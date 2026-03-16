Wine & Chocolate Sponsorship 2026

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About this shop
*Event date is 11/7/26 at the Common Chord in Davenport from 3:30pm-7pm.
*Supporter Level includes 1 FB Mention, Logo on Website, Logo on Video Board at Event, Ticket Discount, Logo on Activity Poster
*Event date is 11/7/26 at the Common Chord in Davenport from 3:30pm-7pm. *Company Logo on Flyer, 2x Facebook Mention, Logo on Website & Video Board, 2 Admission Tickets, Logo on Activity Poster.
*Event date is 11/7/26 at the Common Chord in Davenport from 3:30pm-7pm. *Promo Material at Event, Company Logo on Email Blasts, Company Logo on Flyer, 6x Facebook Mention, Logo on Website & Video Board, 4 Admission Tickets with 4 Reserved Bar Seats, Logo on Activity Poster.
*Event date is 11/7/26 at the Common Chord in Davenport from 3:30pm-7pm. *Company Name in Event Title, Name & Website linked in all Social Media Posts, Logo & Name Mentioned in all Marketing, Promo Material at Event, Company Logo on Email Blasts, Company Logo on Flyer, Logo on Website & Video Board, 6 Admission Tickets and 1 Reserved Table, Logo on Activity Poster.
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