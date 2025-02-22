Offered by

Women's Council of Realtors, South Bay Network

Women's Council of Realtors, South Bay Network Strategic Partner Package

Diamond Circle
$1,500

Valid for one year

2 Complimentary admission for one of our main events 6 Event admissions at member rate 3 REALTOR® guests at member rate 2-3 Minute Spotlight Presentation (as scheduled) 2-3 Minute Video Promotion displayed on website Ability to display company info & marketing materials Name & Logo displayed on website – with hyperlink Name announced / recognized at events Logo displayed on flyer / marketing materials Host 2 Lunch N Learn
EMERALD CIRCLE
$1,000

Valid for one year

1 Complimentary admission for designated representative. 4 Admissions at member rate 2 REALTOR® guests at member rate 2-1 Minute Spotlight Presentations (as scheduled)*** Ability to display company info & marketing materials Name & Logo displayed on website Recognized at events
RUBY CIRCLE
$750

Valid for one year

2 Admission at member rate 1 REALTOR® guest at member rate Ability to display company info. & marketing materials Name & Logo displayed on website Recognized at events
SAPPHIRE CIRCLE
$500

Valid for one year

Event admission at member rate – One partner only Recognition on website Recognized at events
FRIENDS CIRCLE
$250

Valid for one year

Member Pricing to 3 events per year.

