2026 Woodland Winefest Sponsorship

PLAZA SPONSOR $5,000 (Limit 1 - By Invitation Only)
$5,000

8 General Admission Tickets to Winefest

8 VIP Tickets to Winefest*

Sponsor Logo on Glasses

Top Tier Recognition on Plaza Banner

Poster Inclusion

Social Media Inclusion

Signage at Event

Recognition in Event Program

Logo & Link on Website

PROGRAM SPONSOR $3,000 (Limit 1)
$3,000

One full page acknowledgement in the program (5.5"Wx8.5"H)

6 General Admission Tickets to Winefest

6 VIP Tickets to Winefest*

Top Tier Recognition on Plaza Banner

Poster Inclusion

Social Media Inclusion

Signage at Event

Recognition in Event Program

Logo & Link on Website

FAN SPONSOR $3,000 (Limit 1)
$3,000

Logo on Hand Fans

6 General Admission Tickets to Winefest

6 VIP Tickets to Winefest*

Top Tier Recognition on Plaza Banner

Poster Inclusion

Social Media Inclusion

Signage at Event

Recognition in Event Program

Logo & Link on Website

VINEYARD SPONSOR - $1,500 (Limit 4)
$1,500

10 General Admission Tickets to Winefest

Poster Inclusion

Social Media Inclusion

Signage at Event

Recognition in Event Program

Logo & Link on Website

CELLAR SPONSOR - $800 (Limit 8)
$800

8 General Admission Tickets to Winefest

Poster Inclusion

Social Media Inclusion

Signage at Event

Recognition in Event Program

Logo & Link on Website

BARREL SPONSOR - $600
$600

6 General Admission Tickets to Winefest

Social Media Inclusion

Signage at Event

Recognition in Event Program

Logo & Link on Website

DECANTER SPONSOR - $400
$400

4 General Admission Tickets to Winefest

Signage at Event

Recognition in Event Program

Logo & Link on Website

CORK SPONSOR - $250
$250

2 General Admission Tickets to Winefest

Recognition in Event Program

Logo & Link on Website

