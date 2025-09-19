Wings of Hope Silent Auction

Rainbow Quilt
$35
Game Basket
$25
Oxford English Dictionary
$20
Energy Bracelet
$10
Red Bubble Poster
$10
Woven Table Runner
$20
Acrylic Framed Cut Out
$20
Batik Sunflowers
$45
Sojourner Truth Collage
$35
Flower Wall Hangings
$15
Strawberry Wall Hanging
$20
Wool Felt and Silk Wall Hanging
$40
Hand Knit Hat
$10
Crystal Wine Glass
$40
Turkish Pillow
$15
Belgian Pillow
$20
Silver Chain
$50
milk glass beads
$25
cowrie shell dangles
$25
sterling hoop earrings
$15
beaded necklace
$30
bracelet + pedndants
$30
vintage brooch
$25
shell earrings
$30
pink bead set
$10
vintage locket
$30
maries cleaning
$175
necklace set
$30
jams
$60
jewelry box
$55
grill
$70
divot set
$60

common:zeffyTipDisclaimerTicketing