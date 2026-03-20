Womelsdorf Swim Team

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Womelsdorf Swim Team 2026 Registration Form

2026 Womelsdorf Swim Team Registration item
2026 Womelsdorf Swim Team Registration
$75

Registration deadline: Friday, June 5, 2026. Practice starts: Monday, June 8, 2026 $75/ first swimmer, $65 additional swimmers Womelsdorf Pool Membership Required

Swimmer #2: 2025 Womelsdorf Swim Team Registration item
Swimmer #2: 2025 Womelsdorf Swim Team Registration
$65

Registration deadline: Friday, June 5, 2026. Practice starts: Monday, June 8, 2026 $75/ first swimmer, $65 additional swimmers Womelsdorf Pool Membership Required

Swimmer #3: 2025 Womelsdorf Swim Team Registration item
Swimmer #3: 2025 Womelsdorf Swim Team Registration
$65

Registration deadline: Friday, June 5, 2026. Practice starts: Monday, June 8, 2026 $75/ first swimmer, $65 additional swimmers Womelsdorf Pool Membership Required

Swimmer #4: 2025 Womelsdorf Swim Team Registration item
Swimmer #4: 2025 Womelsdorf Swim Team Registration
$65

Registration deadline: Friday, June 5, 2026. Practice starts: Monday, June 8, 2026 $75/ first swimmer, $65 additional swimmers Womelsdorf Pool Membership Required

18+ Registration item
18+ Registration
$25

Registration deadline: Friday, June 5, 2026. Womelsdorf Pool Membership Required

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