Wildcats Den's Silent Auction

Total Value: $597.95
Blanket - $15.95
2 candles- $40
Set of 4 wine glasses- $10
Chocolates- $15
Wine-$22
Dinner & Movie gift card-$50
Dinner for 2 at Brasao- $150
Mani Pedi gift card- $180
Graze Craze gift card- $95
Smoothie King gift card- $20
Girls Basketball Basket
$100
Starting bid
TOTAL VALUE $600
Two Spurs Folders $5
Whataburger Gift Card $20
Academy Gift Card $25
Visa Gift Card $25
Bubba's 33 Gift Card $100
Victor Webanyama Socks $20
Dick's Gift Card $75
San Antonio Spurs White Cup $20
San Antonio Spurs Fleece Throw $15
David Robinson Bobble Head $10
Manu Ginobili Bobble Head $10
Tim Duncan Bobble Head $10
Tony Parker Bobble Head $10
George Gervin Pop Funko $10
Dejounte Murray Bobble Head $10
Spurs T-shirt Black - Size XL $20
Spurs Dri-fit Gray Golf Polo- Size Large $80
Spurs St. Sign 5
Spurs Mini Back Pack $5
Spurs 50 Koozie and Spurs and Amor Bandana $5
NBA Spurs Stainless Steel Tumbler $45
San Antonio Spurs gray mini back pack $10
Spurs Notebook $5
Spurs Reusable Bag and black koozie $5
San Antonio Spurs mini hoop $15
Spurs 50th anniversary T-shirt Size XL $20
Spurs clear drawstring bag and Spurs Golf ball $10
Spurs Black Drawstring bag $10
Spurs Sherpa Throw $20
Spurs Long Sleeve Gray Dri-fit Shirt Size Large $25
HEB Gift Card $10
FOOTBALL - Longhorn Basket
$50
Starting bid
TOTAL VALUE: $380
Texas Pom $3
Texas ShockBox Speaker $20
Texas Crew Socks $19
Texas Tumblr $30
Texas Tabletop Stckers $20
Texas Longhorns Lanyard $10
University of Texas Whiskey Glass Set $34
Texas Longhorns 2-pack
Playing cards and Dice set $20
Texas Longhorns XL Tee $35
Custom Football Blanket $30
University of Texas Bleacher $15
Nike Texas Longhorns $36
Texas Longhorns Hook 'Em Plush $23
Texas Longhorns 62" Golf Umbrella $38
Chocolate Mix $10
Texas Longhorns Coasters $13
Texas Longhorns 2025 Daily Box Calendar $18
University of Texas Stickers $10
Tennis Basket
$45
Starting bid
TOTAL VALUE: $330
Spurs jersey $70
Canes cooler, shirt, keychain $55
Raising Canes gift card $40
Dutch Bros gift card $25
Starbucks gift card $25
Bath and Body travel kit $20
Tennis shirt $25
Tennis sweatshirt $40
Darden restaurant brands gift card $30
JROTC Basket
$50
Starting bid
TOTAL VALUE: $880!!
JUST ADDED!! 4 TICKETS TO ALL AMERICAN BOWL!
Spurs Jersey $150
Spurs Shirt $55
Bubbas Shirt/Hat $25
Bubbas Dinner Coupon $100
Bubbas App/Pizza $50
Coffee Basket $15
Starbucks Gift Card $25
JROTC Sweatshirt $40
Beanie $20
Challenge COIN
Orchestra Basket
$25
Starting bid
Total Value: $225
Signature Facial Gift Certificate $100
(Touch of Elegance Spa & Salon- San Antonio)
Lavender Essential Oil and Epson Salt Set $10
Eucalyptus and Spearmint Essential Oil and Epson Salt $10
Mandala Art Coloring Book with colored pencils $10
7-Piece Pedicure Collection set $10
Aloe vera facial mask $2
Holiday bath bomb $5
Sugar scrub loofah $15
Spa Finder Gift Card $50
Baseball Basket
$50
Starting bid
Value: $400+
Wildcat apron
Wildcat Tshirt
Texas Road House gift card $25
Academy sport wagon
(2) Academy sports chairs
8 inch lodge cash iron skillet
BBQ smoker set: wood chips, ribs, sauces, cutting board, grill smoker box
Beverage tub
5 pack BBQ flavored hot sauce
Large can of Virginia sea salt peanuts and a bag of Joe’s Popcorn
6 pack of BBQ rub collection
ThermoPro Bluetooth cooking thermometer
Bamboo skewers
HEB BBQ sauces, seasonings, marinades, and foil
Rechargeable electric lighter
Small portable BBQ grill
Rosehaven homes: (4) stainless steel insulated tumblers, koozies and cutting board
BBQ tools and carrying bag
COCA COLA carrying bag misc COCA COLA items
Boys Basketball
$75
Starting bid
Total value: $500+
Jiu Jitsu membership
(1) month adult membership $216
(1) month kid membership $176
Helotes crossfit
Unlimited membership month $205
Tshirt & Shaker $35
Anytime fitness $45 gift certificate
Walking pad
Foam roller kit
Resistance bands
Puma bag
Boys Soccer - Grinch Basket
$50
Starting bid
Value $390
2 washable accent rugs
Outdoor mat
Ladies slippers
Animated plush
7 day cozy socks
Door swag
Dog toy
Gift tags
Adult knee socks
Stainless steel mugs set
Wall decor frame
Plate
Serving tray
Dish towel
3 Hand towel
Hot sauce set
Beanie
Pink PJ Pants
Blanket
Grinch Hersey kisses
Lanyard
Max Ornament
Grinch ornament
Coffee mug
Stocking holder
Total value $250
Terracotta stainless steel tumbler
Glitter changing color cold cups
Mermaid color tumbler
Starbucks Gift card
Via instant iced coffee
Via instant blonde roast
Christmas blanket
K-mini go (gray)
Mini espresso cup set
Candle
Aquatics - Lottery tickets
$30
Starting bid
Total value $200
XC/Track Basket- Game day essentials
$40
Starting bid
Total Value $440
Mini fridge
Two mini crock pots
Wireless speaker
Cooling towels
Blanket
Sports trivia game
Soft wearable blanket
Sotomayor stadium chair
Charcuterie board
Tumbler
Athletic Trainers - Christmas Night party
$30
Starting bid
Total value: $210
IGLOO ice chest (50 quart)
2 folding camping chairs
Plush blanket
Jenga
SkipBo card game
Light up football (for night play)
S’mores kit (Herseys, graham crackers, marshmallows)
Camp fire s’more sticks
Camping light accessories
Volleyball - Lottery tickets
$40
Starting bid
Total value $300
Softball - UTSA basket
$30
Starting bid
Value is $375
Coach Taylor Bobble Head
BT Speaker
5 Hats
4Shirts,
clear bag
binder
Magnets
coffee mug
Mouse and Mouse pad
License Plate cover
Corn Hole Bag Toss Game
GOLF - WILDCATS “Masters at Golf” basket
$50
Starting bid
Total value: $500
Swing Soft Cabretta Leather Glove $25
Sotomayor Golf Tin Bottle Holder Set of 2 $25
Sotomayor Black Insulated Cup $15
Shanktgolf “May the Course Be With You” $30
Cap Callaway Performance Gear Bogey Free Holiday Edition Cap $30
Player’s Gear Divot Tool Cap Clip with Ball Markers $15
Max Zero Friction 4 Prong Tees in Lime Green $15
Ray Roam Gear Golf Socks $35
Top Golf Gift Card $30
Academy Sports Gift Card Hole 1 $25
Academy Sports Gift Card Hole 2 $10
Academy Sports Gift Card Hole 3 $25
Academy Sports Gift Card Hole 4 $25
Ultimate Distance Nitro Golf Ball Orange $35
Dick’s Sporting Goods Gift Card $25
Short Game Gift Card $25
Mens CHUCO GOLF Prick Cactus Shirt $50
