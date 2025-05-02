VAREP Riverside Chapter
Women Veterans Day Dinner & Fundraiser
10303 Arlington Ave
Riverside, CA 92505, USA
Dinner Ticket
$25
Grants entry to the event with Dinner Provided. Beverages Available for Purchase.
Grants entry to the event with Dinner Provided. Beverages Available for Purchase.
seeMoreDetailsMobile
add
Vendor Booth
$50
Vendor Table - 1 Person Includes Dinner
Vendor Table - 1 Person Includes Dinner
seeMoreDetailsMobile
add
Women Veterans Free
free
Women Veterans are Free. Must provide proof at the Door.
Women Veterans are Free. Must provide proof at the Door.
seeMoreDetailsMobile
add
Women Veteran Dinner Ticket Sponsor
$25
This is for anyone who pays for a Woman Veteran Dinner Ticket
This is for anyone who pays for a Woman Veteran Dinner Ticket
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout