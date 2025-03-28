eventClosed

Wild By Nurture Auction

Gift basket - Sesame/Cocoally
$150

Basket from Sesame the Opossum/CocoAlly Vegan Boutique in NOLA. This basket is LOADED!!! Retail value is $267 😱!! Please bid bid bid to help the wildlife in the Ithaca area and BEYOND!
Handmade Squirrel Earrings
$15

Handmade earrings by HK Design - one of a kind! Plastic with stainless steel ear wires. These are sooo beautiful! Buyer pays shipping.
FANTASTIC Opossum Books
$40

Wonderfully engaging books featuring opossum characters! Set of FOUR books, SIGNED BY AUTHOR Gina Gallois!! This is a big deal, folks! Remember this is for a GREAT cause! Retail value over $70!. Buyer pays shipping.
Crochet Opossum Keychain
$8

Hand-crocheted opossum keychain by HK Design. From a non-smoking pet-friendly (cats, bunny) home. Opossum 2.5" without tail. Simply adorable! Buyer pays shipping.
Opossum Keychain - crochet
$8

Cute hand-crocheted rainbow opossum keychain by HK Design. Body 2.5". Made in a cat-friendly home. Keychain has a ring AND a clasp.This guy will guard your keys or attach to a purse or tote. You know you want it!! Buyer pays shipping.
Coffee Sample Pack item
Coffee Sample Pack
$15

Fresh roasted coffee sampler from Trash Cat Coffee. All single origin brews - Costa Rico, Brazil, Honduras, Ethiopia, etc. Coffee is ground...yum! Buyer pays shipping.
Raccoon Earrings item
Raccoon Earrings
$15

Handmade earrings!! Plastic with stainless steel ear wires, so they are hypo-allergenic. Made by HK Design, you will love these lightweight beauties! Buyer pays shipping.
Cranky Cat Print item
Cranky Cat Print
$18

Who DOESN'T need a striped cat in their life?! Gorgeous and whimsical 11 x 14" print from the Cranky Cat Collection by Cynthia Schmidt. Local folks know her work well! Her work is amazing! You won't regret this purchase! Buyer pays shipping.
Gorgeous Fox Pillowcase item
Gorgeous Fox Pillowcase
$16

Throw pillow cover featuring Wit and Whimsy Handmade exclusive fabric. Fits 16" pillowform. Value $30. Buyer pays shipping.
Squirrel Pillow item
Squirrel Pillow
$16

Throw pillow cover featuring Wit and Whimsy Handmade exclusive fabric. Fits 16" pillowform. Value $30. Buyer pays shipping.
Yummy Fresh Roasted Coffee Faves item
Yummy Fresh Roasted Coffee Faves
$15

Fresh roasted ground coffee! Sample pack of Trash Cat Coffee's most popular brews! Great coffee, several choices. You'll be back for more! Buyer pays shipping.
Wearable Sparkly Opossum item
Wearable Sparkly Opossum item
Wearable Sparkly Opossum
$9

Hand-crocheted opossum (in a home with kitties) by HK Design. This lil op was made with sparkly yarn. Wear on your wrist by its long double tail or hang from your rear view mirror! Great gift if you can part with it yourself!! Buyer pays shipping.
Bonding Scarf item
Bonding Scarf
$18

Hand-made fleece bonding scarf generously donated by Dexter's Creature Comforts - adjustable to keep the critters in. I use mine CONSTANTLY for baby opossums - I don't think I could get much done without it! Keeps them warm and gets them used to your smell. Can also be used for rats, sugar gliders, flyers, etc. This one was made a bit larger to accommodate varying mammals. Retail value with international shipping is approximately $30. Buyer pays shipping.
Crocheted Brain Cells - Grey and Pink item
Crocheted Brain Cells - Grey and Pink
$9

Grey and pink brain cell hand-crocheted by HK Design in a home with kitties. This item is for the SPARKLY grey and pink brain cell on the left! Give someone a brain cell that needs it!Buyer pays shipping.
Teal and Aqua Brain Cell
$9

Teal and aqua brain cell hand-crocheted by HK Design in a home with kitties. This item is for the teal and aqua brain cell in the middle! Give someone a brain cell that needs it!Buyer pays shipping.
SPARKLY Brain Cell item
SPARKLY Brain Cell
$10

Sparkly brain cell hand-crocheted by HK Design in a home with kitties. This item is for the mauve and black brain cell on the right! Couldn't we all use another brain cell?! Buyer pays shipping.
Handmade Opossum Earrings item
Handmade Opossum Earrings
$15

Handmade earrings by HK Design - one of a kind! Plastic with stainless steel ear wires. Hand drawn and colored with pastel pencils. This photo does not do them justice! Buyer pays shipping.
Wearable Opossum - Guard Hair!
$9

This little guy has his guard hairs showing! Fuzzy yarn on his 2.5" body, Loop tail can be worn as bracelet or on your rearview mirror. Handmade by HK Design in a non-smoking home with cats. Unique op!! Buyer pays shipping.
Hand-crocheted Grey Squirrel
$14

Hand-crocheted grey squirrel with fluffy tail edge - body 5.5", tail 4.5". Crafted by HK Design in a non-smoking home with kitties. Your own pet squirrel you can cuddle!!!Buyer pays shipping.
Crocheted Red Squirrel
$10

Vibrant red squirrel with a fluffy-edged tail hand-crocheted by HK Design in a non-smoking home with kitties. Body approx. 4", tail 3.75". Calmest red you will ever meet right here and it can be YOURS while you help a new wildlife center and sanctuary open!! Buyer pays shipping.
Sherpa-like Grey Squirrel
$12

Special one of a kind hand-crocheted extra fuzzy grey squirrel.Crafted by HK Design in a home with cats. You can almost see how buttery-soft the fur is. There are no more of these this auction! 5" body, 4.5" tail naturally curls! Buyer pays shipping.
Momma and Baby Grey Squirrels item
Momma and Baby Grey Squirrels
$17

Adorable mom and baby grey squirrel ready to ship to you. Hand-crocheted by HK Design in a pet friendly home (cats). Momma's body is 6", baby's body is 3.5" Buyer pays shipping.
Raccoon Necklace with Sparkling Stone
$55

Gorgeous pendant from the one and only Puccoon Raccoon!! Sterling silver raccoon charm is holding a white topaz and includes the necklace. This is gorgeous, folks! The retail value is $92. Let's raise some funds for the wildlife center and sanctuary!! Buyer pays shipping.
Handmade Hobo Bag
$18

Gorgeous handmade wildlife hobo bag created by Wit and Whimsy Handcrafted Creations. 16" wide 20" high (top of handle to base), tie closure. Retail $35. Buyer pays shipping.
Opossum Eyeglass Case item
Opossum Eyeglass Case
$6

Handmade opossum eyeglass case created by Wit and Whimsy Handmade Creations. Buyer pays shipping. Retail $10
Fox Print Reusable Papertowels
$12

Set of FIVE reusable paper towels created with an EXCLUSIVE lovely fox print by Wit and Whimsy Handmade Creations. Microfiber backed, washable, and reusable. Help the environment as well as wildlife! Retail $20. Buyer pays shipping.
Double-decker Hammock item
Double-decker Hammock
$12

THICK and sturdy double-decker hammock handmade by Dexter's Creature Comforts in Canada. Top level 11" square, bottom 15" square. Retails for $14.30 plus international shipping. I can think of some critters that would love to sleep in this! Buyer pays shipping (from NY).
Sparkly Wearable Opossum
$9

Gorgeous sparkly opossum hand-crocheted by HK Design (cats in home). The long double tail can be worn around the wrist or hung anywhere, like your rearview mirror! Buyer pays shipping.
Hanging Crochet Opossum
$10

Hand-crocheted hanging opossum. Approximately 7.25" from tip of tail to top of head. He says "Adopt me!!" Buyer pays shipping.
Crocheted Opossum Coaster
$16

Hand-crocheted SPARKLY opossum coaster made by HK Design in a non-smoking home with cats. Yarn has silver sparkles throughout - photos don't do this justice! 4.5' wide circle. Mug not included! Buyer pays shipping.
Crochet Opossum - 6"
$10

Hand-crocheted opossum created by HK Design. 6" body. Velvety and cuddly!! Buyer pays shipping.
Hand-crocheted Standing Opossum
$15

ONLY ONE IN THIS AUCTION. Standing crocheted opossum made by HK Design. 7" head to toe. Not for toddlers - plastic eyes pose a danger. This little cutie is waiting to be cuddled. Buyer pays shipping.
Opossum Chapstick Holder
$14

Hand-crocheted opossum chapstick holder made by HK Design. These are sooooo cute! C'mon, bid...you know you want it! Buyer pays shipping.
Humorous Opossum Tee Shirt item
Humorous Opossum Tee Shirt
$15

Eat a Tick tee - Bella Canvas Unisex Jersey Tee Available in sizes XS - 2x donated by Wild Side of WNY.
Opossum Sweatshirt item
Opossum Sweatshirt
$18

Feral Vibes Only pullover - Gildan Unisex Heavy Blend Available in sizes xs-5x donated by Wild Side of WNY.
Cranky Cat Print
$18

Numbered Cranky Cat print by Cynthia Schmidt. Photos cannot convey the cuteness of this!! Colorful, bright, and charming 11" x 14" number 8/250. Buyer pays shipping.
Mini Grey Squirrel -Tail
$10

Mini 4" hand-crocheted grey squirrel crocheted by HK Design. This is the only one that has its tail tacked down to the body. Fluffy tailed delight! Buyer pays shipping.
Handmade Owl Earrings
$16

One of a kind handmade earrings by HK Design - one of a kind! Plastic with stainless steel ear wires. Hand drawn and colored with pastel pencils. Owls are 1.75". This photo does not do them justice! Buyer pays shipping.
Hedgehog Earrings item
Hedgehog Earrings
$12

Hedgehog shrinky-dink earrings made by HK Design. Plastic hedgies are almost 1". Buyer pays shipping.
Crocheted Opossum Keychain
$9

Handcrafted by HK Design in a home with cats. This joey is approx. 2.5" without tail. Keychain has a ring AND a clasp. Happy bidding!! Buyer pays shipping.
Little Opossum Keychain - so cute!
$10

Cute hand-crocheted opossum keychain by HK Design. Body just under 2.5". Made in a cat-friendly home. Keychain has a ring AND a clasp.This guy will guard your keys or attach to a purse or tote. It needs a home!! Buyer pays shipping.
Pair UNIQUE Sparkly Opossum Coasters!!
$32

PAIR of beautiful hand-crocheted opossum coasters crocheted with sparkly yarn by HK Design. These are STUNNING!! Mug not included. A great gift idea! Buyer pays shipping.
Pair of Crochet Opossums
$21

Lovely pair of hand-crocheted opossums made by HK Design in a non-smoking home w/cats. One is super fuzzy - much like sherpa. Approx. 4.25" (fuzzy) and 4".They are a bonded pair - one to give and one to keep!! Buyer pays shipping.
Custom Pet Portrait by HK Design
$125

Custom 8 x 10" realistic pastel pencil pet portrait (single pet) by HK Design!! These are AMAZING!! Every customer raves about their portraits! Sample photos cropped to fit. Winner to arrange framing and shipping with artist. Value $250.
Flavored Coffee from Trash Cat
$15

My personal fave - a FLAVORED coffee sample pack!! FRESH roasted Vanilla, Hazelnut, Cinnamon, Caramel, Mocha, Cinnamon Hazelnut ground coffees. Caffeine fix!! Buyer pays shipping.
Furry Crocheted Opossums
$22

Momma and juvenile FURRY hand-crocheted opossums made by HK Designs in a home with kitties. The fur on these is amazing!! Not easy to crochet furry critters!! This pair just NEEDS to live with you - please bid, bid, bid! Buyer pays shipping.
Hanging Crochet Opossum
$12

Hand-crocheted hanging opossum. Approximately 7.25" from tip of tail to top of head. He says "Adopt me!!" Buyer pays shipping.
Opossum Chapstick Holder
$14

Hand-crocheted opossum chapstick holder made by HK Design. These are sooooo cute! Great gift or keep for your own use! Buyer pays shipping.
Mini Grey Squirrel
$10

Mini 4" hand-crocheted grey squirrel crocheted by HK Design. This is a fluffy tailed delight! You will not be disappointed with this tail! Buyer pays shipping.
Crochet Opossum Keychain
$9

Cute hand-crocheted opossum keychain by HK Design. Body approx. 2.5". Made in a cat-friendly home. Keychain has a ring AND a clasp.This guy will guard your keys or attach to a purse or tote. These are very cute! Buyer pays shipping.
Pink ear Opossum Joey
$9

This little Joey fell off mom's back and needs a loving home! His ears have not turned black yet! Hand-crocheted at HK Design (cats in home). Body length 3.5". There are only two of these. Buyer pays shipping.
Opossum Rainbow Chapstick Holder
$14

Hand-crocheted rainbow opossum chapstick holder made by HK Design. This is sooooo cute! Great gift or keep for your own use! Buyer pays shipping.
BIG Wearable Opossum
$11

Hand-crocheted opossum (in a home with kitties) by HK Design. This is a larger piece. Wear on your wrist by its long double tail or hang anywhere! Great gift if you can part with it yourself!! Buyer pays shipping.
Fluffy-tail Grey Squirrel 6"
$12

Look at that fluffy tail! Adorable hand-crocheted grey squirrel by HK Design (cats in home). This gal is really proud of her gorgeous furry tail! Approx. 6" body (without tail). Buyer pays shipping.
Squirrel Keychain1
$10

Hand-crocheted grey squirrel keychain by HK Design. Squirrel body 3.25". What a fluffy soft tail!! You will cherish this one! Buyer pays shipping.
CHONKY Opossum-crochet
$11

Hand-crocheted chonky opossum by HK Design in a home with cats. Body 4.5". This girl likes her noms and is a delight! Buyer pays shipping.
Little Hanging Opossum w/Guard Hairs
$10

Hand-crocheted by HK Design in a home with kitties. This little one can hang from its long looped tail or can be a wristlet. The little guard hairs are so cute! Body 2.5". Buyer pays shipping.
Possums on the Run - Pair
$20

Pair of hand-crocheted opossums by HK Design in a home with cats. On the left is a keychain - this opossum has his guard hairs! On the right - a chapstick holder! The chapstick holder can hold keys OR can clip on a bag or backpack...whatever you wish. Buyer pays shipping
Bonding Scarf-Hearts item
Bonding Scarf-Hearts
$30

Hand-made fleece bonding scarf generously donated by Dexter's Creature Comforts - adjustable to keep the critters in. Beautiful rainbow heart heavy fleece. I use mine CONSTANTLY for baby opossums - I don't think I could get much done without it! Keeps them warm and gets them used to your smell. Can also be used for rats, sugar gliders, flyers, etc. This one was made a bit larger to accommodate varying mammals. Retail value with international shipping is approximately $30. Buyer pays shipping (from NY).
Heavy Duty Colorful Tube item
Heavy Duty Colorful Tube
$18

THICK and sturdy tube handmade by Dexter's Creature Comforts in Canada. Top 15.5" long and 8" wide, bottom 9" wide. Beautiful, bright colors, reinforced grommets to hang by. Retails for $13.50 plus international shipping (about $8.50). I can think of some critters that would love to sleep in this! Buyer pays shipping (from NY).
Bonding BAG - HIGH QUALITY!! item
Bonding BAG - HIGH QUALITY!! item
Bonding BAG - HIGH QUALITY!!
$22

Hand-made fleece bonding bag with adjustable strap generously donated by Dexter's Creature Comforts in Toronto. This is a large one - approx. 10" tall and 9.5" wide. Tarot pattern on fleece. Great for sugar gliders, rats, flyers, a passel of joeys, but big enough for juvenile small mammals! Carry them around with you as they become comfortable with your smell and occasional pets. Costs $20 plus approximately. $8.50 for international shipping, so value is $28.50. Grab this up while you can!
Big Standing Pose Crocheted Opossum
$17

ONLY ONE IN THIS AUCTION. Standing crocheted opossum made by HK Design (home has cats). Approx. 9" head to toe. Not for toddlers - plastic eyes pose a danger. This big cutie is waiting to be cuddled. Buyer pays shipping.
Single Opossum Coaster (non-sparkly)
$16

Hand-crocheted opossum coaster made by HK Design in a non-smoking home with cats. These are just stunning - photos don't do justice! 4.5' wide circle. Mug not included! Buyer pays shipping.
Momma & Baby Grey Squirrels
$17

Adorable mom and baby grey squirrel ready to ship to you. Hand-crocheted by HK Design in a pet friendly home (cats). Momma's body is 6", baby's body is almost 4" Buyer pays shipping.
Newest Book plus STICKERS! item
Newest Book plus STICKERS!
$16

The newest book by Gina Gallois with illustrations by Possum Mood! This neurodivergent work is SIGNED by the author! Stickers are part of the package! Buyer pays shipping. Retail $25.
Rainbow Opossum Keychain
$9

Cute hand-crocheted rainbow opossum keychain by HK Design. Body 2.75". Made in a cat-friendly home. Keychain has a ring AND a clasp.This guy will guard your keys or attach to a purse or tote. For a great cause and super-cute too!! Buyer pays shipping.

