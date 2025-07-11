Woodlands Toastmasters

Woodlands Toastmasters

About the memberships

New Membership

New-October or April
$140

No expiration

New Members joining in October or April.

Initiation Fees + Membership Dues for Biyearly Membership.

($20 WTM New Member Initiation Fee + $20 TM Int'l New Member Initiation Fee + $40 WTM Membership Dues + $60 TM Int'l Membership Dues = $140 total)

Biyearly Membership.

New-November or May
$123

No expiration

New Members joining in November or May.

Initiation Fees + Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.

($20 WTM New Member Initiation Fee + $20 TM Int'l New Member Initiation Fee + $33 WTM Membership Dues + $50 TM Int'l Membership Dues = $123 total)

New-December or June
$107

No expiration

New Members joining in December or June.

Initiation Fees + Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.

($20 WTM New Member Initiation Fee + $20 TM Int'l New Member Initiation Fee + $27 WTM Membership Dues + $40 TM Int'l Membership Dues = $107 total)

New-January or July
$90

No expiration

New Members joining in January or July.

Initiation Fees + Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.

($20 WTM New Member Initiation Fee + $20 TM Int'l New Member Initiation Fee + $20 WTM Membership Dues + $30 TM Int'l Membership Dues = $90 total)

New-February or August
$73

No expiration

New Members joining in February or August.

Initiation Fees + Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.

($20 WTM New Member Initiation Fee + $20 TM Int'l New Member Initiation Fee + $13 WTM Membership Dues + $20 TM Int'l Membership Dues = $73 total)

New-March or September
$57

No expiration

New Members joining in March or September.

Initiation Fees + Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.

($20 WTM New Member Initiation Fee + $20 TM Int'l New Member Initiation Fee + $7 WTM Membership Dues + $10 TM Int'l Membership Dues = $57 total)

