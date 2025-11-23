Italian Cultural Society

WINTER 2026 ITALIAN LANGUAGE CLASSES

ITALIANO 1 WITH LORELLA (THURS @ 630PM - 830PM)
$265

THURSDAYS FROM JANUARY 8 - MARCH 5 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 2 WITH LORELLA (TUES @ 630PM - 830PM)
$265

TUESDAYS JANUARY 6 - MARCH 3 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 2 WITH GRAZIA (THURS @ 400PM - 600PM) - IN PERSON
$265

THURSDAYS JANUARY 8 - MARCH 5 @ 400PM - 600PM - IN PERSON

ITALIANO 3 WITH LORELLA (WED @ 630PM - 830PM)
$265

WEDNESDAYS JANUARY 7 - MARCH 4 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 4 WITH LORELLA (MON @ 630PM - 830PM)
$265

MONDAYS JANUARY 5 - MARCH 2 @ 630PM - 830PM - IN PERSON

ITALIANO 5 WITH GRAZIA (MON @ 630PM - 830PM)
$265

MONDAYS JANUARY 5 - MARCH 2 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 6 WITH NANCY (WED @ 630PM - 830PM)
$265

WEDNESDAYS JANUARY 7 - MARCH 4 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 7 WITH GRAZIA (THURS @ 1000AM - 1200PM)
$265

THURSDAYS JANUARY 8 - MARCH 5 @ 1000AM - 1200PM - IN PERSON

ITALIANO 8 WITH GRAZIA (TUES @ 1000AM - 1200PM)
$265

TUESDAYS JANUARY 6 - MARCH 3 @ 1000AM - 1200PM - REMOTE

ITALIANO 9 WITH GRAZIA (TUES @ 630PM - 830PM)
$265

TUESDAYS JANUARY 6 - MARCH 3 @ 630PM - 830PM - REMOTE

ITALIANO 16 WITH NANCY (MON @ 630PM - 830PM)
$265

MONDAYS JANUARY 5 - MARCH 2 @ 630PM - 830PM - REMOTE

CORSO AVANZATO WITH LORELLA (TUES @ 1130AM - 130PM)
$265

TUESDAYS JANUARY 6 - MARCH 3 @ 1130AM - 130PM - REMOTE

CORSO AVANZATO WITH GRAZIA (WEDNES@1000AM)
$265

WEDNESDAYS JANUARY 7 -MARCH 4 @ 1000AM - 12 NOON- REMOTE

CORSO AVANZATO WITH NANCY (THURS @ 630PM - 830PM)
$265

THURSDAYS JANUARY 8 - MARCH 5 @ 630PM - 830PM - REMOTE

CORSO AVANZATO 3 WITH GRAZIA (WED @ 630PM - 830PM)
$265

WEDNESDAYS JANUARY 7 - MARCH 4 @ 630PM - 830PM - REMOTE

CORSO SUPERIORE WITH NANCY (TUES @ 630PM - 830PM)
$265

TUESDAYS JANUARY 6 - MARCH 3 @ 630PM - 830PM - REMOTE

CORSO SUPERIORE WITH GRAZIA (THURS @ 1230PM - 230PM)
$265

THURSDAYS JANUARY 8 - MARCH 5 @ 1230PM - 230PM - IN PERSON

CLASS GIFT CERTIFICATE
$265

PURCHASE THE GIFT OF LANGUAGE!
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!

50$ Gift Certificate
$50

PURCHASE 50$ GIFT CERTIFICATE WHICH CAN BE APPLIED TOWARDS THE PURCHASE OF ANY LANGUAGE CLASS.
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!

75$ Gift Certificate
$75

PURCHASE A 75$ GIFT CERTIFICATE WHICH CAN BE APPLIED TOWARDS THE PURCHASE OF ANY LANGUAGE CLASS.
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!

100$ Gift Certificate
$100

PURCHASE A 100$ GIFT CERTIFICATE WHICH CAN BE APPLIED TOWARDS THE PURCHASE OF ANY LANGUAGE CLASS.
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!

150$ Gift Certificate towards any Italian Class
$150

PURCHASE A 150$ GIRFT CERTIFICATE WHICH CAN BE APPLIED TOWARDS THE PURCHASE OF ANY LANGUAGE CLASS!
PLEASE ENSURE YOU ADD THE NAME OF THE GIFT'S INTENDED RECIPIENT IN YOUR ORDER!

Pay By Check At Your First Class
Free

If you plan attend one of the IN PERSON courses, and plan to pay by check at your first class please select this option. This option is only available for in person classes. If you wish to pay by check for a remote class please send you check PRIOR TO CLASS START DATE made payable to the ITALIAN CULTURAL SOCIETY to P.O. BOX 947 CARMICHAEL, CA 95609.

