Hosted by

Wildcats Den

About this event

Sales closed

Wildcats Den's Silent Auction

Pick-up location

12801 Tall Timber Ln, San Antonio, TX 78254

Class of 2026 Silent Auction Basket item
Class of 2026 Silent Auction Basket item
Class of 2026 Silent Auction Basket
$100

Starting bid

Total Value: $597.95 Blanket - $15.95 2 candles- $40 Set of 4 wine glasses- $10 Chocolates- $15 Wine-$22 Dinner & Movie gift card-$50 Dinner for 2 at Brasao- $150 Mani Pedi gift card- $180 Graze Craze gift card- $95 Smoothie King gift card- $20
Girls Basketball Basket item
Girls Basketball Basket item
Girls Basketball Basket item
Girls Basketball Basket
$100

Starting bid

TOTAL VALUE $600 Two Spurs Folders $5 Whataburger Gift Card $20 Academy Gift Card $25 Visa Gift Card $25 Bubba's 33 Gift Card $100 Victor Webanyama Socks $20 Dick's Gift Card $75 San Antonio Spurs White Cup $20 San Antonio Spurs Fleece Throw $15 David Robinson Bobble Head $10 Manu Ginobili Bobble Head $10 Tim Duncan Bobble Head $10 Tony Parker Bobble Head $10 George Gervin Pop Funko $10 Dejounte Murray Bobble Head $10 Spurs T-shirt Black - Size XL $20 Spurs Dri-fit Gray Golf Polo- Size Large $80 Spurs St. Sign 5 Spurs Mini Back Pack $5 Spurs 50 Koozie and Spurs and Amor Bandana $5 NBA Spurs Stainless Steel Tumbler $45 San Antonio Spurs gray mini back pack $10 Spurs Notebook $5 Spurs Reusable Bag and black koozie $5 San Antonio Spurs mini hoop $15 Spurs 50th anniversary T-shirt Size XL $20 Spurs clear drawstring bag and Spurs Golf ball $10 Spurs Black Drawstring bag $10 Spurs Sherpa Throw $20 Spurs Long Sleeve Gray Dri-fit Shirt Size Large $25 HEB Gift Card $10
FOOTBALL - Longhorn Basket item
FOOTBALL - Longhorn Basket item
FOOTBALL - Longhorn Basket
$50

Starting bid

TOTAL VALUE: $380 Texas Pom $3 Texas ShockBox Speaker $20 Texas Crew Socks $19 Texas Tumblr $30 Texas Tabletop Stckers $20 Texas Longhorns Lanyard $10 University of Texas Whiskey Glass Set $34 Texas Longhorns 2-pack Playing cards and Dice set $20 Texas Longhorns XL Tee $35 Custom Football Blanket $30 University of Texas Bleacher $15 Nike Texas Longhorns $36 Texas Longhorns Hook 'Em Plush $23 Texas Longhorns 62" Golf Umbrella $38 Chocolate Mix $10 Texas Longhorns Coasters $13 Texas Longhorns 2025 Daily Box Calendar $18 University of Texas Stickers $10
Tennis Basket item
Tennis Basket
$45

Starting bid

TOTAL VALUE: $330 Spurs jersey $70 Canes cooler, shirt, keychain $55 Raising Canes gift card $40 Dutch Bros gift card $25 Starbucks gift card $25 Bath and Body travel kit $20 Tennis shirt $25 Tennis sweatshirt $40 Darden restaurant brands gift card $30
JROTC Basket item
JROTC Basket item
JROTC Basket
$50

Starting bid

TOTAL VALUE: $880!! JUST ADDED!! 4 TICKETS TO ALL AMERICAN BOWL! Spurs Jersey $150 Spurs Shirt $55 Bubbas Shirt/Hat $25 Bubbas Dinner Coupon $100 Bubbas App/Pizza $50 Coffee Basket $15 Starbucks Gift Card $25 JROTC Sweatshirt $40 Beanie $20 Challenge COIN
Orchestra Basket item
Orchestra Basket
$25

Starting bid

Total Value: $225 Signature Facial Gift Certificate $100 (Touch of Elegance Spa & Salon- San Antonio) Lavender Essential Oil and Epson Salt Set $10 Eucalyptus and Spearmint Essential Oil and Epson Salt $10 Mandala Art Coloring Book with colored pencils $10 7-Piece Pedicure Collection set $10 Aloe vera facial mask $2 Holiday bath bomb $5 Sugar scrub loofah $15 Spa Finder Gift Card $50
Baseball Basket item
Baseball Basket
$50

Starting bid

Value: $400+ Wildcat apron Wildcat Tshirt Texas Road House gift card $25 Academy sport wagon (2) Academy sports chairs 8 inch lodge cash iron skillet BBQ smoker set: wood chips, ribs, sauces, cutting board, grill smoker box Beverage tub 5 pack BBQ flavored hot sauce Large can of Virginia sea salt peanuts and a bag of Joe’s Popcorn 6 pack of BBQ rub collection ThermoPro Bluetooth cooking thermometer Bamboo skewers HEB BBQ sauces, seasonings, marinades, and foil Rechargeable electric lighter Small portable BBQ grill Rosehaven homes: (4) stainless steel insulated tumblers, koozies and cutting board BBQ tools and carrying bag COCA COLA carrying bag misc COCA COLA items
Boys Basketball item
Boys Basketball item
Boys Basketball
$75

Starting bid

Total value: $500+ Jiu Jitsu membership (1) month adult membership $216 (1) month kid membership $176 Helotes crossfit Unlimited membership month $205 Tshirt & Shaker $35 Anytime fitness $45 gift certificate Walking pad Foam roller kit Resistance bands Puma bag
Boys Soccer - Grinch Basket item
Boys Soccer - Grinch Basket
$50

Starting bid

Value $390 2 washable accent rugs Outdoor mat Ladies slippers Animated plush 7 day cozy socks Door swag Dog toy Gift tags Adult knee socks Stainless steel mugs set Wall decor frame Plate Serving tray Dish towel 3 Hand towel Hot sauce set Beanie Pink PJ Pants Blanket Grinch Hersey kisses Lanyard Max Ornament Grinch ornament Coffee mug Stocking holder
Girl's Soccer item
Girl's Soccer
$40

Starting bid

Total Value $300+ Black bleacher seat $51 Soft sided lunch cooler $25 Soto colored blanket $18 Soto colored umbrella $16 Crinkle cut paper, bows, snowflakes, rhinestones, ribbon $20 Wooden sign $13 Decor $30 Chick fil a gift card $30 Whataburger $15 Raising Canes $15 Subway $15 Chipotle $15 Starbucks $15 Panera $20 Wildcat Earrings $20
Class of 2025 basket item
Class of 2025 basket
$25

Starting bid

Total value $250 Terracotta stainless steel tumbler Glitter changing color cold cups Mermaid color tumbler Starbucks Gift card Via instant iced coffee Via instant blonde roast Christmas blanket K-mini go (gray) Mini espresso cup set Candle
Aquatics - Lottery tickets item
Aquatics - Lottery tickets
$30

Starting bid

Total value $200
XC/Track Basket- Game day essentials item
XC/Track Basket- Game day essentials
$40

Starting bid

Total Value $440 Mini fridge Two mini crock pots Wireless speaker Cooling towels Blanket Sports trivia game Soft wearable blanket Sotomayor stadium chair Charcuterie board Tumbler
Athletic Trainers - Christmas Night party item
Athletic Trainers - Christmas Night party item
Athletic Trainers - Christmas Night party
$30

Starting bid

Total value: $210 IGLOO ice chest (50 quart) 2 folding camping chairs Plush blanket Jenga SkipBo card game Light up football (for night play) S’mores kit (Herseys, graham crackers, marshmallows) Camp fire s’more sticks Camping light accessories
Volleyball - Lottery tickets item
Volleyball - Lottery tickets
$40

Starting bid

Total value $300
Softball - UTSA basket item
Softball - UTSA basket
$30

Starting bid

Value is $375 Coach Taylor Bobble Head BT Speaker 5 Hats 4Shirts, clear bag binder Magnets coffee mug Mouse and Mouse pad License Plate cover Corn Hole Bag Toss Game
GOLF - WILDCATS “Masters at Golf” basket item
GOLF - WILDCATS “Masters at Golf” basket item
GOLF - WILDCATS “Masters at Golf” basket
$50

Starting bid

Total value: $500 Swing Soft Cabretta Leather Glove $25 Sotomayor Golf Tin Bottle Holder Set of 2 $25 Sotomayor Black Insulated Cup $15 Shanktgolf “May the Course Be With You” $30 Cap Callaway Performance Gear Bogey Free Holiday Edition Cap $30 Player’s Gear Divot Tool Cap Clip with Ball Markers $15 Max Zero Friction 4 Prong Tees in Lime Green $15 Ray Roam Gear Golf Socks $35 Top Golf Gift Card $30 Academy Sports Gift Card Hole 1 $25 Academy Sports Gift Card Hole 2 $10 Academy Sports Gift Card Hole 3 $25 Academy Sports Gift Card Hole 4 $25 Ultimate Distance Nitro Golf Ball Orange $35 Dick’s Sporting Goods Gift Card $25 Short Game Gift Card $25 Mens CHUCO GOLF Prick Cactus Shirt $50

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!