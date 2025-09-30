Tidewater Baseball Academy - TBA

Hosted by

Tidewater Baseball Academy - TBA

About this event

Sales closed

Winter Academy

5887 Adderley St

Norfolk, VA 23502, USA

Baseball (9u-15u teams)
$300

Includes 10 Winter Training Sessions plus Academy Drifit. Must be a Five Star Virginia OBX Athlete.

Baseball (7u-8u teams)
$300

Includes 10 Winter Training Sessions plus Academy Drifit. Must be a Five Star Virginia OBX Athlete.

Softball (11u-18u teams)
$300

Includes 10 Winter Training Sessions plus Academy Drifit. Must be a Five Star Virginia OBX Athlete.

Softball (10u team)
$300

Includes 10 Winter Training Sessions plus Academy Drifit. Must be a Five Star Virginia OBX Athlete.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!