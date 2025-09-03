Wissahickon Youth Wrestling Pins & Pints Beef and Beer- Sponsorships

Platinum
$500

-Banner or signage displayed prominently at the event (provided by sponsor)

-Recognition during the event announcements

-Full-page advertisement & sponsor description in event materials

-Social media shoutouts on Wissahickon Youth Wrestling channels

-Logo displayed on event signage and promotional materials

Gold
$300

-Recognition during event announcement

-Half-page advertisement & sponsor description in event materials

-Social media mention

-Logo displayed on event signage

Silver
$200

-Name recognition in event program and signage

-Recognition for donated raffle baskets, prizes, or in-kind items

Bronze (Raffle Basket) /Prize Donation)
free

-Name recognition in event program and signage

-Recognition for donated raffle baskets, prizes, or in-kind items

