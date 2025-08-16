WKHS Field Hockey Stick it to Cancer Silent Auction

Cook Orthodontics item
Cook Orthodontics
$400

auctionV2.input.startingBid

This basket includes: a certificate for $1000 off of braces for NEW families, 2 metal water bottles, 2 plastic water bottles, multiple t-shirts and drawstring bags, candy, pencils, and toothbrushes!

The Spot (Training Package) item
The Spot (Training Package)
$100

auctionV2.input.startingBid

3 athlete group training sessions for ages 8-18 plus a shirt and stickers!


Dublin Dance Gift Basket item
Dublin Dance Gift Basket
$75

auctionV2.input.startingBid

This gift basket includes: 1 Dance Bag, 1 tutu, 1 t-shirt, and a $150 certificate towards any dance class, gymnastics class, or summer camp.

Value: $200

common:zeffyTipDisclaimerTicketing