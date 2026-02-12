Wraps from The Stand / Sandwich Wraps de The Stand

Hosted by
A half wrap of roasted turkey breast, peppadew caraway spread, bacon, avocado, red onion, shredded lettuce, fresh dill wrapped in a tortilla
Medio de un sandwich wrap de pechuga de pavo asada, crema de pimiento Peppadew y comino, tocino, aguacate, cebolla roja, lechuga picada y eneldo fresco envuelto en una tortilla.
A half wrap filled with romaine, sliced grilled chicken breast, corn salsa, cucumbers, diced red peppers, tortilla strips, cheddar cheese, fresh guacamole, ranch dressing and bbq sauce wrapped in a sun-dried tomato tortilla, and served with a side of sweet chili aioli
Medio de un sandwich wrap de lechuga romana, pechuga de pollo a la parrilla en tiras, salsa de maíz, pepinos, pimientos rojos cortados en cubitos, tiras de tortilla, queso cheddar, guacamole fresco, aderezo ranchero y salsa barbacoa, todo ello envuelto en una tortilla de tomate seco y servido con una guarnición de alioli de chile dulce.
A half wrap filled with crispy falafel, double avocado, cucumber, spring greens, diced red peppers, tomato, red onion, fresh mint, fresh dill, house-made tahini sauce, wrapped in a whole wheat tortilla, and served with extra tahini sauce on the side
Medio de un sandwich wrap de falafel crujiente, doble de aguacate, pepino, verduras de primavera, pimientos rojos cortados en cubitos, tomate, cebolla roja, menta fresca, eneldo fresco, salsa tahini casera, envuelto en una tortilla integral y servido con salsa tahini extra aparte.
