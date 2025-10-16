2026 Woodland Winefest Sponsorship

8 General Admission Tickets to Winefest
8 VIP Tickets to Winefest*
Sponsor Logo on Glasses
Top Tier Recognition on Plaza Banner
Poster Inclusion
Social Media Inclusion
Signage at Event
Recognition in Event Program
Logo & Link on Website
One full page acknowledgement in the program (5.5"Wx8.5"H)
6 General Admission Tickets to Winefest
6 VIP Tickets to Winefest*
Top Tier Recognition on Plaza Banner
Poster Inclusion
Social Media Inclusion
Signage at Event
Recognition in Event Program
Logo & Link on Website
Logo on Hand Fans
6 General Admission Tickets to Winefest
6 VIP Tickets to Winefest*
Top Tier Recognition on Plaza Banner
Poster Inclusion
Social Media Inclusion
Signage at Event
Recognition in Event Program
Logo & Link on Website
10 General Admission Tickets to Winefest
Poster Inclusion
Social Media Inclusion
Signage at Event
Recognition in Event Program
Logo & Link on Website
8 General Admission Tickets to Winefest
Poster Inclusion
Social Media Inclusion
Signage at Event
Recognition in Event Program
Logo & Link on Website
6 General Admission Tickets to Winefest
Social Media Inclusion
Signage at Event
Recognition in Event Program
Logo & Link on Website
4 General Admission Tickets to Winefest
Signage at Event
Recognition in Event Program
Logo & Link on Website
2 General Admission Tickets to Winefest
Recognition in Event Program
Logo & Link on Website
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!