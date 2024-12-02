WIC Week Sponsorships

LOGO PROMINENTLY DISPLAYED IN ALL WIC WEEK MATERIALS AND SOCIAL MEDIA CAMPAIGNS,
FEATURED IN WIC WEEK PRESS RELEASE AND NAWIC NEWSLETTER,
OPPORTUNITY TO PROVIDE BRANDED GIVEAWAY TO GO OUT IN OUR WIC WEEK PROMO BOXES SENT TO CONSTRUCTION INFLUENCERS,
LOGO ON WIC WEEK WEBSITE WITH LINK TO COMPANY WEBSITE,
FULL-PAGE AD IN SPRING WIC WEEK ISSUE OF NAWIC TODAY,
OPPORTUNITY TO SPONSOR A FLAGSHIP WIC WEEK EVENT (E.G. KICK-OFF CELEBRATION, NAWIC-ORGANIZED EVENT)
Advocate
$7,500
LOGO INCLUDED IN WIC WEEK SOCIAL MEDIA POSTS,
LOGO ON WIC WEEK WEBSITE,
OPPORTUNITY TO PROVIDE A PROMOTIONAL POSTCARD TO GO OUT IN OUR
WIC WEEK PROMO BOXES SENT TO CONSTRUCTION INFLUENCERS,
MENTION IN WIC WEEK PRESS RELEASE,
HALF-PAGE AD IN SPRING WIC WEEK ISSUE OF NAWIC TODAY,
OPPORTUNITY TO SPONSOR A VIRTUAL EVENT OR HOST A WEBINAR DURING WIC
WEEK (E.G., TOOL BOX TALK OR COMPANY-ORGANIZED EVENT)
Partner
$3,500
LOGO INCLUDED IN SELECT WIC WEEK MATERIALS,
NAME ON WIC WEEK WEBSITE,
LOGO INCLUDED IN WIC WEEK SOCIAL MEDIA POSTS,
OPPORTUNITY TO PROVIDE A PROMOTIONSAL POSTCARD TO GO OUT IN OUR
WIC WEEK PROMO BOXES SENT TO CONSTRUCTION INFLUENCERS,
HALF-PAGE AD IN SPRING WIC WEEK ISSUE OF NAWIC TODAY,
OPPORTUNITY TO HOST A WEBINAR DURING WIC WEEK
