Winterfare Snow Globe Experience 2025

Hosted by
About this event
$
Reservation for Friday from 4:00-4:45 [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 4:00-4:45 PM
Reservation for Friday from 4:00-4:45 [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 4:00-4:45 PM
Reservation for Friday from 4:00-4:45 [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 4:00-4:45 PM
Reservation for Friday from 4:00-4:45 [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 4:00-4:45 PM
Reservation for Friday from 4:55-5:40 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 4:55-5:40 PM
Reservation for Friday from 4:55-5:40 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 4:55-5:40 PM
Reservation for Friday from 4:55-5:40 PM[Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 4:55-5:40 PM
Reservation for Friday from 4:55-5:40 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 4:55-5:40 PM
Reservation for Friday from 5:50-6:35 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 5:50-6:35 pm
Reservation for Friday from 5:50-6:35 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 5:50-6:35 pm
Reservation for Friday from 5:50-6:35 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 5:50-6:35 pm
Reservation for Friday from 6:45-7:30 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 6:45-7:30 PM
Reservation for Friday from 6:45-7:30 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 6:45-7:30 PM
Reservation for Friday from 6:45-7:30 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 6:45-7:30 PM
Reservation for Friday from 6:45-7:30 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Friday 12/12/2025 from 6:45-7:30 PM
Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 12:00-12:45 PM
Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 12:00-12:45 PM
Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 12:00-12:45 PM
Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 12:00-12:45 PM
Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 12:55-1:40 PM
Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 12:55-1:40 PM
Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 12:55-1:40 PM
Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 12:55-1:40 PM
Reservation for Saturday 1:50-2:35 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 1:50-2:35 PM
Reservation for Saturday 1:50-2:35 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 1:50-2:35 PM
Reservation for Saturday 1:50-2:35 PM Saturday 1:50-2:35 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 1:50-2:35 PM
Reservation for Saturday 1:50-2:35 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 1:50-2:35 PM
Reservation for Saturday 2:45-3:30 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 2:45-3:30 PM
Reservation for Saturday 2:45-3:30 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 2:45-3:30 PM
Reservation for Saturday 2:45-3:30 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 2:45-3:30 PM
Reservation for Saturday 2:45-3:30 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 2:45-3:30 PM
Reservation for Saturday 3:40-4:25 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 3:40-4:25 PM
Reservation for Saturday 3:40-4:25 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 3:40-4:25 PM
Reservation for Saturday 3:40-4:25 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 3:40-4:25 PM
Reservation for Saturday 3:40-4:25 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 3:40-4:25 PM
Reservation for Saturday 4:35-5:20 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 4:35-5:20 PM
Reservation for Saturday 4:35-5:20 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 4:35-5:20 PM
Reservation for Saturday 4:35-5:20 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 4:35-5:20 PM
Reservation for Saturday 4:35-5:20 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.
Saturday 12/13/2025 4:35-5:20 PM
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!