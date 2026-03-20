Womelsdorf Swim Team 2026 Registration Form

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Registration deadline: Friday, June 5, 2026. Practice starts: Monday, June 8, 2026 $75/ first swimmer, $65 additional swimmers Womelsdorf Pool Membership Required
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