Immigrant Welcome Network of Johnson County
Wings of Hope Silent Auction
Rainbow Quilt
$35
add
Game Basket
$25
add
Oxford English Dictionary
$20
add
Energy Bracelet
$10
add
Red Bubble Poster
$10
add
Woven Table Runner
$20
add
Acrylic Framed Cut Out
$20
add
Batik Sunflowers
$45
add
Sojourner Truth Collage
$35
add
Flower Wall Hangings
$15
add
Strawberry Wall Hanging
$20
add
Wool Felt and Silk Wall Hanging
$40
add
Hand Knit Hat
$10
add
Crystal Wine Glass
$40
add
Turkish Pillow
$15
add
Belgian Pillow
$20
add
Silver Chain
$50
add
milk glass beads
$25
add
cowrie shell dangles
$25
add
sterling hoop earrings
$15
add
beaded necklace
$30
add
bracelet + pedndants
$30
add
vintage brooch
$25
add
shell earrings
$30
add
pink bead set
$10
add
vintage locket
$30
add
maries cleaning
$175
add
necklace set
$30
add
jams
$60
add
jewelry box
$55
add
grill
$70
add
divot set
$60
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout