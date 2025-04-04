Wranglers Gala

1030 Co Rd 102

Carbondale, CO 81623, USA

Diamond Sponsor
$10,000
Table of 10 to use or donate, complete with gift bags and 3 bottles of wine/champagne. Company logo on the “Red Carpet” backdrop and betting boards. Company logo prominently displayed on all pre-event marketing. Sponsorship promoted via WindWalkers social media accounts Sponsor recognition on WindWalkers Sponsor Menu VIP Parking & Gift Bags Thank You ad in local newspaper WindWalkers Horse Experience
Sapphire Sponsor
$5,000
Table of 6 to use or donate, complete with gift bags and 2 bottles of wine/champagne. Company logo prominently displayed on all pre-event marketing. Sponsorship promoted via WindWalkers social media accounts Sponsor recognition on WindWalkers Sponsor Menu
Emerald Sponsor
$2,500
Table of 4 to use or donate with gift bags. Company NAME prominently displayed on all pre-event marketing. Sponsorship promoted via WindWalkers social media accounts Sponsor recognition on WindWalkers Sponsor Menu
Ruby Sponsor
$1,000
2 Tickets to use or donate. Sponsor recognition on WindWalkers Sponsor Menu
