Wranglers Gala

Table of 10 to use or donate, complete with gift bags and 3 bottles of wine/champagne.
Company logo on the “Red Carpet” backdrop and betting boards.
Company logo prominently displayed on all pre-event marketing.
Sponsorship promoted via WindWalkers social media accounts
Sponsor recognition on WindWalkers Sponsor Menu
VIP Parking & Gift Bags
Thank You ad in local newspaper
WindWalkers Horse Experience
Sapphire Sponsor
$5,000
Table of 6 to use or donate, complete with gift bags and 2 bottles of wine/champagne.
Company logo prominently displayed on all pre-event marketing.
Sponsorship promoted via WindWalkers social media accounts
Sponsor recognition on WindWalkers Sponsor Menu
Emerald Sponsor
$2,500
Table of 4 to use or donate with gift bags.
Company NAME prominently displayed on all pre-event marketing.
Sponsorship promoted via WindWalkers social media accounts
Sponsor recognition on WindWalkers Sponsor Menu
Ruby Sponsor
$1,000
2 Tickets to use or donate.
Sponsor recognition on WindWalkers Sponsor Menu
