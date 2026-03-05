United Way Of Odessa Inc

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About this event

WOMEN UNITED Sponsorships/ Event Table/ Vendor Fee/ General Admission 2026

4909 E University Blvd

Odessa, TX 79762, USA

TITLE SPONSOR
$10,000

PREMIER PARTNER, VISIBILITY AND RECOGNITION BEFORE, DURING, AND AFTER EVENT, 2 TABLES OF 8

SHE LEADS SPONSOR
$5,000

1 TABLE OF 8, LOGO DISPLAYED DURING EVENT, RECOGNITION IN PROGRAM, SOCIAL MEDIA RECOGNITION, OPPORTUNITY TO PROVIDE 250 BRANDED ITEMS FOR TOTE BAG.

TOTE BAG SPONSOR
$2,000

EXCLUSIVE LOGO PLACEMENT ON TOTE BAG, 1 TABLE OF 8 WITH LOGO PLACEMENT, OPPORTUNITY TO PROVIDE 250 BRANDED ITEMS FOR TOTE BAG.

FLORAL SPONSOR
$1,500

1 TABLE OF 8, RECOGNITION AS OFFICIAL FLORAL SPONSOR AT EVENT, OPPORTUNITY TO PROVIDE 250 BRANDED ITEMS FOR TOTE BAG.

EVENT TABLE
$1,000

1 TABLE OF 8, BUSINESS LOGO PLACEMENT

PROGRAM SPONSOR
$300

2 ENTRY TICKETS, LOGO PRINTED ON PROGRAM

EVENT VENDOR
$200

2 ENTRY TICKETS, OPPORTUNITY MARKET AND SELL TO ATTENDEES.

GENERAL ADMISSION
$100

1 ENTRY TICKET WITH MEAL PROVIDED.

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