New Membership

Offered by
About the memberships
No expiration
New Members joining in October or April.
Initiation Fees + Membership Dues for Biyearly Membership.
($20 WTM New Member Initiation Fee + $20 TM Int'l New Member Initiation Fee + $40 WTM Membership Dues + $60 TM Int'l Membership Dues = $140 total)
Biyearly Membership.
No expiration
New Members joining in November or May.
Initiation Fees + Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.
($20 WTM New Member Initiation Fee + $20 TM Int'l New Member Initiation Fee + $33 WTM Membership Dues + $50 TM Int'l Membership Dues = $123 total)
No expiration
New Members joining in December or June.
Initiation Fees + Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.
($20 WTM New Member Initiation Fee + $20 TM Int'l New Member Initiation Fee + $27 WTM Membership Dues + $40 TM Int'l Membership Dues = $107 total)
No expiration
New Members joining in January or July.
Initiation Fees + Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.
($20 WTM New Member Initiation Fee + $20 TM Int'l New Member Initiation Fee + $20 WTM Membership Dues + $30 TM Int'l Membership Dues = $90 total)
No expiration
New Members joining in February or August.
Initiation Fees + Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.
($20 WTM New Member Initiation Fee + $20 TM Int'l New Member Initiation Fee + $13 WTM Membership Dues + $20 TM Int'l Membership Dues = $73 total)
No expiration
New Members joining in March or September.
Initiation Fees + Prorated Membership Dues for Biyearly Membership.
($20 WTM New Member Initiation Fee + $20 TM Int'l New Member Initiation Fee + $7 WTM Membership Dues + $10 TM Int'l Membership Dues = $57 total)
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!