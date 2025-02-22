Women's Council of Realtors, South Bay Network Strategic Partner Package
Diamond Circle
$1,500
Valid for one year
2 Complimentary admission for one of our main events
6 Event admissions at member rate
3 REALTOR® guests at member rate
2-3 Minute Spotlight Presentation (as scheduled)
2-3 Minute Video Promotion displayed on website
Ability to display company info & marketing materials
Name & Logo displayed on website – with hyperlink
Name announced / recognized at events
Logo displayed on flyer / marketing materials
Host 2 Lunch N Learn
2 Complimentary admission for one of our main events
6 Event admissions at member rate
3 REALTOR® guests at member rate
2-3 Minute Spotlight Presentation (as scheduled)
2-3 Minute Video Promotion displayed on website
Ability to display company info & marketing materials
Name & Logo displayed on website – with hyperlink
Name announced / recognized at events
Logo displayed on flyer / marketing materials
Host 2 Lunch N Learn
EMERALD CIRCLE
$1,000
Valid for one year
1 Complimentary admission for designated representative.
4 Admissions at member rate
2 REALTOR® guests at member rate
2-1 Minute Spotlight Presentations (as scheduled)***
Ability to display company info & marketing materials
Name & Logo displayed on website
Recognized at events
1 Complimentary admission for designated representative.
4 Admissions at member rate
2 REALTOR® guests at member rate
2-1 Minute Spotlight Presentations (as scheduled)***
Ability to display company info & marketing materials
Name & Logo displayed on website
Recognized at events
RUBY CIRCLE
$750
Valid for one year
2 Admission at member rate
1 REALTOR® guest at member rate
Ability to display company info. & marketing materials
Name & Logo displayed on website Recognized at events
2 Admission at member rate
1 REALTOR® guest at member rate
Ability to display company info. & marketing materials
Name & Logo displayed on website Recognized at events
SAPPHIRE CIRCLE
$500
Valid for one year
Event admission at member rate – One partner only
Recognition on website Recognized at events
Event admission at member rate – One partner only
Recognition on website Recognized at events
FRIENDS CIRCLE
$250
Valid for one year
Member Pricing to 3 events per year.
Member Pricing to 3 events per year.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!