WOMEN UNITED Sponsorships/ Event Table/ Vendor Fee/ General Admission 2026

Hosted by
About this event
PREMIER PARTNER, VISIBILITY AND RECOGNITION BEFORE, DURING, AND AFTER EVENT, 2 TABLES OF 8
1 TABLE OF 8, LOGO DISPLAYED DURING EVENT, RECOGNITION IN PROGRAM, SOCIAL MEDIA RECOGNITION, OPPORTUNITY TO PROVIDE 250 BRANDED ITEMS FOR TOTE BAG.
EXCLUSIVE LOGO PLACEMENT ON TOTE BAG, 1 TABLE OF 8 WITH LOGO PLACEMENT, OPPORTUNITY TO PROVIDE 250 BRANDED ITEMS FOR TOTE BAG.
1 TABLE OF 8, RECOGNITION AS OFFICIAL FLORAL SPONSOR AT EVENT, OPPORTUNITY TO PROVIDE 250 BRANDED ITEMS FOR TOTE BAG.
1 TABLE OF 8, BUSINESS LOGO PLACEMENT
2 ENTRY TICKETS, LOGO PRINTED ON PROGRAM
2 ENTRY TICKETS, OPPORTUNITY MARKET AND SELL TO ATTENDEES.
1 ENTRY TICKET WITH MEAL PROVIDED.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!