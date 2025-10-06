Elmira Downtown Development Inc

Hosted by

Elmira Downtown Development Inc

About this event

Add a donation for Elmira Downtown Development Inc

$

Sales closed

Winterfare Snow Globe Experience 2025

200 N Main St

Elmira, NY 14901, USA

Friday 4:00-4:45 PM [Hilliard Globe]
$50

Reservation for Friday from 4:00-4:45 [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 4:00-4:45 PM

Friday 4:00-4:45 PM [The Dunn Group Globe]
$50

Reservation for Friday from 4:00-4:45 [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 4:00-4:45 PM

Friday 4:00-4:45 PM [Chemung Supply Corporation Globe]
$50

Reservation for Friday from 4:00-4:45 [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 4:00-4:45 PM

Friday 4:00-4:45 PM [Kennedy Valve Globe]
$50

Reservation for Friday from 4:00-4:45 [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 4:00-4:45 PM

Friday 4:55-5:40 PM [Hilliard Globe]
$50

Reservation for Friday from 4:55-5:40 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 4:55-5:40 PM

Friday 4:55-5:40 PM [The Dunn Group Globe]
$50

Reservation for Friday from 4:55-5:40 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 4:55-5:40 PM

Friday 4:55-5:40 PM [Chemung Supply Corporation Globe]
$50

Reservation for Friday from 4:55-5:40 PM[Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 4:55-5:40 PM

Friday 4:55-5:40 PM [Kennedy Valve Globe]
$50

Reservation for Friday from 4:55-5:40 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 4:55-5:40 PM

Friday 5:50-6:35 PM [Hilliard Globe]
$50

Reservation for Friday from 5:50-6:35 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 5:50-6:35 pm

Friday 5:50-6:35 PM [The Dunn Group Globe]
$50

Reservation for Friday from 5:50-6:35 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 5:50-6:35 pm

Friday 5:50-6:35 PM [Chemung Supply Corporation Globe]
$50

Reservation for Friday from 5:50-6:35 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 5:50-6:35 pm

Friday 6:45-7:30 PM [Hilliard Globe]
$50

Reservation for Friday from 6:45-7:30 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 6:45-7:30 PM

Friday 6:45-7:30 PM [The Dunn Group Globe]
$50

Reservation for Friday from 6:45-7:30 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 6:45-7:30 PM

Friday 6:45-7:30 PM [Chemung Supply Corporation Globe]
$50

Reservation for Friday from 6:45-7:30 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 6:45-7:30 PM

Friday 6:45-7:30 PM [Kennedy Valve Globe]
$50

Reservation for Friday from 6:45-7:30 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Friday 12/12/2025 from 6:45-7:30 PM

Saturday 12:00-12:45 PM [Hilliard Globe]
$50

Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 12:00-12:45 PM

Saturday 12:00-12:45 PM [The Dunn Group Globe]
$50

Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 12:00-12:45 PM

Saturday 12:00-12:45 PM [Chemung Supply Corporation Globe]
$50

Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 12:00-12:45 PM

Saturday 12:00-12:45 PM [Kennedy Valve Globe]
$50

Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 12:00-12:45 PM

Saturday 12:55-1:40 PM [Hilliard Globe]
$50

Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 12:55-1:40 PM

Saturday 12:55-1:40 PM [The Dunn Group Globe]
$50

Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 12:55-1:40 PM

Saturday 12:55-1:40 PM [Chemung Supply Corporation Globe]
$50

Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 12:55-1:40 PM

Saturday 12:55-1:40 PM [Kennedy Valve Globe]
$50

Reservation for Saturday 12:00-12:45 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 12:55-1:40 PM

Saturday 1:50-2:35 PM [Hilliard Globe]
$50

Reservation for Saturday 1:50-2:35 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 1:50-2:35 PM

Saturday 1:50-2:35 PM [The Dunn Group Globe]
$50

Reservation for Saturday 1:50-2:35 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 1:50-2:35 PM

Saturday 1:50-2:35 PM [Chemung Supply Corporation Globe]
$50

Reservation for Saturday 1:50-2:35 PM Saturday 1:50-2:35 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 1:50-2:35 PM

Saturday 1:50-2:35 PM [Kennedy Valve Globe]
$50

Reservation for Saturday 1:50-2:35 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 1:50-2:35 PM

Saturday 2:45-3:30 PM [Hilliard Globe]
$50

Reservation for Saturday 2:45-3:30 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 2:45-3:30 PM

Saturday 2:45-3:30 PM [The Dunn Group Globe]
$50

Reservation for Saturday 2:45-3:30 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 2:45-3:30 PM

Saturday 2:45-3:30 PM [Chemung Supply Corporation Globe]
$50

Reservation for Saturday 2:45-3:30 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 2:45-3:30 PM

Saturday 2:45-3:30 PM [Kennedy Valve Globe]
$50

Reservation for Saturday 2:45-3:30 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 2:45-3:30 PM

Saturday 3:40-4:25 PM [Hilliard Globe]
$50

Reservation for Saturday 3:40-4:25 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 3:40-4:25 PM

Saturday 3:40-4:25 PM [The Dunn Group Globe]
$50

Reservation for Saturday 3:40-4:25 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 3:40-4:25 PM

Saturday 3:40-4:25 PM [Chemung Supply Corporation Globe]
$50

Reservation for Saturday 3:40-4:25 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 3:40-4:25 PM

Saturday 3:40-4:25 PM [Kennedy Valve Globe]
$50

Reservation for Saturday 3:40-4:25 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 3:40-4:25 PM

Saturday 4:35-5:20 PM [Hilliard Globe]
$50

Reservation for Saturday 4:35-5:20 PM [Hilliard Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 4:35-5:20 PM

Saturday 4:35-5:20 PM [The Dunn Group Globe]
$50

Reservation for Saturday 4:35-5:20 PM [The Dunn Group Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 4:35-5:20 PM

Saturday 4:35-5:20 PM [Chemung Supply Corporation Globe]
$50

Reservation for Saturday 4:35-5:20 PM [Chemung Supply Corporation Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 4:35-5:20 PM

Saturday 4:35-5:20 PM [Kennedy Valve Globe]
$50

Reservation for Saturday 4:35-5:20 PM [Kennedy Valve Globe] charcuterie & wine pairing experience with Rye Bar inside a snow globe at Winterfare at Wisner park.

Saturday 12/13/2025 4:35-5:20 PM

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!