Growing Collective

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About this event

Winter Sowing Native Seeds Workshop

1220 Briggs Ct

Stevens Point, WI 54481, USA

General Admission
$12

Enjoy the full program with access to all main activities.

Growing Collective Member
$10

This discounted option is available to 2026 Growing Collective members.

Income Qualified
$6

By choosing this membership option, I confirm that my household annual income is at or below these levels:
1 person: $15,650 or less

2 people: $21,150 or less

3 people: $26,650 or less

4 people: $32,150 or less

5 people: $37,650 or less

6 people: $43,150 or less

As a commitment to food equity, we want our membership to be easily accessible to all community members.

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