The Western New York Volunteer Firemens Association

Offered by

The Western New York Volunteer Firemens Association

About the memberships

WNYVFA BENEFACTOR MEMBERSHIP

Platinum Membership & Centerfold AD (Full)
$7,495

Valid until July 3, 2027

Includes Platinum Membership & Centerfold Ad in Convention Program Book

Platinum Membership & Centerfold AD (Monthly)
$625

Renews monthly

Includes Platinum Membership & Centerfold Ad in Convention Program Book

Gold Membership & Full Gold Page in Convention Book
$166.25

Renews monthly

Includes Gold Membership & 1 Full Gold Page in Convention Program Book

Gold Membership & 1st Page of Advertising (Full)
$2,995

Valid until July 3, 2027

Includes Gold Member Decal Stickers & 1st Page of advertising in Convention Program Book

Gold Membership & Full Gold Page in Convention Book (Full)
$1,995

Renews monthly

Includes Gold Member Decal Stickers & 1 Full Gold Page in Convention Program Book

Gold Membership & 1st Page of Advertising (Monthly)
$250

Renews monthly

Includes Gold Member Decal Stickers & 1st Page of advertising in Convention Program Book

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