WNYVFA BENEFACTOR MEMBERSHIP

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About the memberships
Valid until July 3, 2027
Includes Platinum Membership & Centerfold Ad in Convention Program Book
Renews monthly
Includes Platinum Membership & Centerfold Ad in Convention Program Book
Renews monthly
Includes Gold Membership & 1 Full Gold Page in Convention Program Book
Valid until July 3, 2027
Includes Gold Member Decal Stickers & 1st Page of advertising in Convention Program Book
Renews monthly
Includes Gold Member Decal Stickers & 1 Full Gold Page in Convention Program Book
Renews monthly
Includes Gold Member Decal Stickers & 1st Page of advertising in Convention Program Book
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