in Watermelon, Blueberry and Cucumber Flavors. Adorned with Assorted ginger beer and Club Soda. Total Basket Value - $130
Herradura Tequila Party Basket
$25

Unaged, untamed, and truly authentic. Crafted since 1870, this true Herradura original unleashes the full character of our bright, heritage agave. Basket includes: 2 bottles of Tequila, Assorted Margarita Mixers, 2 Margarita glasses, Ginger beer, tonic, beer salt, tajin. Total Basket Value - $150
Pre- K Basket, Outside Play!
$10

When kids say, "I'm Bored." Here is the answer. Basket Includes: Jump Rope, 80oz of Bubbles, Bubble Maker, Reusable Water Balloons, 16 Pack reusable sponge balls, and a Water Football. Total Basket Value on a Sunny Day - Priceless
Kindergarten Basket- Fun In The Sun!
$10

Beautiful Summer Days need fun in the sun!! Basket includes: Waterproof Bag, mini Bluetooth speaker, towel, sand cup holders, and waterproof phone holders. 80 oz of Bubbles, Bubble Maker, Sand Toys with Basket, Penguin Pool Tube, Pool Raft, 3 pairs of goggles, and 2 pool noodle style drench blasters. Total Basket Value on a Sunny day at home - Priceless
1st grade Basket- Rainy Day Fun!
$10

Storm clouds got you down, entertain them with indoor fun! Basket Includes: 350 piece bucket of building disks, plus 3 more packages of mini ddsks, gem-by-number kit, 100 pc jigsaw puzzle, 100 pc jigsaw puzzle, 46 pc lego city set, various fidget toys and fun indoor glasses. Total Basket Value on a rainy day - Priceless
3rd Grade Basket- Movie Night!!
$10

Movie Night is never complete without the snacks!!! Basket Includes: 3- 6 pack boxes of ACTII Microwave Popcorn in the flavors, Butter Lovers, Hot and Spicy and Extreme Butter! 3 Giant Bags of Candy- M&M's, Sour Patch Kids, and Nerd Gummy Clusters. Total Basket Value when extra friends are over for a sleepover- Priceless
5th grade - Video Game Fun!
$10

This age groups favorite past time includes tv and game controllers. Basket Includes: Pokemon Train and Play Deluxe Pikachu, Sonic Prime figurine, $35 worth of Roblox gift cards, 2 lego base plates, Minecraft Diamond Pickaxe Keychain, 2 Lego Minecraft sets, 25 rare Pokemon cards. Total Basket Value to make a kid Happy- Priceless
2nd Grade Basket - Arts & Crafts!
$10

Imagination in full swing with this basket!! Basket Includes: Craft Jar full of straws, colored paper, pom poms, stickers, sponges, pipe cleaners and more, 2 bottles of glue, 12 packs of crayons, 2 boxes of colored pencils, 2 boxes of markers, construction paper, 2 8x10 stretched canvases, 4 art cadies, washable paint, paint brushes, pack of 12 outline markers, 3 pairs of scissors, and 2 aprons. Total Basket Value for a kid that loves to create - Priceless
Whitcomb Spiritwear Basket
$20

Our Newest Logo Spiritwear assortment. Basket Includes: Grey Shirt, Tumbler, Earrings, Trucker Hat, and a Watermelon Lemonade Car Freshie. Total Basket Value - $100
4th Grade Basket - Mad Scientist!!
$10

If STEM is your thing this will keep you busy learning!! Basket Includes: Hand-held Microscope, Volcano maker, Energy Stick, Fingerprint Kit, 60+ Science Experiments, and 11 more experiments. Total Basket Value For a Budding Scientist - Priceless
Tommy's Carwash and Dinner
$30

Tommy's Carwash 1year membership, 2 detail packages, Armor all Wipes, Armor all Wax, $50 gift card to Floyds Seafood. Total Value - Up to $512
Tommy's Carwash and Dinner
$25

Tommy's Carwash 6 month membership, 2 detail packs Armor All Tire Foam, Armor All Spray, and $50 to Floyds Seafood. Total Basket Value up to - $296
No Cooking for a Week Basket
$50

When you are too busy to think about meal planning and you forgot to pull the chicken out of the freezer for dinner. You can have a plan B. Basket Includes: $25 BJ's $25 Gringos $25 Longhorn $50 Floyds $40 Carrabba's Total Basket Value - $165
UHCL Art School
$30

One Free art Class at UHCL Total Voucher Value - $140
Counselor for a 1/2 Day!!
$5

Follow, and be Ms. Hale for a 1/2 day. She will also include lunch!! Total Value - Priceless
Butterfly Blessed Creations by Redway Vinyl
$15

Basket Includes: Shirt in size LG, 2 beaded pens, Wristlet, Keychain, and Lanyard. Total Basket Value - $75
Campers Delight
$25

Yeti Rambler and Powerstream Portable Power Supply , 2 camping Chairs. Total Value- $170
Video Projector
$60

Wimius Video Projector P62 Total Value - $289.00
Child MArtial Arts Program
$30

One Month of complimentary martial arts training, uniform and enrollment. Total Value- $250 New Members Only
Child Martial Arts
$30

One Month of complimentary martial arts training, uniform, and enrollment. New Members Only Total Value - $250
Adult Martial Arts / Sel-Defense
$30

One Month complimentary martial arts and registration. New Members Only Total Value - $250
After School Care
$30

One complimentary week of After School Care. Fun, games, training, and care 3pm-6pm. New Members Only Total Value - $299
Astros Basket
$35

Basket Includes: Sweatshirt, Dad Hat, Headband, Orbit Onesie, Astros adult shirt, hair bow, Stickers Total Value - $138
Longhorn Date night in #2
$25

Date night done right!!! Tote includes: 2 20oz bone in Ribeye Steaks, Bottle of Moscato, Bottle of Cabernet, 2 wine glasses, 1 Tumbler, 1 Moscow Mule Glass, Apron, Steak Book,and $25 to Longhorn. Total Value - $100
Mario Basket
$15

Mario RC Kart and Blow up Shaky Tower Total Value - $80

