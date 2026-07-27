In the foreground, a table lists partnership levels and benefits for the Warriors Athletic Partnership Program, while the background features images of athletes and a "CIF STATE CHAMPIONS" banner.
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WHS All Sports Boosters Partnership with WHS Athletics

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