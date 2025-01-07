Windybush Swim Club Memberships 2025

Single Household Membership
$370

2 Person Household Membership
$510

3 Person Membership
$555

4 person Household Memberbership
$600

5 Person Household Membership
$645

6 Person Household Membership
$690

7 Person Membership
$735

Non-Household Member
$100

This is for any person you would like to add to your membership that is not currently living in your house. For example: Grandparent, babysitter, visiting family member.
Partial Bond Payment
$91.67

One payment of three
Full Bond Payment
$275

